Sociedad

Asesinan a hombre y hieren a su pareja en ataque armado en Sullana: sicarios habrían cobrado S/10,000

La víctima pertenecería al gremio de construcción civil y fue baleada cuando salía de una fiesta de promoción en el distrito de Bellavista.

Sospechosos fueron detenidos por agentes de la PNP. Foto: PNP.
Sospechosos fueron detenidos por agentes de la PNP. Foto: PNP.

Un hombre fue asesinado con más de nueve disparos la madrugada de este domingo 21 de diciembre. En el ataque, su pareja resultó herida. El hecho es investigado como un nuevo caso de sicariato en la región Piura. Los presuntos autores, quienes ya fueron detenidos, habrían recibido un pago de S/ 10,000 para cometer el crimen.

La víctima fue identificada como Segundo Lizana Campos, de 36 años, natural de Piura, quien laboraría en el sector de construcción civil. El hombre estaba saliendo con su pareja de una fiesta de promoción en el distrito de Bellavista, en la provincia de Sullana, cuando fue atacado por unos sujetos que se trasladaban en una motocicleta lineal. 

Deudos de docente asesinado frente a colegio en Piura claman justicia: "Acabaron con un buen hombre"

Uno de los tres sujetos que iban en el vehículo disparó al menos nueve veces contra Campos. Los malhechores hirieron de muerte al hombre, mientras su pareja también fue alcanzada por dos proyectiles en las piernas. Los delincuentes, huyeron del lugar de los hechos con dirección al canal vía.

Delincuentes cambiaron de vehículo para huir

Los efectivos de la Comisaría 9 de octubre, en Sullana, detuvieron a tres sujetos que estarían implicados en la muerte del dirigente de construcción civil en Bellavista.

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divopus) de Sullana, Alberto Cueva, informó que los investigados cambiaron de vehículo al llegar al canal. En este lugar subieron a una motocicleta color azul. Fue allí cuando el personal de radiopatrulla los intervino tras observarlos en actitud sospechosa.

Los intervenidos fueron el conductor del vehículo, identificado como Jorge O. C., de 47 años, quien hace más de dos semanas había sido detenido por el delito de extorsión; Jhon T. Q., de 24 años, quien habría disparado contra la víctima; y Jesús L. N., de 21 años.

Cobraron por crimen

Cueva señaló que uno de los detenidos habría confesado que los tres sujetos fueron contratados para asesinar a Lizana Campos, tarea por la que les pagarían S/10.000. Asimismo, se conoció que sería la segunda vez que cometían una muerte por encargo en la provincia de Sullana. La primera vez la víctima también fue un hombre implicado en el sector de construcción civil.

Según el reporte de la Policía, horas después se halló en el canal vía una moto roja, la que se encontraba escondida junto a unas tuberías donde se realizaban trabajos de mantenimiento de agua y desagüe. También se encontró un arma, una mochila y un cartucho de dinamita.

