El conductor del bus de la empresa San Germán relató los momentos de terror que vivió durante el intento de atentado contra su vida. | Foto: Composición LR/ Francisco Erazo/ La República/ Latina

El bus de la empresa San Germán fue atacado el domingo 16 de noviembre en San Martín de Porres (SMP), cuando un delincuente se acercó a la unidad de transporte y disparó al menos 10 veces contra el vehículo. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni fallecidas. El conductor, quien estaba al volante en ese momento, declaró a Latina y relató cómo logró sobrevivir al atentado. Indicó que al pasar por un rompemuelles, vio a lo lejos que el sujeto se aproximaba.

“Lo vi cuando empezó a disparar”, relató el conductor. También mostró cómo se movió al darse cuenta de que intentaban acabar con su vida y explicó por dónde ingresaron las balas. “Me tiré (al piso) y las balas pasaron. Mi hija estaba sentada en un balde y quedaron a pocos centímetros de su cabeza”, confesó. Recalcó que logró echarse en el suelo y sobrevivir gracias al espacio amplio que tenía en el asiento.

Chofer de bus San Germán espera que atentado no vuelva a ocurrir

“Espero que a ninguno de mis compañeros les ocurra algo similar, porque lo que pasó fue horrendo”, expresó con tristeza. Agregó que quienes extorsionan no muestran ningún tipo de compasión al disparar y que vivir esa situación fue una experiencia terrible. “Me ha afectado todo el sistema nervioso. Tengo que encontrar la forma de recuperarme”, concluyó visiblemente afectado.

A raíz de este hecho, la empresa de transportes decidió suspender sus operaciones este lunes, tanto como medida de prevención como forma de protesta, para exigir mayores acciones de seguridad frente a los ataques que afectan a diversas líneas de buses. El video del atentado fue difundido por el agresor a través de redes sociales, y los trabajadores indicaron que han sido víctimas de extorsión desde hace más de seis meses, en los que se les ha exigido el pago de S/300.000.

Gremios de transportistas advierten paro de 48 horas tras atentado en SMP

El gremio de Transporte Unido advirtió que acatará un paro general de 48 horas si el Gobierno no aplica medidas urgentes frente al incremento de la criminalidad que afecta al sector. La organización, encabezada por Martín Ojeda, emitió un comunicado en el que señala que la situación constituye un escenario de “abandono del Estado”. En el pronunciamiento, el gremio asegura que la medida sería una acción de “defensa legítima” ante los constantes ataques contra trabajadores y unidades de transporte público. Además, cuestionan la falta de respuestas efectivas por parte del Ejecutivo.

El documento también incluye un mensaje directo al presidente José Jerí y a todo el aparato estatal. Transporte Unido demanda que se actúe “sin piedad” contra el crimen organizado y se evite que lo que califican como “terrorismo urbano” continúe extendiéndose en el transporte público. El gremio señala que permanecerá a la espera de una reacción concreta del Gobierno antes de confirmar la fecha del anunciado paro.

