Sociedad

Hallan sin vida a una menor de edad en descampado de Ancón: vecinos denuncian más casos similares

Los peritos de criminalística aún no determinan las causas de la muerte la víctima que presentaba signos de violencia. Vecinos de Ancón alertan sobre la falta de seguridad en la zona, que ha sido escenario de otros crímenes.

Junto al cuerpo se halló un arma blanca que habría sido utilizado para quitarle la vida a la menor. Foto: Melissa Landa / La República
Junto al cuerpo se halló un arma blanca que habría sido utilizado para quitarle la vida a la menor. Foto: Melissa Landa / La República

Una trágica escena conmocionó este domingo 16 de noviembre al asentamiento humano Nadine Heredia, en el distrito de Ancón, luego de que un grupo de vecinos encontrara el cuerpo sin vida de una menor de edad en un descampado cerca al paradero Dos Postes de la Panamericana Norte.

El cuerpo fue avistado alrededor de las 8:00 a. m. en una zona desolada y sin vigilancia. La víctima vestía jeans, un top rosado y zapatillas blancas con rayas negras. A pocos metros del cadáver, se halló un arma blanca, que habría sido utilizada para perpetrar el crimen.

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Balean a reconocido tiktoker, Tío Winner, en Trujillo: guardaespaldas del artista fallece tras ataque



Investigación en curso

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de criminalística, quienes acordonaron el área e iniciaron las diligencias correspondientes. Según los primeros reportes, la adolescente llevaba entre 10 y 12 horas de fallecida al momento del hallazgo y con signos de sufrir violencia.

Durante la inspección, se realizaron pruebas de luminol para descartar o confirmar signos de agresión sexual. Las autoridades aún no han brindado un informe oficial con los resultados.

Uno de los testigos, residente de la zona desde hace más de 40 años, relató a La República que, durante la madrugada, escuchó gritos, pero no logró identificar de dónde provenían, por lo que no dio aviso a las autoridades.

Viacrucis y resignación: afiliados de EsSalud mueren en el intento de ser atendidos



Zona marcada por la violencia

Este no sería un hecho aislado. Vecinos señalaron que el mismo descampado ha sido escenario de al menos cuatro crímenes anteriores. “Las cuatro veces anteriores fueron hombres, pero esta vez es una mujer”, comentó el mismo testigo.

La comunidad denunció la falta de iluminación, patrullaje policial y presencia del Estado, condiciones que convierten al lugar en un punto ideal para los delincuentes. “Pido más atención de la Policía y del Ministerio de la Mujer, que tomen en cuenta este caso para proteger a las niñas”, expresó un vecino a este medio.

Tanto la PNP como el Ministerio Público han iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

PUCP expresa preocupación por "inusual despliegue" de efectivos PNP y FF.AA. alrededor de su campus

Se resistió a robo y fue acribillado: joven es asesinado en mirador del Morro Solar en Chorrillos

Trabajadores de Migraciones anuncian huelga nacional indefinida a partir del 27 de noviembre

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Atacan bus de empresa San Germán en San Martín de Porres: chofer logró salir ileso tras 10 disparos

Declaran día no laborable el 17 de noviembre: colegios no tendrán clases en esta región, según Minedu

Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados por el corte el martes 18 de noviembre, según Sedapar?

Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

Resultados Beca 18-2026: ¿cuándo sale la lista de estudiantes que aprobaron el examen de preselección?

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Sociedad

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

