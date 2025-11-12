HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Joven de 26 años cae de combi en movimiento en Huaycán y se encuentra en UCI: ocurrió un día después de su cumpleaños

Cámaras de seguridad registraron el momento en que Deivy Lozano (26) cayó de una combi en movimiento cerca de la avenida 15 de julio. Tras el accidente, el vehículo no se detuvo a auxiliarlo.  

joven de 26 años cae de combi en movimiento en Huaycán y se encuentra en UCI
joven de 26 años cae de combi en movimiento en Huaycán y se encuentra en UCI | Foto: composición LR/Latina.

Cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que Deivy Lozano (26), cayó de una combi en movimiento en el distrito de Huaycán. El incidente ocurrió en el trayecto hacia el paradero HGK, cerca de la avenida 15 de julio, frente al colegio Gustavo Mohme Llona y al centro de salud Señor de los Milagros. Tras el hecho, el vehículo continuó su camino sin detenerse a auxiliar al joven, quien se encuentra actualmente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), conectado a un respirador artificial por los fuertes golpes que sufrió en la cabeza.

“No reacciona porque tiene coágulos en su cerebro, tiene varios hematomas. Casi la mitad de su cerebro está inflamado. Prácticamente está en coma”, señaló su hermana Bianca Lozano, para Latina.

PUEDES VER: Arequipa: al menos 37 fallecidos deja caída de un bus interprovincial a un abismo en Ocoña

Familia pide ayuda para tratamiento de Deivy Lozano

Bianca Lozano, contó que se enteró del suceso tras recibir una llamada telefónica. Según relató, el incidente ocurrió un día después del cumpleaños de Deivy. El joven no pudo ingresar al hospital de Huaycán debido a que en ese momento no llevaba su documento de identidad (DNI) y porque el centro de salud no contaba con los implementos para atenderlo, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a Huachipa. En ese establecimiento de salud le indicaron que no sobreviviría la noche; sin embargo, el joven resistió y actualmente lucha por su vida. “Estaba grave, no reaccionaba, estaba convulsionando”, relató.

“Tenía que traer los papeles de que él es huérfano, las partidas de defunción de mis papás y que no tenemos recursos. Le rogué a la asistenta (del SIS)”, agregó.

La hermana del accidentado reveló que cuando ocurrieron los hechos, la iglesia a la que pertenece Deivy asumió los primeros gastos. Sin embargo, explicó que atravieran una situación difícil, ya que el joven es huérfano y se gana la vida vendiendo papayas en los vehículos de transporte público. Por ello, requieren de ayuda económica para cubrir los costos del tratamiento médico.

Aunque la hermana trató de identificar al chofer de la combi desde la que cayó Deivy, aún no ha podido ubicarlo. “Hemos tratado de averiguar eso porque humanamente queríamos el apoyo del conductor. No tenemos solvencia”, relató Bianca.

