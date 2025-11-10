Incendio en fábrica de plásticos en San Juan de Lurigancho deja a familias sin hogar | Foto: composición LR/Melissa Landa.

Incendio en fábrica de plásticos en San Juan de Lurigancho deja a familias sin hogar | Foto: composición LR/Melissa Landa.

Un incendio de gran magnitud registrado la tarde del domingo 9 de noviembre en una fábrica de plásticos en San Juan de Lurigancho dejó a varias familias con viviendas inhabitables. Entre las damnificadas está Rosa Iris Manigredo, quien vive junto a sus hermanas en el predio colindante con el local siniestrado, actualmente sin acceso a agua, gas ni electricidad.

“Nosotros acá vivimos cinco familias”, contó Rosa a La República. “Yo ese día me encontraba dentro de mi casa y, al salir al mercado a las 5 de la tarde, vi humo que salía por la parte de atrás y del medio. Entonces me percaté de que estaba sucediendo un incendio porque sabíamos que adentro había pinturas”, recordó.

TE RECOMENDAMOS CONGRESO PROTEGE A FERNANDO ROSPIGLIOSI Y SE NIEGA A CENSURARLO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

VIDEO

Explosiones y rápida propagación del fuego

Tras alertar a sus familiares, Rosa relató que los cilindros dentro del local comenzaron a explotar, provocando daños en su vivienda y en la de una de sus hermanas. “No sabíamos si correr o quedarnos ahí. Yo solo les dije: ‘Corran nomás, corran, tenemos que salir de acá porque si no nos vamos a quemar’”.

El incendio fue reportado alrededor de las 5.20 p. m. y, según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, 24 unidades acudieron al lugar para controlar las llamas, catalogadas como código 3 por su alta complejidad. Las explosiones de balones de gas y materiales inflamables obligaron a evacuar toda la zona. Además, una mujer y su hija fueron trasladadas al hospital Aurelio Díaz Ufano tras sufrir intoxicación por humo.

Incendio en fábrica de plásticos en San Juan de Lurigancho deja a familias sin hogar

PUEDES VER: Ministerio Público reporta 56 choferes asesinados y 30 mil extorsiones denunciadas en Lima y Callao en 2025

Dudan de versión sobre extorsión

Rosa rechazó la versión que atribuía el incendio a un presunto ataque por extorsión. “El humo se produjo de acá, en la parte del medio, de la parte baja”, afirmó, descartando que el fuego haya empezado por la puerta principal.

Se presume que el siniestro pudo haberse originado por un corto circuito o una falla eléctrica dentro del almacén. Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.

La vecina también pidió que se investigue la fábrica de plásticos, a la que considera un riesgo latente. “Nosotros también queremos ver por esa fábrica de plástico, porque en cualquier momento va a ser una bomba de tiempo”, advirtió.

Familias no pueden retornar a sus viviendas por el olor

Rosa explicó que las familias afectadas no pueden volver a sus casas debido al fuerte olor y los residuos tóxicos que permanecen en la zona. “No podemos habitar en nuestra vivienda porque está el olor de la pintura, los cilindros... La fábrica solo abre la puerta de adelante, pero no se ve la parte de atrás, todas las desgracias que ha ocasionado”, lamentó.

También pidió la intervención inmediata de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. “Mi casa la han venido a limpiar, pero el olor que sale de adentro es horrible. Estamos con dolor de estómago de tanto absorber eso, a pesar de que usamos mascarilla”, agregó.

Las cinco familias damnificadas han tenido que dormir fuera de sus viviendas o pedir refugio a parientes. Rosa contó que permanecen en la calle, soportando el hedor y cuidando lo poco que les queda. “Estamos afuera en la calle por el olor tan fuerte que está, y tenemos que quedarnos cuidando porque vienen de todos lados delincuentes a querer entrar, supuestamente a ayudar a la fábrica”, denunció.