La artista interpretará su icónico tema 'La pared', acompañado por músicos de cuerdas, en una muestra de su aprecio por esta emblemática pieza. | Fotos: difusión.

Shakira ya está en Lima para ofrecer tres conciertos en el Estadio Nacional, como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran tour’. La cantante ofrecerá más de una sorpresa a sus fans, entre ellas una colaboración con los músicos de cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Lima, con quien interpretará el tema ‘La pared’.

Como se sabe, a Shakira le gusta interpretar ‘La pared’, uno de sus temas más especiales dentro de su show. Por ello, la artista barranquillero solicitó la presencia de los músicos de la Filarmónica. Lo mismo ha hecho con artistas de otros países.

La Orquesta Filarmónica de Lima anuncia show en el Teatro Mario Vargas Llosa



Por otro lado, La Orquesta Filarmónica de Lima anuncia su octavo concierto de la temporada 2025, una cita imperdible para los amantes de la música clásica. El evento está programado para el 27 de noviembre a las 8:00 p. m., en el Teatro Mario Vargas Llosa. Las entradas están a la venta en Joinnus.

En este espectáculo, se rendirá un homenaje a Ludwig van Beethoven, con la interpretación de dos de sus obras más monumentales: el Concierto para piano N.º 2 en Si bemol mayor, Op. 19 y el Concierto para piano N.º 5 en Mi bemol mayor, Op. 73, conocido como ‘El Emperador’.

El concierto tendrá como figura central al destacado maestro Alexander Paley, quien desempeñará un doble papel como solista y director invitado. Con una trayectoria reconocida a nivel internacional por su virtuosismo y expresividad, Paley ha dejado su huella en escenarios emblemáticos como el Carnegie Hall, el Gewandhaus de Leipzig y el Concertgebouw de Ámsterdam. Asimismo, ha colaborado con prestigiosas orquestas, entre ellas la Los Angeles Philharmonic, la Boston Pops y la Orchestre National de France.

El Concierto para piano N.º 5, conocido como ‘El Emperador’, refleja la plenitud creativa y la fuerza expresiva de Beethoven, mientras que el Concierto N.º 2, de tono más ligero y juvenil, evidencia la influencia de Mozart y Haydn en sus primeros años, aunque ya se percibe el carácter innovador que marcaría su legado. Interpretadas por un artista del calibre de Paley, estas piezas ofrecerán al público limeño una velada musical excepcional.

Bajo la dirección artística de Alexander Paley, la Orquesta Filarmónica de Lima reafirma su compromiso con la excelencia musical y la difusión del repertorio sinfónico universal. Este concierto se perfila como una experiencia imperdible, donde la genialidad de Beethoven se fusiona con la sensibilidad interpretativa del maestro Paley.

