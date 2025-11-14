HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Sociedad

Más de 200 motociclistas fueron intervenidos por la PNP en operativo contra piques ilegales en Chorrillos: un vehículo era robado

Las autoridades de la PNP trasladaron varias motocicletas al depósito y detectaron escapes modificados que excedían los límites de ruido permitidos. Vecinos señalan que estos piques se realizan cada jueves.

Durante el operativo, se impusieron más de 80 papeletas por diversas infracciones de tránsito. Foto: TV Perú.
Durante el operativo, se impusieron más de 80 papeletas por diversas infracciones de tránsito. Foto: TV Perú.

Durante la madrugada de este viernes 14 de noviembre, más de 200 motociclistas fueron intervenidos en un operativo policial ejecutado en la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos. La acción se llevó a cabo tras recibir alertas sobre la presencia de grupos que utilizan la Costa Verde para realizar piques ilegales, actividad que, según vecinos y agentes, ocurre con frecuencia los días jueves.

En total, se intervinieron cerca de 250 motocicletas, varias de ellas con dos ocupantes. Una de las unidades presentaba requisitoria por hurto agravado, por lo que su conductor quedó detenido por presunta receptación. Asimismo, en el procedimiento también se identificó a 14 ciudadanos extranjeros; tres de ellos tenían situación migratoria irregular.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Gremio de transportistas confirma que no habrá paro este 14 de noviembre: apoyarán marcha de la Generación Z

lr.pe

Motocicletas enviadas al depósito y multas por infracciones de tránsito

Una parte de los vehículos fue trasladada al depósito municipal, mientras que otras motocicletas fueron abandonadas en la arena por conductores que optaron por huir antes de someterse a la verificación de identidad, antecedentes o documentación. La Dirección de Tránsito impuso más de 80 papeletas por diversas infracciones.

Entre las faltas más recurrentes figuran el mal estacionamiento en zona prohibida, el uso de escapes modificados sin silenciador —cuyos niveles de ruido superan los límites permitidos— y la instalación de luces delanteras no reglamentarias que generan deslumbramiento. La multa por producir ruidos por encima del máximo permitido (papeleta M34) asciende a 552 soles, sanción que varios conductores desconocían.

Residentes de distintos distritos han reportado reiteradas molestias por el ruido, la congestión vehicular y el riesgo de accidentes vinculados a estas carreras clandestinas.

PUEDES VER: Ministerio de Educación suspende clases presenciales este viernes 14 tras levantarse el paro de transportistas en Lima y Callao

lr.pe

Continuarán los operativos en otros distritos

El oficial a cargo señaló que, si bien el operativo permitió dispersar a los grupos de motociclistas, existe un vacío legal, dado que no hay sanciones específicas para quienes realizan carreras ilegales. Actualmente, aplicarse infracciones vinculadas al tránsito.

Aun así, la autoridad confirmó que continuarán los operativos en otros puntos donde suelen concentrarse estos grupos, como San Juan de Miraflores, Santa Rosa, Villa María del Triunfo y distintos tramos de la Costa Verde.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Agente de la PNP causa indignación tras comentario sobre ropa incautada en operativo en Gamarra: “Esas tallas son tuyas”

Agente de la PNP causa indignación tras comentario sobre ropa incautada en operativo en Gamarra: “Esas tallas son tuyas”

LEER MÁS
Hombre pierde a su padre y hermano en accidente en Arequipa y exige sanción drástica: “Todo el peso de la ley”

Hombre pierde a su padre y hermano en accidente en Arequipa y exige sanción drástica: “Todo el peso de la ley”

LEER MÁS
Contraloría: Mininter compró avión viejo que pone en peligro vida de policías

Contraloría: Mininter compró avión viejo que pone en peligro vida de policías

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gremio de transportistas confirma que no habrá paro este 14 de noviembre: apoyarán marcha de la Generación Z

Gremio de transportistas confirma que no habrá paro este 14 de noviembre: apoyarán marcha de la Generación Z

LEER MÁS
Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

LEER MÁS
¿Se realizará el paro de transportistas hoy 14 de noviembre? Conoce el panorama EN VIVO en Lima y Callao

¿Se realizará el paro de transportistas hoy 14 de noviembre? Conoce el panorama EN VIVO en Lima y Callao

LEER MÁS
Adulta mayor expone a trabajador de EsSalud que se burló de ella tras reclamarle por atención: "No merecemos eso"

Adulta mayor expone a trabajador de EsSalud que se burló de ella tras reclamarle por atención: "No merecemos eso"

LEER MÁS
¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

LEER MÁS
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Sociedad

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025