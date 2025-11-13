HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     
¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?
¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?     ¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?     ¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?     
Sociedad

Extorsionadores exigen S/2.000 a joven para "borrarlo" de su base de datos en San Juan de Lurigancho: mensajes provienen de números del extranjero

El joven depositó S/1.000 tras advertencias de atentados contra su familia, pero los extorsionadores intensificaron sus exigencias. Además, la víctima tuvo dificultades para presentar su denuncia porque la Policía no consideró el acto como extorsivo.

Extorsionadores exigen S/2.000 a joven para "borrarlo" de su base de datos en San Juan de Lurigancho: mensajes provienen de números del extranjero
Extorsionadores exigen S/2.000 a joven para "borrarlo" de su base de datos en San Juan de Lurigancho: mensajes provienen de números del extranjero | Foto: composición LR/Panamericana

Un joven de San Juan de Lurigancho (SJL) denunció ser víctima de una nueva modalidad de extorsión, tras recibir mensajes exigiendo el pago de S/2.000 a cambio de “borrarlo” de una supuesta base de datos. El caso comenzó en octubre, cuando el agraviado recibió mensajes en los que se le acusaba de haber solicitado servicios a una agencia desconocida y, por no aceptar sus condiciones, se le imponía una “multa”. Lo más alarmante para la víctima fue que los delincuentes le revelaron datos personales de sus familiares, información que —según el afectado— debería estar protegida por entidades como el Reniec.

El joven señaló que nunca pidió ningún servicio de citas y que el mensaje llegó arbitrariamente. “Paro del trabajo a mi domicilio. Llegaron los mensajes exigiendo pagos y si no pago van a atentar contra mi familia. Me mandaron los datos de mis padres, mis tíos. No tengo ni siquiera un negocio, soy trabajador dependiente”, señaló para Panamericana.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Más de 1.000 denuncias de extorsión en San Juan de Lurigancho en 2025: el distrito más afectado de Lima

lr.pe

Joven depositó S/1.000 para ser “borrado” de base de datos de extorsionadores

Atemorizado por las amenazas, el joven llegó a depositar S/1.000 tras recibir mensajes de WhatsApp que advertían posibles atentados contra su familia si no cumplía con el pago total. Sin embargo, lejos de cesar, los delincuentes exigieron más dinero para eliminar los datos de sus padres y tíos del supuesto sistema.

“Una vez que hice el depósito, se comunicaron conmigo diciendo que ya habían borrado mis datos de su sistema, pero exigiendo otro pago para borrar los datos de mi familia. Luego de eso ya no contesté las llamadas y me enviaron los mensajes de que, si esto no se resolvía por las buenas, se resolvería por las malas, incluso contra mi familia. Simplemente, terminé bloqueando los mensajes y las llamadas”, sostuvo.

Problemas al interponer su denuncia

Las amenazas provenían de números internacionales registrados en Paraguay y República Dominicana, y aunque el afectado intentó denunciar los hechos ante distintas dependencias policiales, no obtuvo respuesta clara sobre la tipificación del delito, al ser considerado por la Policía como un caso de estafa cibernética y no extorsión.

“Al principio quería denunciar en la comisaría, pero –y tal vez no soy el único ciudadano que piensa así–, las comisarías no son muy seguras. Por experiencia de algunos que han hecho las denuncias, cuando han denunciado siempre se ha hecho un soplo. No hice la denuncia por temor a que se agravara más. Lo que sí fui a la Dirincri, en la avenida España, alegando que me estaba pasando esto y me dijeron que más parecía un tema de estafa cibernética”, reveló.

Tras acudir a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), le dirigieron a otra área, indicándole que su caso parecía una estafa y le brindaron un número celular para que pueda comunicarse en caso sucediera algún incidente. “Me redirigieron a la avenida España de nuevo, pensando que me iban a atender, llamé incluso al número y no me contestaron ni respondieron mi mensaje”, lamentó.   

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Roban bicicleta terapéutica de niño con Síndrome de Down en SJL: delincuentes se hicieron pasar como inquilinos para ingresar a inmueble

Roban bicicleta terapéutica de niño con Síndrome de Down en SJL: delincuentes se hicieron pasar como inquilinos para ingresar a inmueble

LEER MÁS
“Estamos en la calle por el olor”: incendio en fábrica de SJL deja viviendas inhabitables y familias sin apoyo

“Estamos en la calle por el olor”: incendio en fábrica de SJL deja viviendas inhabitables y familias sin apoyo

LEER MÁS
Dos vehículos chocan en la avenida Tahuantisuyo en SJL y uno de ellos atropella a mujer que caminaba por la vereda

Dos vehículos chocan en la avenida Tahuantisuyo en SJL y uno de ellos atropella a mujer que caminaba por la vereda

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí acatarán y los que no

Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí acatarán y los que no

LEER MÁS
¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO 14 de noviembre: suspenden clases presenciales en colegios de Lima y Callao

Paro de transportistas EN VIVO 14 de noviembre: suspenden clases presenciales en colegios de Lima y Callao

LEER MÁS
Minedu suspende clases presenciales este viernes 14 de noviembre por paro de transportistas en Lima y Callao

Minedu suspende clases presenciales este viernes 14 de noviembre por paro de transportistas en Lima y Callao

LEER MÁS
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Sociedad

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025