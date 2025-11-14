HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Entretenimiento

La Orquesta Filarmónica de Lima se suma al concierto de Shakira en el Estadio Nacional y tocará el tema ‘La pared’ junto a la colombiana

Shakira arribó a Lima para presentar tres conciertos en el Estadio Nacional, incluidas sorpresas como la colaboración con la Orquesta Filarmónica de Lima.

La artista interpretará su icónico tema 'La pared', acompañado por músicos de cuerdas, en una muestra de su aprecio por esta emblemática pieza.
La artista interpretará su icónico tema 'La pared', acompañado por músicos de cuerdas, en una muestra de su aprecio por esta emblemática pieza. | Fotos: difusión.

Shakira ya está en Lima para ofrecer tres conciertos en el Estadio Nacional, como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran tour’. La cantante ofrecerá más de una sorpresa a sus fans, entre ellas una colaboración con los músicos de cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Lima, con quien interpretará el tema ‘La pared’.

Como se sabe, a Shakira le gusta interpretar ‘La pared’, uno de sus temas más especiales dentro de su show. Por ello, la artista barranquillero solicitó la presencia de los músicos de la Filarmónica. Lo mismo ha hecho con artistas de otros países.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD

PUEDES VER: Shakira vuelve a Lima: Susy Díaz, Francisca Aronsson, Zully y otras famosas peruanas caminarán junto a la colombiana en el Estadio Nacional

lr.pe

La Orquesta Filarmónica de Lima anuncia show en el Teatro Mario Vargas Llosa

Por otro lado, La Orquesta Filarmónica de Lima anuncia su octavo concierto de la temporada 2025, una cita imperdible para los amantes de la música clásica. El evento está programado para el 27 de noviembre a las 8:00 p. m., en el Teatro Mario Vargas Llosa. Las entradas están a la venta en Joinnus. 

En este espectáculo, se rendirá un homenaje a Ludwig van Beethoven, con la interpretación de dos de sus obras más monumentales: el Concierto para piano N.º 2 en Si bemol mayor, Op. 19 y el Concierto para piano N.º 5 en Mi bemol mayor, Op. 73, conocido como ‘El Emperador’.

El concierto tendrá como figura central al destacado maestro Alexander Paley, quien desempeñará un doble papel como solista y director invitado. Con una trayectoria reconocida a nivel internacional por su virtuosismo y expresividad, Paley ha dejado su huella en escenarios emblemáticos como el Carnegie Hall, el Gewandhaus de Leipzig y el Concertgebouw de Ámsterdam. Asimismo, ha colaborado con prestigiosas orquestas, entre ellas la Los Angeles Philharmonic, la Boston Pops y la Orchestre National de France.

El Concierto para piano N.º 5, conocido como ‘El Emperador’, refleja la plenitud creativa y la fuerza expresiva de Beethoven, mientras que el Concierto N.º 2, de tono más ligero y juvenil, evidencia la influencia de Mozart y Haydn en sus primeros años, aunque ya se percibe el carácter innovador que marcaría su legado. Interpretadas por un artista del calibre de Paley, estas piezas ofrecerán al público limeño una velada musical excepcional.

Bajo la dirección artística de Alexander Paley, la Orquesta Filarmónica de Lima reafirma su compromiso con la excelencia musical y la difusión del repertorio sinfónico universal. Este concierto se perfila como una experiencia imperdible, donde la genialidad de Beethoven se fusiona con la sensibilidad interpretativa del maestro Paley.

Notas relacionadas
Shakira en Lima: ¿cuándo llega la colombiana al Perú y cómo luce el escenario instalado en el Estadio Nacional?

Shakira en Lima: ¿cuándo llega la colombiana al Perú y cómo luce el escenario instalado en el Estadio Nacional?

LEER MÁS
Shakira vuelve a Lima: Susy Díaz, Francisca Aronsson, Zully y otras famosas peruanas caminarán junto a la colombiana en el Estadio Nacional

Shakira vuelve a Lima: Susy Díaz, Francisca Aronsson, Zully y otras famosas peruanas caminarán junto a la colombiana en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Shakira en Lima: Barranquillera podría llegar a Perú días antes de sus conciertos en el Estadio Nacional

Shakira en Lima: Barranquillera podría llegar a Perú días antes de sus conciertos en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
A qué hora es el Miss Universo 2025: horario del certamen de belleza en Perú, Chile, Venezuela, Estados Unidos, México y otros países

A qué hora es el Miss Universo 2025: horario del certamen de belleza en Perú, Chile, Venezuela, Estados Unidos, México y otros países

LEER MÁS
Marisel Linares confiesa que no quiere tener hijos y sorprende al revelar la razón: “Me acostumbré a una vida para mí”

Marisel Linares confiesa que no quiere tener hijos y sorprende al revelar la razón: “Me acostumbré a una vida para mí”

LEER MÁS
Shakira en Perú: conoce cuál es el exclusivo hotel donde se aloja la cantante colombiana

Shakira en Perú: conoce cuál es el exclusivo hotel donde se aloja la cantante colombiana

LEER MÁS
Shakira ya está en Lima: conoce cómo luce el escenario instalado para los conciertos de la colombiana en el Estadio Nacional

Shakira ya está en Lima: conoce cómo luce el escenario instalado para los conciertos de la colombiana en el Estadio Nacional

LEER MÁS
[Fullticket] Tini en Futttura: precio de las entradas para ver en Tecnópolis a 'la Triple T' EN VIVO

[Fullticket] Tini en Futttura: precio de las entradas para ver en Tecnópolis a 'la Triple T' EN VIVO

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Entretenimiento

Latin Grammy 2025 EN VIVO hoy: a qué hora inicia y dónde ver ONLINE los premios a la música latina

Hombre se abalanza sobre Ariana Grande y desata la indignación de fans en redes sociales: personal de seguridad reaccionó tarde

El giro radical en la vida de Shannon Elizabeth: de estrella del cine en películas como 'American Pie' y 'Scary Movie' a combatir la caza furtiva

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025