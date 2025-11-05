Línea 1 del Metro de Lima aumenta número de viajes diarios para reducir tiempo de espera en estaciones: ¿cuántas salidas adicionales ofrecerá?
La medida implementada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se debe al crecimiento del flujo de pasajeros que se registra en vísperas de celebraciones de fin de año.
- De norte a sur con un solo pasaje: Metropolitano permite viajar de Carabayllo a Villa El Salvador con S/3.50
- Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento
La Línea 1 del Metro de Lima aumentará el número de viajes para los usuarios, con el fin de reducir el tiempo de espera en las estaciones y optimizar el servicio, según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Esta medida responde al crecimiento del flujo de pasajeros que se registra en vísperas de las celebraciones de fin de año.
Durante noviembre, el servicio contará con 15 salidas adicionales de lunes a viernes, programadas entre las 11 a.m. y las 5 p.m., y de 8 p.m. a 10 p.m., alcanzando un total de 510 viajes diarios. En las horas punta de la mañana y la tarde, la frecuencia entre trenes será de 3 a 4 minutos, lo que permitirá una mayor fluidez en el desplazamiento de los usuarios.
TE RECOMENDAMOS
TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
PUEDES VER: Nueva vía expresa norte: anuncian desvíos de 30 rutas de transporte por obras en la avenida Universitaria
¿Cuántas salidas adicionales ofrecerá la Línea 1 del Metro de Lima durante los fines de semana?
Los sábados, el número de viajes aumentará en 40, lo que también elevará el total diario a 510, con frecuencia de paso que oscilarán entre los 3 y 10 minutos, dependiendo del horario. En tanto, los domingos se sumarán 38 viajes más, llegando a 292 salidas con intervalos de 6 y 12 minutos.
La ATU precisó que esta disposición se extenderá hasta diciembre, cuando se prevé un nuevo refuerzo del servicio ante la mayor demanda por las fiestas navideñas. La implementación ha sido posible gracias a la coordinación conjunta entre la ATU, el MTC, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y el concesionario de la Línea 1 del Metro de Lima.
PUEDES VER: Gerente de buses Nueva América denuncia que PNP y ATU detuvieron 36 unidades durante paro: "Ellos generaron el desorden"
¿Cuántas estaciones tiene la Línea 1 del Metro de Lima?
La Línea 1 del Metro de Lima cuenta con 26 estaciones que inicia desde el Parque Industrial de Villa El Salvador hasta Bayóvar en San Juan de Lurigancho (SJL). Estas son:
- Villa El Salvador
- Parque Industrial
- Pumacahua
- Villa María
- María Auxiliadora
- San Juan
- Atocongo
- Jorge Chávez
- Ayacucho
- Cabitos
- Angamos
- San Borja Sur
- La Cultura
- Arriola
- Gamarra
- Miguel Grau
- El Ángel
- Presbítero Maestro
- Caja de Agua
- Pirámide del Sol
- Los Jardines
- Los Postes
- San Carlos
- San Martín
- Santa Rosa
- Bayóvar
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.