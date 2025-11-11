Delincuentes se hicieron pasar por inquilinos para ingresar a un departamento ubicado en la cuadra 5 de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho (SJL), y robar una bicicleta terapéutica perteneciente a un niño con Síndrome de Down. Según las imágenes difundidas por Panamericana, los sujetos se colocaron en la puerta del inmueble y, al ver salir a los padres junto al menor, les pidieron que no cerraran. Aprovechando su ausencia, ingresaron al hogar y cometieron el robo. Las grabaciones también muestran que la puerta no fue forzada, por lo que los padres temen que alguien haya facilitado una copia de la llave del departamento.

Al regresar a su vivienda, la familia se mostró sorprendida por lo ocurrido y encontró varios objetos tirados en el suelo. Mencionaron que los delincuentes sustraen no solo la bicicleta terapéutica, sino también un televisor, una laptop, tres bicicletas adicionales y documentos personales, entre ellos el DNI y la tarjeta del Conadis. El monto total de lo robado asciende a unos S/15.000.

Madre de familia presentó denuncia ante comisaría de SJL

La madre de familia contó que, con mucho esfuerzo, compraron la bicicleta terapéutica para que su hijo pudiera realizar sus ejercicios físicos. Los padres señalaron que pensaron que los delincuentes eran invitados de otros residentes del edificio, por lo que se confiaron al salir de su vivienda.

Tras el robo, presentaron la denuncia ante la Comisaría de Caja de Agua; sin embargo, según relataron a Exitosa, luego de acudir al establecimiento policial del sector, no recibieron la atención necesaria y la investigación recién avanzó después de que el hecho se hiciera público.

