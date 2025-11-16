Eloy Cacya, el ‘Ángel de los desaparecidos’ que halló a trabajador 10 días perdido en represa de Arequipa | Mirelia Quispe | La República

La tarde del 15 de noviembre marcó el cierre de una búsqueda que mantuvo en tensión a familiares, autoridades y a la región Arequipa. Tras más de diez días sin rastro de Félix Santos Choque Flores, operario de Autodema, su cuerpo fue finalmente localizado en la represa de Aguada Blanca. La operación estuvo rodeada de dificultades técnicas, reclamos de los allegados del trabajador y la presencia del rescatista Eloy Cacya, conocido como 'El Ángel de los desaparecidos'.

Cacya llegó al lugar días antes, convocado para reforzar las labores de rastreo que no mostraban resultados. Junto a un equipo de jóvenes rescatistas de Alta Montaña, analizó el terreno y organizó un plan para intervenir tanto en superficie como en zonas profundas del embalse. Mientras los familiares insistían en que no se abandonara la búsqueda, el especialista ofrecía calma: “No soy un superhombre, hago lo que puedo. Si está aquí, estará aquí”, repetía en medio de la desesperación.

Rescatistas encuentran cuerpo de Félix Santos Choque tras 10 días de pérdida. Foto: Mirelia Quispe

Tras 10 días, rescatan a trabajor desaparecido en represa de Arequipa

Al inicio, Cacya identificó un problema: no había referencias claras sobre dónde podía encontrarse el cuerpo. “Primero, hicimos hipótesis y descartes generales, recorrimos la zona de la caída, trabajamos el punto y apareció el cuerpo”, explicó para La República. Durante los días previos, la represa, con más de 27 metros de profundidad y un fondo fangoso, dificultó la labor de los buzos y del personal policial.

El momento decisivo ocurrió la tarde del 15 de noviembre. Según narró el rescatista, mientras algunos efectivos se retiraban al considerar que la jornada había concluido, su equipo continuó operando desde las orillas con trajes especiales. “Ya eran los últimos movimientos que hacíamos. El cuerpo salió como una especie de globo debido a su estado, soltando el lodo. Flotó y la familia alertó con gritos”, relató Cacya.

Cacya, que cuenta con preparación en montaña y también como buzo profesional en Argentina, explicó que su intervención requirió maniobras precisas y conocimiento de escenarios complejos. “Yo realizo trabajos en diferentes escenarios, lo hago porque sé; si no, no me metería”, afirmó. Asimismo, afirma que la técnica no es el único elemento en un rescate. “Voy pensando en Dios y el respeto a la naturaleza viva”, dijo. Como católico, asegura encomendarse antes de iniciar cada operación. “La naturaleza es tierra viva. También pedimos permiso para que no nos pase nada”, comentó.

Con más de 25 años de experiencia y a punto de cumplir 12 años al frente de su asociación de rescatistas, Cacya destacó que en esta intervención trabajó junto al grupo de Alta Montaña Aramen, conformado por Gary Llamoca, Pether Huanca y Brendesi Cayllahua. Su motivación, insistió, no responde a obligaciones: “Si alguien lo hace por presión, las cosas no salen. Es servicio a la sociedad”.

Familia de trabajador desaparecido exige reconocimiento de Eloy Cacya y su equipo. Foto: Mirelia Quispe

Familia exige reconocimiento de Eloy Cacya en el rescate de Félix Santos

Durante los días de búsqueda, surgieron reclamos y tensiones entre familiares, rescatistas y autoridades. La familia del trabajador pidió que se reconozca públicamente la labor de Cacya. “Las pruebas hablan por sí solas. Que el general no diga que fueron ellos; fue Eloy Cacya y su equipo quienes rescataron a mi hermano”, señaló uno de los hermanos de Félix Santos.

Cacya también observó dificultades en la coordinación: “Uno de los problemas es el ego. Vi policías que, porque son autoridades, se creen más que otros. Pero también hay efectivos honestos, dispuestos a trabajar unidos”, comentó. Para él, la clave en estos casos es sumar, no dividir.

Desaparición de Félix Santos

Félix Santos Choque desapareció el 5 de noviembre mientras realizaba su jornada habitual de vigilancia en la represa Aguada Blanca. Su ausencia fue reportada a la comisaría de Yanahuara y dio inicio a un operativo que involucró a Autodema, la Policía Nacional, Alta Montaña, buzos del Ejército, la Marina y, posteriormente, al equipo de Cacya.

Tras el hallazgo, la Región Policial Arequipa informó que las diligencias de investigación continúan. Personal de homicidios, Divincri, Ministerio Público y médico legista trabaja para determinar las causas exactas de la muerte y establecer si hubo factores externos involucrados.

En medio del dolor, Eloy Cacya dejó un mensaje final: la importancia de mantener la unidad y de que más jóvenes se sumen a las labores de rescate. “Unir fuerzas, por pequeñas o grandes que sean, es lo que se necesita en estos casos”, concluyó.

