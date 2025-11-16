Junto al cuerpo se halló un arma blanca que habría sido utilizado para quitarle la vida a la menor. Foto: Melissa Landa / La República

Una trágica escena conmocionó este domingo 16 de noviembre al asentamiento humano Nadine Heredia, en el distrito de Ancón, luego de que un grupo de vecinos encontrara el cuerpo sin vida de una menor de edad en un descampado cerca al paradero Dos Postes de la Panamericana Norte.

El cuerpo fue avistado alrededor de las 8:00 a. m. en una zona desolada y sin vigilancia. La víctima vestía jeans, un top rosado y zapatillas blancas con rayas negras. A pocos metros del cadáver, se halló un arma blanca, que habría sido utilizada para perpetrar el crimen.

Investigación en curso

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de criminalística, quienes acordonaron el área e iniciaron las diligencias correspondientes. Según los primeros reportes, la adolescente llevaba entre 10 y 12 horas de fallecida al momento del hallazgo y con signos de sufrir violencia.

Durante la inspección, se realizaron pruebas de luminol para descartar o confirmar signos de agresión sexual. Las autoridades aún no han brindado un informe oficial con los resultados.

Uno de los testigos, residente de la zona desde hace más de 40 años, relató a La República que, durante la madrugada, escuchó gritos, pero no logró identificar de dónde provenían, por lo que no dio aviso a las autoridades.

Zona marcada por la violencia

Este no sería un hecho aislado. Vecinos señalaron que el mismo descampado ha sido escenario de al menos cuatro crímenes anteriores. “Las cuatro veces anteriores fueron hombres, pero esta vez es una mujer”, comentó el mismo testigo.

La comunidad denunció la falta de iluminación, patrullaje policial y presencia del Estado, condiciones que convierten al lugar en un punto ideal para los delincuentes. “Pido más atención de la Policía y del Ministerio de la Mujer, que tomen en cuenta este caso para proteger a las niñas”, expresó un vecino a este medio.

Tanto la PNP como el Ministerio Público han iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

