Un trabajador de EsSalud se burló de una adulta mayor luego de que ella le reclamara por la atención que venían brindando a los pacientes de tercera edad. | Foto: Composición LR/ Difusión

Un trabajador de EsSalud se burló de una adulta mayor luego de que ella le reclamara por la atención que venían brindando a los pacientes de tercera edad. | Foto: Composición LR/ Difusión

Una adulta mayor denunció a un trabajador del Seguro Social de Salud (EsSalud) por burlarse de ella luego de que le reclamara por la atención que se venía brindando a los pacientes en el Hospital Luis Negreiros Vega, ubicado en el Callao. En el video grabado por la propia mujer, se observa cómo el trabajador realiza gestos burlones, le saca la lengua y luego le da la espalda para sentarse en su escritorio, mientras la señora continúa hablando.

El sujeto le respondió que no era su labor lo que ella le estaba exigiendo. "Me manda a escribir en un libro. Al menos que tenga la amabilidad de acercarse", dijo la mujer al vigilante, quien se aproximó para indicarle que no debía ingresar a esa oficina. Cuando la adulta mayor advirtió que publicaría el video en redes sociales, el trabajador de EsSalud comenzó a emitir sonidos extraños y optó por ignorarla. "Mira cómo se burla", afirmó la señora.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

En las imágenes también se observa que, tras decirle que ella, con sus impuestos, contribuía a pagarle el sueldo, el trabajador realizó gestos burlones: asintió de forma exagerada y juntó las manos en señal irónica.

EsSalud emite comunicado luego de que trabajador de la entidad se burlara de adulta mayor

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, EsSalud rechazó la actitud del trabajador de la entidad pública y anunció que iniciará una investigación sobre lo ocurrido. "La Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios recopilará toda la información necesaria para determinar responsabilidades, en estricto cumplimiento del reglamento interno y los principios de transparencia y buen trato hacia nuestras y nuestros asegurados", se lee.

Finalmente, la entidad señaló que, apenas tuvo conocimiento del caso, activó los protocolos necesarios para evitar cualquier incidente que pudiera afectar la dignidad o el respeto hacia sus aseguradas y asegurados. "Reafirmamos nuestro compromiso con una atención oportuna, humana y de calidad", concluye el comunicado.

Comunicado de EsSalud ante incidente de trabajador burlándose de adulta mayor. Foto: EsSalud

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.