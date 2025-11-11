HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'
Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'     Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'     Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'     
Sociedad

Roban bicicleta terapéutica de niño con Síndrome de Down en SJL: delincuentes se hicieron pasar como inquilinos para ingresar a inmueble

Los delincuentes accedieron al hogar durante la ausencia de la familia, sustrayendo, además de la bicicleta, un televisor, laptop y documentos personales, valorizando el robo en S/15.000.

Delincuentes se llevaron una bicicleta terapéutica de un niño con Síndrome de Down fingiendo ser inquilinos.
Delincuentes se llevaron una bicicleta terapéutica de un niño con Síndrome de Down fingiendo ser inquilinos. | Foto: Composición LR/ Panamericana/ Difusión

Delincuentes se hicieron pasar por inquilinos para ingresar a un departamento ubicado en la cuadra 5 de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho (SJL), y robar una bicicleta terapéutica perteneciente a un niño con Síndrome de Down. Según las imágenes difundidas por Panamericana, los sujetos se colocaron en la puerta del inmueble y, al ver salir a los padres junto al menor, les pidieron que no cerraran. Aprovechando su ausencia, ingresaron al hogar y cometieron el robo. Las grabaciones también muestran que la puerta no fue forzada, por lo que los padres temen que alguien haya facilitado una copia de la llave del departamento.

Al regresar a su vivienda, la familia se mostró sorprendida por lo ocurrido y encontró varios objetos tirados en el suelo. Mencionaron que los delincuentes sustraen no solo la bicicleta terapéutica, sino también un televisor, una laptop, tres bicicletas adicionales y documentos personales, entre ellos el DNI y la tarjeta del Conadis. El monto total de lo robado asciende a unos S/15.000.

TE RECOMENDAMOS

MINERÍA ILEGAL, PARTIDOS POLÍTICOS Y SODALICIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Adulta mayor de Ventanilla lleva meses esperando operación de hernia en el estómago: “Hospital Carrión dijo que me iba a llamar”

lr.pe

Madre de familia presentó denuncia ante comisaría de SJL

La madre de familia contó que, con mucho esfuerzo, compraron la bicicleta terapéutica para que su hijo pudiera realizar sus ejercicios físicos. Los padres señalaron que pensaron que los delincuentes eran invitados de otros residentes del edificio, por lo que se confiaron al salir de su vivienda.

Tras el robo, presentaron la denuncia ante la Comisaría de Caja de Agua; sin embargo, según relataron a Exitosa, luego de acudir al establecimiento policial del sector, no recibieron la atención necesaria y la investigación recién avanzó después de que el hecho se hiciera público.

PUEDES VER: Atentan contra bus 'El Chino' en la curva La Esperanza, límite entre Villa El Salvador y Villa María del Triunfo

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
“Estamos en la calle por el olor”: incendio en fábrica de SJL deja viviendas inhabitables y familias sin apoyo

“Estamos en la calle por el olor”: incendio en fábrica de SJL deja viviendas inhabitables y familias sin apoyo

LEER MÁS
Dos vehículos chocan en la avenida Tahuantisuyo en SJL y uno de ellos atropella a mujer que caminaba por la vereda

Dos vehículos chocan en la avenida Tahuantisuyo en SJL y uno de ellos atropella a mujer que caminaba por la vereda

LEER MÁS
Vecinos de San Juan de Lurigancho sin servicios básicos tras el incendio en fábrica: denuncian inacción de las autoridades

Vecinos de San Juan de Lurigancho sin servicios básicos tras el incendio en fábrica: denuncian inacción de las autoridades

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer es encontrada sin vida en su vivienda tras presuntas amenazas de inquilinos que se negaban a pagar el alquiler en Los Olivos

Mujer es encontrada sin vida en su vivienda tras presuntas amenazas de inquilinos que se negaban a pagar el alquiler en Los Olivos

LEER MÁS
Bus de la 50 arrolla a adulto mayor de 89 años y se da a la fuga en Barrios Altos: cámaras captaron el accidente

Bus de la 50 arrolla a adulto mayor de 89 años y se da a la fuga en Barrios Altos: cámaras captaron el accidente

LEER MÁS
Atentan contra bus 'El Chino' en la curva La Esperanza, límite entre Villa El Salvador y Villa María del Triunfo

Atentan contra bus 'El Chino' en la curva La Esperanza, límite entre Villa El Salvador y Villa María del Triunfo

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
ATU reanuda servicios de todas las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao tras cierre temporal

ATU reanuda servicios de todas las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao tras cierre temporal

LEER MÁS
¿Clases escolares se suspenden este viernes 14 de noviembre en colegios peruanos? Lo que se sabe y dice el Minedu

¿Clases escolares se suspenden este viernes 14 de noviembre en colegios peruanos? Lo que se sabe y dice el Minedu

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Un nuevo panóptico, por Jorge Bruce

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Palta peruana rompe récord en 2025 y se convierte en la fruta más exportada con US$1.452 millones

Sociedad

Indignación en La Victoria: hombre causa la muerte de gatito comunitario y piden denunciar a responsable por crueldad animal

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Sorteo de La Tinka del 9 de noviembre: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Martín Vizcarra: esta es la razón principal por la que ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025