Por las vísperas de las celebraciones de los últimos años, la ATU informó que la Línea 1 del Metro de Lima aumentará los viajes para los pasajeros y así no esperen mucho en las estaciones. | Foto: La República

La Línea 1 del Metro de Lima aumentará el número de viajes para los usuarios, con el fin de reducir el tiempo de espera en las estaciones y optimizar el servicio, según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Esta medida responde al crecimiento del flujo de pasajeros que se registra en vísperas de las celebraciones de fin de año.

Durante noviembre, el servicio contará con 15 salidas adicionales de lunes a viernes, programadas entre las 11 a.m. y las 5 p.m., y de 8 p.m. a 10 p.m., alcanzando un total de 510 viajes diarios. En las horas punta de la mañana y la tarde, la frecuencia entre trenes será de 3 a 4 minutos, lo que permitirá una mayor fluidez en el desplazamiento de los usuarios.

¿Cuántas salidas adicionales ofrecerá la Línea 1 del Metro de Lima durante los fines de semana?

Los sábados, el número de viajes aumentará en 40, lo que también elevará el total diario a 510, con frecuencia de paso que oscilarán entre los 3 y 10 minutos, dependiendo del horario. En tanto, los domingos se sumarán 38 viajes más, llegando a 292 salidas con intervalos de 6 y 12 minutos.

La ATU precisó que esta disposición se extenderá hasta diciembre, cuando se prevé un nuevo refuerzo del servicio ante la mayor demanda por las fiestas navideñas. La implementación ha sido posible gracias a la coordinación conjunta entre la ATU, el MTC, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y el concesionario de la Línea 1 del Metro de Lima.

¿Cuántas estaciones tiene la Línea 1 del Metro de Lima?

La Línea 1 del Metro de Lima cuenta con 26 estaciones que inicia desde el Parque Industrial de Villa El Salvador hasta Bayóvar en San Juan de Lurigancho (SJL). Estas son:

Villa El Salvador

Parque Industrial

Pumacahua

Villa María

María Auxiliadora

San Juan

Atocongo

Jorge Chávez

Ayacucho

Cabitos

Angamos

San Borja Sur

La Cultura

Arriola

Gamarra

Miguel Grau

El Ángel

Presbítero Maestro

Caja de Agua

Pirámide del Sol

Los Jardines

Los Postes

San Carlos

San Martín

Santa Rosa

Bayóvar

