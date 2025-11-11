HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Balean a policía en la puerta de su vivienda en El Agustino: agente permanece grave en el hospital Hipólito Unanue

Vecinos de El Agustino relataron que el ataque ocurrió durante una discusión con dos sujetos que llegaron en motocicleta. En la zona, las autoridades encontraron al menos cinco casquillos de bala.

Un suboficial de tercera de la Policía Nacional fue baleado la madrugada de este martes en El Agustino, mientras se encontraba en la puerta de la vivienda donde reside desde hace cuatro años. El agente Kay Franco Villalta Cayllahue, de origen arequipeño, fue trasladado de inmediato al hospital Hipólito Unanue, donde se encuentra internado en la sala de trauma shock tras recibir un disparo a la altura del tórax. Personal del Depincri llegó al lugar para iniciar las investigaciones y recabar evidencias.

Según testigos, el hecho ocurrió alrededor de las 5:00 a.m. en la cuadra 11 de la avenida Las Magnolias, cuando el policía conversaba con dos sujetos que llegaron en motocicleta. Durante la discusión, uno de ellos habría mencionado “dame mi vuelto”, momento tras el cual se desató el ataque. La víctima intentó sacar su arma, pero recibió un disparo por la espalda. Las autorides encontraron cinco casquillos de bala en la zona.

Policía es originario de Arequipa y residía en el inmueble desde hace 4 años. Foto: Kevinn García / La República

Policía es originario de Arequipa y residía en el inmueble desde hace 4 años. Foto: Kevinn García / La República

Vecinos de El Agustino sorprendidos por el ataque a suboficial

Algunos vecinos de la zona indicaron que desconocían que el suboficial formaba parte del equipo Terna de la PNP y lo describieron como un joven tranquilo y de buen trato. Uno de ellos señaló que se escucharon tres disparos y que los agresores se desplazaban en una motocicleta lineal antes de abrir fuego: "Parece que estaban discutiendo, (...) luego el agente se volteó y ahí es cuando le disparan, por la espalda". Al respecto, mostraron su conmoción, ya que, asegún indican, el agente tenía buena relación con quienes viven en el lugar.

Las autoridades cercaron la vivienda para realizar las investigaciones correspondientes, recabar los casquillos y buscar pistas que permitan esclarecer los motivos del ataque. Hasta el momento, los posibles móviles y las hipótesis del hecho continúan bajo evaluación, mientras el personal policial trabaja para identificar y detener a los responsables.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

