Durante la protesta, se prevén movilizaciones en el Centro de Lima | Composición LR | Foto: Silvana Quiñonez/LR/Difusión

Gremios de transporte público y diversos colectivos sociales convocan un paro nacional para este viernes 14 de noviembre en respuesta al incremento de la criminalidad, especialmente a las extorsiones y asesinatos de conductores, incluso durante el estado de emergencia. Los manifestantes exigen acciones inmediatas para detener la violencia que pone en riesgo sus vidas. Ante este escenario, varias instituciones educativas dispusieron clases virtuales en colegios y universidades.

Durante la jornada de protesta, convocada también por colectivos de la denominada generación Z, se prevé movilizaciones en las calles del Centro de Lima. Hasta el momento, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao no ha emitido un cambio sobre los horarios de operación del servicio de transporte. No obstante, se estima que, como en paros anteriores, las unidades funcionen con normalidad para garantizar el traslado de los ciudadanos en Lima y Callao.

Paro de transportistas 14 de noviembre: horarios del Metropolitano, Metro de Lima y corredores

Ante el paro de transporte, muchos ciudadanos quieren saber cómo operará el transporte público en la capital. Por ello, te presentamos el horario de funcionamiento habitual del Metropolitano, los corredores complementarios y las líneas del Metro de Lima:

Metropolitano: Operará desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Operará desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. Buses alimentadores y corredores complementarios: Funcionarán de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

Funcionarán de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. Línea 1 del Metro de Lima: Prestará servicio de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Prestará servicio de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. Línea 2 del Metro de Lima: Operará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Operará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. AeroDirecto: mantendrá su horario habitual las 24 horas.

¿A qué hora inicia el paro de transportes este 14 de noviembre?

En diálogo con Walter Carrera, representante de la Asociación Nacional de Transportistas Nacional e Internacional (ASOTRANI), el paro de transportistas comenzará alrededor de las cinco de la mañana, con escasos buses en varios puntos estratégicos de la capital. Entre ellos se encuentran las avenidas Túpac Amaru, Panamericana Sur y Evitamiento, donde se espera la concentración de choferes y representantes de sindicatos que exigen mayor seguridad en las rutas y sanciones más severas para las mafias que los extorsionan.

Universidades suspenden clases presenciales ante el paro nacional del 14 de noviembre

Con el fin de resguardar la seguridad de sus estudiantes, varias universidades del país han optado por suspender sus clases presenciales. Entre ellas se encuentran:

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

La Universidad del Pacífico (UP)

La Universidad de Lima

La Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)

La Universidad Norbert Wiener

