Dos vehículos chocan en la avenida Tahuantisuyo en SJL y uno de ellos atropella a mujer que caminaba por la vereda

Una mujer, aún no identificada, fue atropellada tras la colisión de dos vehículos en la avenida Tahuantisuyo, en San Juan de Lurigancho. Según el registro de la cámara de seguridad, ella caminaba en la vereda al momento del impacto. El accidente ocurrió alrededor de las 8:00 p.m. de este lunes 10 de noviembre.

La víctima fue trasladada al hospital Bravo Chico. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud. Sus familiares tampoco se han apersonado al lugar.

TE RECOMENDAMOS CONGRESO PROTEGE A FERNANDO ROSPIGLIOSI Y SE NIEGA A CENSURARLO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Vecinos aseguran accidentes son constantes

Vecino menciona que no sería la primera vez que ocurre un accidente en la zona de Zárate y Tahuantinsuyo. Exige a la municipalidad mayor señalización e implementación de un rompemuelle. Asimismo, la dueña de la vivienda dañada a causa del impacto ha declarado que se encontraba dentro de su inmueble al momento del accidente. También añade que desconocen la identidad de la persona herida.

Los residentes de la zona señalaron que, minutos antes de este choque, ya se habría registrado otro accidente. Además, advierten que las combis que circulan en el lugar no cuentan con paraderos formales, lo que aumenta la probabilidad de futuros incidentes.

Vivienda dañada tras el accidente. Foto: Melissa Landa/ La República.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.