Exportaciones del Perú crecieron 22,1% en agosto 2025 y alcanzaron récord de US$8.728 millones, según el INEI

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que en agosto de 2025 el volumen total exportado de bienes creció 22,1% respecto a agosto de 2024, impulsado por los mayores envíos de productos tradicionales (27,1%) y no tradicionales (8,8%).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En términos nominales, el valor total de las exportaciones alcanzó US$8.728,6 millones, un aumento del 28,6%, explicado por el alza de precios de productos mineros como oro, plata refinada y cobre.

TE RECOMENDAMOS VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El informe señala que el comportamiento exportador se tradujo en un saldo comercial superavitario: en valores reales (año base 2007) el superávit fue de US$1.079,6 millones, y en valores nominales llegó a US$3.749,4 millones.

Además, los índices de precios muestran que el índice de precios de exportación subió 5,3% en agosto, mientras que el índice de precios de importación FOB se redujo 2,3% interanual.

Por el lado de las importaciones, el volumen importado en términos reales aumentó 8,3% en agosto de 2025 frente a similar mes de 2024, acumulando catorce meses consecutivos de crecimiento.

El impulso provino principalmente de una mayor demanda de bienes de capital y materiales de construcción (crecimiento de 21,9%) y de bienes de consumo (15,7%). En valor nominal, las importaciones FOB sumaron US$4.979,2 millones, 5,8% por encima de agosto de 2024.

Sector minero y cobre impulsan las exportaciones

En la composición sectorial del crecimiento de exportaciones, el sector minero fue el que más incidió: las exportaciones tradicionales crecieron 27,1% y el subsector minero aumentó 30,0% en volumen real. Dentro de los tradicionales, también destacaron petróleo y gas natural (28,1%) y, en menor medida, el sector agrícola (1,7%). El documento identifica al minero como el principal motor detrás del alza exportadora de agosto.

En cifras puntuales del rubro minero, el cobre se mantuvo como el principal impulsor: en términos reales totalizó US$2.518,7 millones en agosto y representó 69,9% del volumen exportado minero; el cobre creció 48,8% interanual en volumen real. Las exportaciones de oro en valores reales alcanzaron US$359,4 millones (-6,5% interanual) y hubo variaciones mixtas entre otros metales (zinc +13,9%; plomo -5,7%).

Los sectores no tradicionales también mostraron dinamismo: el total de no tradicionales creció 8,8% en volumen real; dentro de ellos destacaron agropecuario (+21,0%), metalmecánico (+31,8%), siderometalúrgico (+8,0%) y textil (+3,1%). Sin embargo, algunos subsectores presentaron caídas: minería no metálica (-18,9%), pesquero no tradicional (-16,6%) y químico (-9,8%).

China concentra más del 40% de las exportaciones

En términos de destinos, China concentró la mayor parte de las exportaciones reales en agosto: las ventas hacia ese país totalizaron US$2.688,2 millones, con un incremento interanual de 43,1%. Estados Unidos ocupó el segundo lugar con 10,3% del valor real exportado (crecimiento 0,6%) y India el tercero, con una expansión de 12,3% interanual.

El informe subraya además que las exportaciones tradicionales tienen una alta participación en China.

Importaciones de bienes de capital crecieron 21,9%

En la estructura nominal del comercio exterior de agosto de 2025, los productos tradicionales explicaron 76,64% del valor de las exportaciones (sobre un total de US$8.728,6 millones), y los no tradicionales el 23,09%. En el lado de las importaciones (US$4.979,2 millones), la composición por uso mostró que materias primas y productos intermedios representaron 44,49%, bienes de capital y materiales de construcción 33,42% y bienes de consumo 22,05% del valor total importado.

El informe también destaca el aumento sostenido de las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción (21,9% en volumen real), con crecimientos notables en equipos de transporte (+46,1% en volumen), bienes de capital para la agricultura (+142,4%) y materiales de construcción (+26,4%); China fue el principal proveedor de estos bienes (39,6% del total de ese segmento). Esta mayor entrada de bienes de inversión ayuda a explicar la recuperación de la demanda interna y la dinámica del aparato productivo.

Exportaciones del Perú crecieron 10,1% en el último año

En la comparación anualizada (set.2024–ago.2025 vs. set.2023–ago.2024), las exportaciones reales crecieron 10,1%, impulsadas tanto por tradicionales (+8,3%) como por no tradicionales (+14,5%) — con avances en pesquero, minero, petróleo y gas natural, agropecuario y metalmecánico —; las importaciones reales anualizadas subieron 14,5%, principalmente por bienes de capital y materiales de construcción (16,9%) y bienes de consumo (17,8%).

Finalmente, el informe incluye una ficha técnica y la metodología usada para construir los índices (base año 2007, uso de registros SUNAT, cobertura estimada del 98,5% del valor total exportado e importado, y criterios para el registro de embarques desde enero 2020), así como la explicación de los índices de precios y la canasta seleccionada para el cálculo de valores constantes. Estos apartados metodológicos están al final del documento.