Sociedad

Menores de 9 y 10 años ya no serán considerados como agresores de bullying, según Minedu: conoce los nuevos criterios del acoso escolar

Expertos advierten que los menores aún están en desarrollo emocional, por lo que no se les puede atribuir intenciones de agresión o bullying hasta cerca de los 11 años.

El Minedu estableció nuevos criterios para definir qué situaciones serán consideradas como bullying o acoso escolar.
El Minedu estableció nuevos criterios para definir qué situaciones serán consideradas como bullying o acoso escolar. | Foto: Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) actualizó los criterios para determinar cuándo un estudiante incurre realmente en bullying o acoso escolar. Las nuevas directrices establecen que los niños de 9 o 10 años no pueden ser considerados agresores en sentido estricto. Esta modificación busca evitar clasificaciones erróneas y estigmatización en pleno desarrollo emocional.

Antes de este cambio, era usual que padres, madres y hasta autoridades educativas interpretaran cualquier caso de molestia entre niños pequeños como bullying. Particularmente, cuando un menor de 9 años era víctima de comentarios o empujones, el incidente se registraba como violencia escolar, incluso sin cumplir los criterios necesarios.

PUEDES VER: ¿Quiénes son los docentes que recibirán aumento en su salario mínimo? Esto indica la norma del Minedu

lr.pe

Nuevos criterios de interpretación del bullying, según Minedu

De acuerdo con información de Andina, el Minedu redefinió el tratamiento de la convivencia escolar bajo dos conceptos: conflicto y violencia. En entrevista con ese medio, el coordinador de Bienestar y Tutoría de Innova Schools, Víctor Vásquez, explicó que para que exista violencia escolar debe haber intención de dañar y una relación de poder entre los estudiantes involucrados.

Asimismo, para catalogar un caso como bullying deben coincidir tres elementos: agresor, agredido y espectadores, siendo estos últimos decisivos porque refuerzan y validan la agresión. Además, las conductas deben ser consecutivas, prolongadas y repetitivas en el tiempo.

Según detalló Vásquez, bajo este nuevo enfoque los menores de 9 o 10 años no realizan actos de violencia, sino que generan situaciones de conflicto propias de su etapa evolutiva. A esa edad aún están aprendiendo a regular emociones e impulsos, por lo que no se les puede atribuir la intencionalidad necesaria para hablar de agresión. “Recién a partir de los once años aproximadamente, la concepción de ‘agresión’ se vuelve más clara porque violento a la otra persona para burlarme, ganar popularidad o imponer respeto mediante el miedo”, afirmó el especialista.

PUEDES VER: Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

lr.pe

Recomendaciones para prevenir la violencia en las escuelas

Para evitar que los menores sean víctimas o generadores de violencia, Vásquez recomendó a las familias prestar atención a cambios repentinos de ánimo. Si bien es normal que experimenten tristeza, frustración o alegría, la desesperanza prolongada es una señal de alerta. Además, resaltó que la comunicación debe darse sin juicios previos. Escuchar antes de sancionar es clave para que los niños mantengan la confianza y compartan lo que viven en la escuela.

Finalmente, el especialista indicó que las instituciones educativas deben asumir un rol activo organizando reuniones y jornadas informativas. Estas actividades deben servir no solo para abordar casos de conflicto o acoso, sino para explicar a las familias los nuevos criterios y orientar el uso adecuado de los protocolos contra la violencia escolar.

