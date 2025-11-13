HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     
¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?
¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?     ¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?     ¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?     
Sociedad

Expareja de alcalde sufre amenazas tras denunciarlo por agresión física: mujer asegura estar embarazada

La expareja del alcalde de Juan Guerra, José Lazo Arce, reveló haber sufrido agresiones desde hace cuatro meses y que empezó a recibir amenazas tras presentar la denuncia. La joven teme por su seguridad.

Expareja de alcalde sufre amenazas tras denunciarlo por presunta agresión física
Expareja de alcalde sufre amenazas tras denunciarlo por presunta agresión física | Foto: composición LR/jose lazo arce

La denuncia por presunta agresión física contra el alcalde del distrito de Juan Guerra (San Martín), José Lazo Arce, ha escalado a un escenario de hostigamiento y nuevas amenazas, según reveló su expareja de 22 años. La joven, quien afirmó estar embarazada, presentó su denuncia en la comisaría del distrito de La Banda de Shilcayo y relató que las agresiones físicas habrían comenzado hace cuatro meses. Sin embargo, aseguró, que tras hacer pública su situación, comenzó a recibir mensajes intimidatorios y actos de amedrentamiento en su propia vivienda por parte de parientes del burgomaestre.

“Tenemos una relación de seis meses aproximadamente. Esta es la primera denuncia. Mi mamá me acompañó (a la dependencia policial). Ella se entera la madrugada del jueves de las agresiones físicas que había recibido. No se sabe dónde está el alcalde. La última vez que me habló fue ayer, cuando yo estaba declarando, me escribió, diciendo cómo le hago eso a alguien que me ama y de ahí empezó a decir que estoy podrida”, refirió para las cámaras de Latina.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Feminicidio en Huaral: madre y sus dos hijos son hallados sin vida en su vivienda y padrastro es detenido

lr.pe

Expareja de alcalde recibe amenazas tras denunciarlo por presunta agresión física

La noche del miércoles 12 de noviembre, la mujer afirmó que el hermano menor de la autoridad local llegó a su domicilio acompañado de tres perros pitbull para expulsarla del inmueble, pero, al notar la presencia de la prensa, intentó escapar y, tras ser seguido por la madre de la víctima, soltó a los canes y lanzó piedras e insultos.

La denunciante también aseguró haber sido amenazada a través de una llamada proveniente de un número desconocido. El audio —que solo se podía escuchar una vez, pero que logró grabar— habría sido enviado por la exesposa del alcalde, quien la ha denunciado por maltrato psicológico a su menor hijo y le exige que se retire de la vivienda, advirtiendo que “la buscaría donde sea”. Según relató, instantes después la propia mujer pasó por su casa a bordo de una motocicleta junto a su hija menor, insultándola y amenazando con “matarla a ella y a su bebé”, a quien calificó como “bastardo”.

Ante el riesgo de ataques, el Centro de Emergencia Mujer intervino y le ofreció un albergue temporal, debido a que la joven no cuenta con familiares en Tarapoto —pues es originaria de Lima— y asegura no tener un lugar seguro donde permanecer. La denuncia está acompañada de un video en el que se muestra la agresión en flagrancia. Mientras tanto, la Policía Nacional continúa con las diligencias para determinar la responsabilidad del alcalde y de las personas involucradas en los presuntos actos de amenaza y hostigamiento.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Denuncian a alcalde de Juan Guerra, en San Martín, por agredir físicamente a su pareja

Denuncian a alcalde de Juan Guerra, en San Martín, por agredir físicamente a su pareja

LEER MÁS
Piura: hombre cometió feminicidio contra su pareja embarazada tras atacarla físicamente

Piura: hombre cometió feminicidio contra su pareja embarazada tras atacarla físicamente

LEER MÁS
Médico es acusado de agresión física y sexual contra su pareja en Piura: dictan 9 meses de prisión preventiva

Médico es acusado de agresión física y sexual contra su pareja en Piura: dictan 9 meses de prisión preventiva

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO 14 de noviembre: suspenden clases presenciales en colegios de Lima y Callao

Paro de transportistas EN VIVO 14 de noviembre: suspenden clases presenciales en colegios de Lima y Callao

LEER MÁS
Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí acatarán y los que no

Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí acatarán y los que no

LEER MÁS
Minedu suspende clases presenciales este viernes 14 de noviembre por paro de transportistas en Lima y Callao

Minedu suspende clases presenciales este viernes 14 de noviembre por paro de transportistas en Lima y Callao

LEER MÁS
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS
Paro nacional del Sutep hoy, 13 de noviembre: docentes acatan huelga y Minedu aclara situación de clases

Paro nacional del Sutep hoy, 13 de noviembre: docentes acatan huelga y Minedu aclara situación de clases

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Sociedad

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025