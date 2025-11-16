HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Padre de familia denuncia que su esposa tuvo que dar a luz de pie en hospital de Ica tras ser obligada a caminar por obstetra

El hombre asegura que la obstetra minimizó el trabajo de parto enviando a su esposa a casa o a caminar. Poco después, la fuente se rompió, provocando un parto inmediato en un pasillo del nosocomio en Ica.

Padre de familia denuncia que mandaron a caminar a su esposa a pesar de fuertes dolores antes de parto
Padre de familia denuncia que mandaron a caminar a su esposa a pesar de fuertes dolores antes de parto | Facebook | Hospital Santa María de Socorro

Un padre de familia, identificado como Wilber Mamani, realizó una denuncia contra el Hospital Santa María del Socorro de Ica por una presunta negligencia. De acuerdo a su testimonio, su esposa fue obligada por la obstetra a caminar pese a que advertía que el parto estaba próximo. Finalmente, la bebé nació de pie, en uno de los pasillos del hospital, y cayó al piso tras reventarse la fuente.

El hombre relató que llegaron al hospital a las 5:30 de la tarde y fueron atendidos inicialmente por la obstetra, quien les indicó que la dilatación de su esposa estaba apenas en 1 cm y que el parto demoraría entre 6 a 7 horas. Sin embargo, minutos después, la mujer comenzó a experimentar fuertes dolores. Fue entonces cuando se reventó la fuente y nació la niña, a las 6:20 p. m. aproximadamente. La situación ha desatado la preocupación de los padres sobre posibles secuelas futuras en su hija.

Denuncian negligencia y falta de atención en hospital de Ica

El padre enfatizó que, desde su llegada, la atención médica fue deficiente y que su esposa no fue tomada en serio a pesar de las señales claras del parto inminente. “Mi esposa advirtió a los médicos que la bebé ya estaba por nacer, pero le dijeron que faltaba y le indicaron (que caminara)", relató el familiar, visiblemente afectado por la experiencia. Además, señaló que después del parto y el incidente con su hija, tuvo que correr para buscar una silla de ruedas y trasladar a la madre. La familia exige una respuesta y responsabilidad por parte del hospital ante lo ocurrido.

Comunicado del Hospital Santa María del Socorro de Ica. Foto: Difusión

Comunicado del Hospital Santa María del Socorro de Ica. Foto: Difusión

Respuesta oficial del Hospital Santa María del Socorro

En un comunicado oficial, el hospital informó que la paciente, identificada con las iniciales N.B.A., se encontraba en el Servicio de Emergencia a la espera de ser trasladada a la Sala de Partos. Mencionan que el parto fue rápido y ocurrió en uno de los ambientes del establecimiento. Además, descartaron que se haya tratado de una mala atención, indicando que la paciente recibió asistencia inmediata por parte del personal médico de turno.

El nosocomio también confirmó que tanto la madre como la recién nacida están estables y hospitalizadas en las áreas de Puerperio y Neonatología bajo vigilancia profesional. Asimismo, se comprometieron a recabar toda la información y documentación correspondiente para realizar una investigación exhaustiva y tomar las acciones que correspondan conforme a la normativa vigente.

