Shakira llegará a Perú en un vuelo privado la madrugada del 14 de noviembre. Aún quedan entradas disponibles para el show del 18. Foto: difusión/Elvis Cairo / URPI-LR | Foto: difusión/Elvis Cairo / URPI-LR

Tras su rotundo éxito por Ecuador, Shakira ya está lista para reencontrarse con sus miles de fanáticos peruanos. Antes de la llegada de la artista colombiana, la productora encargada de los conciertos dio a conocer que el equipo artístico, staff y comitiva de la barranquillera ya están en nuestro país. En las próximas horas, la diva sudamericana pisará suelo peruano.

La popular artista colombiana se alista para llegar a nuestro país en las próximas horas. De buena fuente se confirmó que la intérprete de ‘La tortura’ arribará la madrugada de este viernes 14 de noviembre en un vuelo privado, junto a su familia. De esta forma, la cantante permanecerá varios días en Perú para cumplir con una serie de presentaciones en el Estadio Nacional. Aún quedan pocas entradas disponibles para su última presentación del 18 de noviembre, a la venta a través de Teleticket.

¿Qué hará Shakira en Lima?

La estrella de la música hispana ha dado a conocer a su entorno cercano que realizará actividades no oficiales durante su estadía, lo que la mantendrá muy cerca de sus fans. Lo que sí está confirmado es que el mismo viernes se dirigirá al Estadio Nacional junto a su equipo de trabajo para ver la instalación del estrado, realizar la prueba de sonido y dejar todo listo para sus esperadas presentaciones.

Por otro lado, el equipo técnico y artístico de Shakira ya se encuentra en nuestra capital, afinando los últimos detalles para garantizar un espectáculo impecable. “No se descarta que Shakira tenga alguna reunión privada con sus fans. Todo es posible”, manifestó una fuente cercana.

Cabe indicar que a diferencia de su última visita a Lima, varios influencers acompañarán a Shakira en ‘Camina con la Loba’, una dinámica impulsada por la cantante en cada país como una forma de agradecer al público por su cariño. Junto a la colombiana desfilarán Susy Díaz, María Pía Copello, Rebeca Escribens, Óscar Tito, Zumba, Zully, Macla Yamada, Flavia Laos y Luana Barrón, entre otras.

¿Cómo luce el Estadio Nacional para el show de Shakira?



La República visitó el Estadio Nacional para ser testigo de cómo van los detalles para los conciertos de Shakira programados para el sábado 15, domingo 16 y martes 18 de noviembre. Se comprobó que el escenario está casi listo para que Shakira demuestre todo su talento en escena.

También se confirmó que para este evento, se han traído 42 tráileres, 550 trabajadores para armar el escenario para que todo quede listo, entre ellos 300 peruanos.

