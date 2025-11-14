HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Agente de la PNP causa indignación tras comentario sobre ropa incautada en operativo en Gamarra: “Esas tallas son tuyas”

El incidente, registrado en video de uno de los stands de la galería, en Gamarra, muestra al agente haciendo un comentario inapropiado sobre la ropa incautada de marcas reconocidas. El video es viral en TikTok.

Policía generó polémica por comentario sobre ropa incautada en Gamarra.
Policía generó polémica por comentario sobre ropa incautada en Gamarra. | Foto: composición LR/TikTok

Un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) generó indignación durante un operativo en la galería Markata, en Gamarra, La Victoria. Mientras se realizaba la incautación de una considerable cantidad de prendas falsificadas de marcas internacionales, un video difundido en redes sociales registró a quien sería el jefe de la unidad policial, lanzar un comentario insinuando que parte de las vestimentas estarían, presuntamente, destinadas a miembros de la dependencia policial.

"Chicas no se demoren porque vamos a seguir cubriendo. Por favor, rápido nomás. Esas tallas son tuyas, para ti. Después revisas tu talla", se le escucha decir al agente. El hecho fue registrado por una cámara de uno de los stands de la galería y publicado en TikTok, donde rápidamente se viralizó generando polémica.

Internautas reaccionan a polémico comentario de agente de la PNP

Mediante redes sociales, internautas mostraron su rechazo por las palabras de la agente, pues no solo brinda una mala imagen de la Policía Nacional del Perú (PNP), sino que también ponen en tela de juicio la labor de sus miembros durante dicho operativo.

"Y mi pregunta es, ¿qué hace con esa mercadería?", "Una vergüenza", "No es novedad", "Puede parecer sarcasmo, pero, tristemente, es una realidad en nuestro país", "Una maldad eso", "Ahora, cómo van a justificar el ingreso de esas prendas", "Es triste ver que es este tipo de policías que tenemos en Perú", "Ahí está claramente el video y el audio", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

PNP incautó cerca de 250 sacos en Gamarra

Según los datos brindados a Canal N, dicho operativo realizado en la galería Markata, se intervinieron un total de 60 stands, donde se encontraron, aproximadamente, un total de 250 sacos de ropa con marcas falsificadas de Hugo Boss, Tommy Hilfiger y Louis Vuitton. De acuerdo con las estimaciones policiales, el monto de lo incautado ascendería a varios millones de soles.

