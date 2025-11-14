Durante el operativo, se impusieron más de 80 papeletas por diversas infracciones de tránsito. Foto: TV Perú.

Durante la madrugada de este viernes 14 de noviembre, más de 200 motociclistas fueron intervenidos en un operativo policial ejecutado en la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos. La acción se llevó a cabo tras recibir alertas sobre la presencia de grupos que utilizan la Costa Verde para realizar piques ilegales, actividad que, según vecinos y agentes, ocurre con frecuencia los días jueves.

En total, se intervinieron cerca de 250 motocicletas, varias de ellas con dos ocupantes. Una de las unidades presentaba requisitoria por hurto agravado, por lo que su conductor quedó detenido por presunta receptación. Asimismo, en el procedimiento también se identificó a 14 ciudadanos extranjeros; tres de ellos tenían situación migratoria irregular.

Motocicletas enviadas al depósito y multas por infracciones de tránsito

Una parte de los vehículos fue trasladada al depósito municipal, mientras que otras motocicletas fueron abandonadas en la arena por conductores que optaron por huir antes de someterse a la verificación de identidad, antecedentes o documentación. La Dirección de Tránsito impuso más de 80 papeletas por diversas infracciones.

Entre las faltas más recurrentes figuran el mal estacionamiento en zona prohibida, el uso de escapes modificados sin silenciador —cuyos niveles de ruido superan los límites permitidos— y la instalación de luces delanteras no reglamentarias que generan deslumbramiento. La multa por producir ruidos por encima del máximo permitido (papeleta M34) asciende a 552 soles, sanción que varios conductores desconocían.

Residentes de distintos distritos han reportado reiteradas molestias por el ruido, la congestión vehicular y el riesgo de accidentes vinculados a estas carreras clandestinas.

Continuarán los operativos en otros distritos

El oficial a cargo señaló que, si bien el operativo permitió dispersar a los grupos de motociclistas, existe un vacío legal, dado que no hay sanciones específicas para quienes realizan carreras ilegales. Actualmente, aplicarse infracciones vinculadas al tránsito.

Aun así, la autoridad confirmó que continuarán los operativos en otros puntos donde suelen concentrarse estos grupos, como San Juan de Miraflores, Santa Rosa, Villa María del Triunfo y distintos tramos de la Costa Verde.

