Sociedad

Atacan bus de empresa San Germán en San Martín de Porres: chofer logró salir ileso tras 10 disparos

Un sujeto armado registró el ataque a un transportista cuando se desplazaba por una vía en San Martín de Porres.

Transportista sufre atentado de sujetos armados en SMP.
Transportista sufre atentado de sujetos armados en SMP. | Composición LR | Difusión

Un bus, que sería de la empresa de transporte conocida como San Germán, fue atacado por sujetos armados en la av. Próceres, en el distrito de San Martín de Porres (SMP) este domingo 16 de noviembre. El conductor de la unidad salió ileso del ataque, mientras que el presunto sicario registró el atentado en un video que se viene difundiendo en redes sociales.

Tras el hecho, efectivos de la Policía Nacional (PNP) llegaron para cercar la zona y recabar las pruebas necesarias que ayuden a la investigación. En tanto, el transportista fue puesto a buen recaudo por los efectivos policiales.

PUEDES VER: Capturan a sicario de 19 años en el Callao que ofrecía servicios en internet y reclutaba menores de edad para cometer crímenes

Otro ataque más en menos de 24 horas

El reciente sábado 15 de noviembre, se registró otro atentado en SJM, cuando un presunto sicario se hizo pasar por pasajero para disparar contra el conductor de la línea A2 en la zona Rinconada. El conductor logró salir ileso, pero los impactos de bala alcanzaron a un pasajero, quien falleció camino al hospital María Auxiliadora.

El número de víctimas fallecidas durante el estado de emergencia en Lima y Callao aumenta a 44 desde el 22 de octubre al 16 de noviembre. En los más de 20 días del decreto ejecutivo, las medidas tomadas por el gobierno de José Jerí para combatir la inseguridad, no estaría dando resultados.

