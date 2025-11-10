HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso
Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso     Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso     Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso     
Sociedad

Dos vehículos chocan en la avenida Tahuantisuyo en SJL y uno de ellos atropella a mujer que caminaba por la vereda

Imágenes de las cámaras de seguridad registraron el momento del fuerte impacto en San Juan de Lurigancho. Se desconoce la identidad de la mujer.







Accidente de tránsito en SLJ.
Accidente de tránsito en SLJ.

Una mujer, aún no identificada, fue atropellada tras la colisión de dos vehículos en la avenida Tahuantisuyo, en San Juan de Lurigancho. Según el registro de la cámara de seguridad, ella caminaba en la vereda al momento del impacto. El accidente ocurrió alrededor de las 8:00 p.m. de este lunes 10 de noviembre.

La víctima fue trasladada al hospital Bravo Chico. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud. Sus familiares tampoco se han apersonado al lugar.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO PROTEGE A FERNANDO ROSPIGLIOSI Y SE NIEGA A CENSURARLO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Fiscalía detecta agroquímicos prohibidos en ají amarillo vendidos en supermercado de Lima: excede límites de residuos permitidos

lr.pe

Vecinos aseguran accidentes son constantes

Vecino menciona que no sería la primera vez que ocurre un accidente en la zona de Zárate y Tahuantinsuyo. Exige a la municipalidad mayor señalización e implementación de un rompemuelle. Asimismo, la dueña de la vivienda dañada a causa del impacto ha declarado que se encontraba dentro de su inmueble al momento del accidente. También añade que desconocen la identidad de la persona herida.

Los residentes de la zona señalaron que, minutos antes de este choque, ya se habría registrado otro accidente. Además, advierten que las combis que circulan en el lugar no cuentan con paraderos formales, lo que aumenta la probabilidad de futuros incidentes.

Vivienda dañada tras el accidente. Foto: Melissa Landa/ La República.

Vivienda dañada tras el accidente. Foto: Melissa Landa/ La República.

PUEDES VER: ¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Vecinos de San Juan de Lurigancho sin servicios básicos tras el incendio en fábrica: denuncian inacción de las autoridades

Vecinos de San Juan de Lurigancho sin servicios básicos tras el incendio en fábrica: denuncian inacción de las autoridades

LEER MÁS
“Estamos en la calle por el olor”: incendio en fábrica de SJL deja viviendas inhabitables y familias sin apoyo

“Estamos en la calle por el olor”: incendio en fábrica de SJL deja viviendas inhabitables y familias sin apoyo

LEER MÁS
Reportan incendio de gran magnitud en San Juan de Lurigancho: varias casas han sido afectadas

Reportan incendio de gran magnitud en San Juan de Lurigancho: varias casas han sido afectadas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Incautan más de 12 toneladas de aletas de tiburón en vivienda del Callao, valorizadas en más de 15 millones de dólares

Incautan más de 12 toneladas de aletas de tiburón en vivienda del Callao, valorizadas en más de 15 millones de dólares

LEER MÁS
Remueven a capitán PNP tras ser hallado durmiendo con hermana de detenido en La Libertad: caso se encuentra en investigación

Remueven a capitán PNP tras ser hallado durmiendo con hermana de detenido en La Libertad: caso se encuentra en investigación

LEER MÁS
Le ofrecieron invertir en proyecto escolar y terminó perdiendo S/120.000: "Me pagarán en 45 cuotas para 2029"

Le ofrecieron invertir en proyecto escolar y terminó perdiendo S/120.000: "Me pagarán en 45 cuotas para 2029"

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
Presuntos barristas asesinan a joven que acababa de recibirse de militar en Los Olivos: dos menores implicados

Presuntos barristas asesinan a joven que acababa de recibirse de militar en Los Olivos: dos menores implicados

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

Sociedad

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Metropolitano: desde este 10 de noviembre, alimentadores Carabayllo y Torre Blanca amplían ruta y conectarán con Chimpu Ocllo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025