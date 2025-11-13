La denuncia por presunta agresión física contra el alcalde del distrito de Juan Guerra (San Martín), José Lazo Arce, ha escalado a un escenario de hostigamiento y nuevas amenazas, según reveló su expareja de 22 años. La joven, quien afirmó estar embarazada, presentó su denuncia en la comisaría del distrito de La Banda de Shilcayo y relató que las agresiones físicas habrían comenzado hace cuatro meses. Sin embargo, aseguró, que tras hacer pública su situación, comenzó a recibir mensajes intimidatorios y actos de amedrentamiento en su propia vivienda por parte de parientes del burgomaestre.

“Tenemos una relación de seis meses aproximadamente. Esta es la primera denuncia. Mi mamá me acompañó (a la dependencia policial). Ella se entera la madrugada del jueves de las agresiones físicas que había recibido. No se sabe dónde está el alcalde. La última vez que me habló fue ayer, cuando yo estaba declarando, me escribió, diciendo cómo le hago eso a alguien que me ama y de ahí empezó a decir que estoy podrida”, refirió para las cámaras de Latina.

La noche del miércoles 12 de noviembre, la mujer afirmó que el hermano menor de la autoridad local llegó a su domicilio acompañado de tres perros pitbull para expulsarla del inmueble, pero, al notar la presencia de la prensa, intentó escapar y, tras ser seguido por la madre de la víctima, soltó a los canes y lanzó piedras e insultos.

La denunciante también aseguró haber sido amenazada a través de una llamada proveniente de un número desconocido. El audio —que solo se podía escuchar una vez, pero que logró grabar— habría sido enviado por la exesposa del alcalde, quien la ha denunciado por maltrato psicológico a su menor hijo y le exige que se retire de la vivienda, advirtiendo que “la buscaría donde sea”. Según relató, instantes después la propia mujer pasó por su casa a bordo de una motocicleta junto a su hija menor, insultándola y amenazando con “matarla a ella y a su bebé”, a quien calificó como “bastardo”.

Ante el riesgo de ataques, el Centro de Emergencia Mujer intervino y le ofreció un albergue temporal, debido a que la joven no cuenta con familiares en Tarapoto —pues es originaria de Lima— y asegura no tener un lugar seguro donde permanecer. La denuncia está acompañada de un video en el que se muestra la agresión en flagrancia. Mientras tanto, la Policía Nacional continúa con las diligencias para determinar la responsabilidad del alcalde y de las personas involucradas en los presuntos actos de amenaza y hostigamiento.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

