Video de TikTok muestra a un joven peruano usando su laptop en avenida Las Malvinas en Lima. | Foto: composición LR/soyrafavzla

Un hecho llamó la atención en plena vía pública de la avenida Las Malvinas, ubicada en Lima. Un joven caminaba por la calle con su laptop en la mano, junto a un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP). Al parecer, el muchacho buscaba su celular y usaba la computadora portátil para averiguar su ubicación.

Un usuario de TikTok captó el momento, lo que generó diferentes reacciones de los usuarios de la red social china. Cabe recordar que, por cultura general, muchas personas saben que en la av. Las Malvinas venden equipos robados. Por ello, se presume que el joven trata de recuperar su equipo en dicho lugar.

Joven camina por la av. Las Malvinas con laptop en mano junto a policía

El usuario soyrafavzla de TikTok publicó un video donde se observa a un joven con polera azul mientras camina por la avenida Las Malvinas. El momento generó sorpresa en la plataforma digital porque usa su laptop. Además, el muchacho transita por la vía pública siguiendo a un miembro de la PNP. Por ello, se especula que trata de recuperar un celular robado en la galería.

“Espero que consigas tu celular”, dicen en TikTok

El video de TikTok cuenta con decenas de comentarios que preguntan si el muchacho logró averiguar la ubicación de su celular, que pudo haber sido robado previamente y usa la laptop para determinar dónde se encuentra. Asimismo, otros usuarios contaron sus experiencias como víctimas de hurto de sus dispositivos móviles.