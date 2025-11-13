Extorsionadores exigen S/2.000 a joven para "borrarlo" de su base de datos en San Juan de Lurigancho: mensajes provienen de números del extranjero | Foto: composición LR/Panamericana

Extorsionadores exigen S/2.000 a joven para "borrarlo" de su base de datos en San Juan de Lurigancho: mensajes provienen de números del extranjero | Foto: composición LR/Panamericana

Un joven de San Juan de Lurigancho (SJL) denunció ser víctima de una nueva modalidad de extorsión, tras recibir mensajes exigiendo el pago de S/2.000 a cambio de “borrarlo” de una supuesta base de datos. El caso comenzó en octubre, cuando el agraviado recibió mensajes en los que se le acusaba de haber solicitado servicios a una agencia desconocida y, por no aceptar sus condiciones, se le imponía una “multa”. Lo más alarmante para la víctima fue que los delincuentes le revelaron datos personales de sus familiares, información que —según el afectado— debería estar protegida por entidades como el Reniec.

El joven señaló que nunca pidió ningún servicio de citas y que el mensaje llegó arbitrariamente. “Paro del trabajo a mi domicilio. Llegaron los mensajes exigiendo pagos y si no pago van a atentar contra mi familia. Me mandaron los datos de mis padres, mis tíos. No tengo ni siquiera un negocio, soy trabajador dependiente”, señaló para Panamericana.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Joven depositó S/1.000 para ser “borrado” de base de datos de extorsionadores

Atemorizado por las amenazas, el joven llegó a depositar S/1.000 tras recibir mensajes de WhatsApp que advertían posibles atentados contra su familia si no cumplía con el pago total. Sin embargo, lejos de cesar, los delincuentes exigieron más dinero para eliminar los datos de sus padres y tíos del supuesto sistema.

“Una vez que hice el depósito, se comunicaron conmigo diciendo que ya habían borrado mis datos de su sistema, pero exigiendo otro pago para borrar los datos de mi familia. Luego de eso ya no contesté las llamadas y me enviaron los mensajes de que, si esto no se resolvía por las buenas, se resolvería por las malas, incluso contra mi familia. Simplemente, terminé bloqueando los mensajes y las llamadas”, sostuvo.

Problemas al interponer su denuncia

Las amenazas provenían de números internacionales registrados en Paraguay y República Dominicana, y aunque el afectado intentó denunciar los hechos ante distintas dependencias policiales, no obtuvo respuesta clara sobre la tipificación del delito, al ser considerado por la Policía como un caso de estafa cibernética y no extorsión.

“Al principio quería denunciar en la comisaría, pero –y tal vez no soy el único ciudadano que piensa así–, las comisarías no son muy seguras. Por experiencia de algunos que han hecho las denuncias, cuando han denunciado siempre se ha hecho un soplo. No hice la denuncia por temor a que se agravara más. Lo que sí fui a la Dirincri, en la avenida España, alegando que me estaba pasando esto y me dijeron que más parecía un tema de estafa cibernética”, reveló.

Tras acudir a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), le dirigieron a otra área, indicándole que su caso parecía una estafa y le brindaron un número celular para que pueda comunicarse en caso sucediera algún incidente. “Me redirigieron a la avenida España de nuevo, pensando que me iban a atender, llamé incluso al número y no me contestaron ni respondieron mi mensaje”, lamentó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.