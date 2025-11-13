Contando los días… Los fanáticos de Shakira están a la espera de la llegada de la ídola colombiana a nuestro país, donde ofrecerá tres conciertos en el Estadio Nacional, programados para este 15, 16 y 18 de noviembre. A diferencia de su última visita a Lima, la barranquillera estará acompañada de artistas e influencer peruanas en ‘Camina con la Loba’.

Una de las últimas artistas en ser confirmadas para que camine junto a Shakira en el Estadio Nacional fue Rebeca Escribens. La actriz y conductora de televisión acompañará a la intérprete barranquillera en icónica caminata en el Estadio Nacional, uno de los momentos más esperados por los fans de la intérprete de ‘Waka Waka’ en Lima.

Famosas peruanas participarán en ‘Camina con la Loba’



Rebeca Escribens fue invitada a participar en la famosa pasarela con la que la artista colombiana abre sus conciertos. Como se sabe, la puesta en escena incluye una caminata desde el backstage hasta el escenario, un momento ya reconocido entre los seguidores de la cantante.

Esta caminata, cargada de emoción y simbolismo, ha ganado protagonismo en redes sociales por la forma en que Shakira conecta con su público antes de interpretar sus grandes éxitos. Además de Rebeca Escribens, otras famosas peruanas han sido convocadas para que acompañen a la ‘Loba’ en este recorrido.



La primera artista que fue convocada para asistir al Estadio Nacional de Lima fue Susy Díaz, quien no pudo ocultar su emoción por poder compartir con la colombiana. “Estoy lista para conocer a Shakira que es fuego y fuerza. Tú también puedes participar y caminar a su lado. ¡No se lo pierdan!”, expresó la excongresista en sus redes sociales.



Días después, la productora encargada de los tres conciertos de Shakira en el Estadio Nacional de Lima anunció a Francisca Aronsson, a Flavia Laos, al bailarín Zumba y a la streamer Zully como parte de esta experiencia. “¿Caminando con la loba? ¡Gracias! ¡Qué increíble! ¿Caminando con la loba? ¿Eso significa que voy a caminar con Shakira?”, expresó la popular ‘Pecas’.

¿Aún quedan entradas para Shakira?



Tras su visita a Ecuador, Shakira se prepara para llegar a Lima, donde tiene tres fechas confirmadas en el Estadio Nacional, conciertos que forman parte del tour ‘Las mujeres ya no lloran’, cuyo principal objetivo es celebrar a mujeres destacadas o inspiradoras de cada país.



Para alegría de sus fans, la productora anunció que aún hay entradas para el show que se realizará el martes 18 de noviembre, fecha en la que Shakira se despedirá de sus fanáticos peruanos. Los boletos se pueden adquirir en Teleticket con precios rebajados.