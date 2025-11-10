HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
PJ da dos días a la JNJ para reponer a Delia Espinoza como fiscal
PJ da dos días a la JNJ para reponer a Delia Espinoza como fiscal     PJ da dos días a la JNJ para reponer a Delia Espinoza como fiscal     PJ da dos días a la JNJ para reponer a Delia Espinoza como fiscal     
Sociedad

“Estamos en la calle por el olor”: incendio en fábrica de SJL deja viviendas inhabitables y familias sin apoyo

Familias damnificadas, como la de Rosa Manigredo, no pueden regresar a sus viviendas debido al fuerte olor a tóxicos. Piden intervención municipal y expresan preocupación por la seguridad de la fábrica.

Incendio en fábrica de plásticos en San Juan de Lurigancho deja a familias sin hogar
Incendio en fábrica de plásticos en San Juan de Lurigancho deja a familias sin hogar | Foto: composición LR/Melissa Landa.

Un incendio de gran magnitud registrado la tarde del domingo 9 de noviembre en una fábrica de plásticos en San Juan de Lurigancho dejó a varias familias con viviendas inhabitables. Entre las damnificadas está Rosa Iris Manigredo, quien vive junto a sus hermanas en el predio colindante con el local siniestrado, actualmente sin acceso a agua, gas ni electricidad.

“Nosotros acá vivimos cinco familias”, contó Rosa a La República. “Yo ese día me encontraba dentro de mi casa y, al salir al mercado a las 5 de la tarde, vi humo que salía por la parte de atrás y del medio. Entonces me percaté de que estaba sucediendo un incendio porque sabíamos que adentro había pinturas”, recordó.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO PROTEGE A FERNANDO ROSPIGLIOSI Y SE NIEGA A CENSURARLO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

VIDEO

PUEDES VER: Feminicidio en Huaral: madre y sus dos hijos son hallados sin vida en su vivienda y padrastro es detenido

lr.pe

Explosiones y rápida propagación del fuego

Tras alertar a sus familiares, Rosa relató que los cilindros dentro del local comenzaron a explotar, provocando daños en su vivienda y en la de una de sus hermanas. “No sabíamos si correr o quedarnos ahí. Yo solo les dije: ‘Corran nomás, corran, tenemos que salir de acá porque si no nos vamos a quemar’”.

El incendio fue reportado alrededor de las 5.20 p. m. y, según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, 24 unidades acudieron al lugar para controlar las llamas, catalogadas como código 3 por su alta complejidad. Las explosiones de balones de gas y materiales inflamables obligaron a evacuar toda la zona. Además, una mujer y su hija fueron trasladadas al hospital Aurelio Díaz Ufano tras sufrir intoxicación por humo.

Incendio en fábrica de plásticos en San Juan de Lurigancho deja a familias sin hogar

Incendio en fábrica de plásticos en San Juan de Lurigancho deja a familias sin hogar

PUEDES VER: Ministerio Público reporta 56 choferes asesinados y 30 mil extorsiones denunciadas en Lima y Callao en 2025

lr.pe

Dudan de versión sobre extorsión

Rosa rechazó la versión que atribuía el incendio a un presunto ataque por extorsión. “El humo se produjo de acá, en la parte del medio, de la parte baja”, afirmó, descartando que el fuego haya empezado por la puerta principal.

Se presume que el siniestro pudo haberse originado por un corto circuito o una falla eléctrica dentro del almacén. Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.

La vecina también pidió que se investigue la fábrica de plásticos, a la que considera un riesgo latente. “Nosotros también queremos ver por esa fábrica de plástico, porque en cualquier momento va a ser una bomba de tiempo”, advirtió.

Familias no pueden retornar a sus viviendas por el olor

Rosa explicó que las familias afectadas no pueden volver a sus casas debido al fuerte olor y los residuos tóxicos que permanecen en la zona. “No podemos habitar en nuestra vivienda porque está el olor de la pintura, los cilindros... La fábrica solo abre la puerta de adelante, pero no se ve la parte de atrás, todas las desgracias que ha ocasionado”, lamentó.

También pidió la intervención inmediata de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. “Mi casa la han venido a limpiar, pero el olor que sale de adentro es horrible. Estamos con dolor de estómago de tanto absorber eso, a pesar de que usamos mascarilla”, agregó.

Las cinco familias damnificadas han tenido que dormir fuera de sus viviendas o pedir refugio a parientes. Rosa contó que permanecen en la calle, soportando el hedor y cuidando lo poco que les queda. “Estamos afuera en la calle por el olor tan fuerte que está, y tenemos que quedarnos cuidando porque vienen de todos lados delincuentes a querer entrar, supuestamente a ayudar a la fábrica”, denunció.

Notas relacionadas
Reportan incendio de gran magnitud en San Juan de Lurigancho: varias casas han sido afectadas

Reportan incendio de gran magnitud en San Juan de Lurigancho: varias casas han sido afectadas

LEER MÁS
Bomberos denuncian falta de cisternas de Sedapal durante incendio de fabrica en SJL: ¿Cómo es posible que los domingos no tengan pilotos?

Bomberos denuncian falta de cisternas de Sedapal durante incendio de fabrica en SJL: ¿Cómo es posible que los domingos no tengan pilotos?

LEER MÁS
Policía desarticula banda de extorsionadores en SJL: utilizaban a menores para cobrar cupos a transportistas

Policía desarticula banda de extorsionadores en SJL: utilizaban a menores para cobrar cupos a transportistas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Remueven a capitán PNP tras ser hallado durmiendo con hermana de detenido en La Libertad: caso se encuentra en investigación

Remueven a capitán PNP tras ser hallado durmiendo con hermana de detenido en La Libertad: caso se encuentra en investigación

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: ¿cuál es el plan de desvío?

Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: ¿cuál es el plan de desvío?

LEER MÁS
Actualización del estado de emergencia dispone la suspensión de venta de chips previamente activados en la vía pública

Actualización del estado de emergencia dispone la suspensión de venta de chips previamente activados en la vía pública

LEER MÁS
Asesinan a jefe de seguridad de empresa de materiales de construcción dentro de su camioneta en Carabayllo

Asesinan a jefe de seguridad de empresa de materiales de construcción dentro de su camioneta en Carabayllo

LEER MÁS
Presuntos barristas asesinan a joven que acababa de recibirse de militar en Los Olivos: dos menores implicados

Presuntos barristas asesinan a joven que acababa de recibirse de militar en Los Olivos: dos menores implicados

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

Youtuber Ariana Bolo Arce denuncia que su contadora y amiga cercana la estafó con S/40.000: "Se largó a España"

Venezuela vence a Haití por el Mundial sub 17: la Vinotinto pasa como primero del grupo E

Sociedad

Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

Viaja de Villa El Salvador a Carabayllo por solo S/ 3,50: así funciona la nueva tarifa única del Metropolitano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025