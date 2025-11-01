HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Jefe del INEI revela que no se pudo censar Pataz debido a la alta inseguridad por minería ilegal: "No nos han permitido"

El jefe del INEI coordina con Fuerzas Armadas y Policía para brindar seguridad y poder continuar el censo en Pataz. El trabajo censal seguirá en zonas de difícil acceso como Pangoa y Mazamari.

El jefe del INEI mencionó que vienen coordinando con las Fuerzas Armadas y la PNP para que les brinden seguridad y censar a la población de Pataz.
El jefe del INEI mencionó que vienen coordinando con las Fuerzas Armadas y la PNP para que les brinden seguridad y censar a la población de Pataz.

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán, reveló que no se pudo realizar el censo en Pataz, La Libertad, debido a la alta inseguridad generada por la minería ilegal y al estado de emergencia en la zona. “No nos han permitido censarlos”, señaló. Según explicó, los enfrentamientos entre organizaciones criminales y otros grupos violentos impidieron que el personal censal realizara esta labor.

Por otra parte, Morán señaló que vienen coordinando con las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) para que se les brinde la seguridad necesaria y así poder realizar el censo en Pataz. Asimismo, indicó que el trabajo censal continuará en otras zonas de difícil acceso, como Pangoa (Junín), Calca (Cusco) y Mazamari.

Jefe del INEI anuncia cierre del trabajo de campo de los Censos Nacionales 2025

El jefe del INEI anunció el cierre nacional del trabajo de campo de los Censos Nacionales 2025. Gaspar Morán declaró a Panamericana que ahora iniciará la fase del censo por internet, es decir, las labores continuarán de forma virtual. Esta modalidad está dirigida a las personas que no estuvieron presentes durante el día del censo por motivos de viaje u otras razones externas. Morán destacó que el personal censal logró llegar a la mayoría de hogares del país, pese a las dificultades geográficas.

Asimismo, Morán destacó la labor de censistas como Justino Quispe, de 75 años, quien fue reconocido como el trabajador con mayor compromiso durante el proceso. El adulto mayor se mostró muy agradecido por el reconocimiento. “Me da más valor para poder trabajar. Esto lo hago por el Perú”, señaló emocionado. Quispe también mencionó que aprendió a utilizar dispositivos electrónicos, como la tablet, durante su labor como censista. “Ahora puedo enseñar”, afirmó. Durante este Censo 2025, se registraron diversos incidentes, como asaltos y ataques de perros contra los censistas en diferentes zonas del país.

¿Cada cuánto tiempo se llevan a cabo los censos nacionales en el Perú?

La Ley N.º 13248 – Ley de Censos, promulgada el 24 de agosto de 1959, establece que en el Perú los censos nacionales de población y vivienda deben realizarse cada diez años, mientras que los censos económicos, agropecuarios, industriales, comerciales y de servicios deben ejecutarse cada cinco años.

