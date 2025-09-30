HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Atacan vivienda en Carabayllo con explosivo y lanzan amenaza xenófoba contra extranjeros

Momentos de tensión vivieron los vecinos de Carabayllo tras la explosión de un artefacto en la puerta de una vivienda. El atentado vino acompañado de cartas amenazantes contra los vecinos que alquilen alojamiento u ofrezcan empleo a venezolanos.

Atacan vivienda en Carabayllo con explosivo y lanzan amenaza xenófoba contra extranjeros
Atacan vivienda en Carabayllo con explosivo y lanzan amenaza xenófoba contra extranjeros | Foto: composición LR/AméricaNoticias.

La madrugada de este martes 30 de septiembre, desconocidos detonaron un artefacto explosivo en la fachada de una vivienda, junto con tres cartas con mensajes cargados de amenazas. El escrito advertía a los vecinos del distrito de Carabayllo que no alquilen inmuebles ni ofrezcan empleo a ciudadanos venezolanos, bajo la amenaza de nuevas represalias.

El ataque, suscitado en plena zona urbana, no dejó víctimas, pero sí evidenció la creciente ola de violencia motivada, según los manuscritos, por los altos niveles de extorsión, presentes con mayor intensidad en las periferias de la capital, como en Lima Norte. La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones para dar con los responsables, mientras que los vecinos piden mayor resguardo de las autoridades ante el miedo de que los ataques se repitan.

lr.pe

Detonan explosivo en vivienda de Carabayllo y dejan mensaje xenófobo

La tranquilidad de los vecinos de la calle 3 de octubre, de la urbanización Jardines de Carabayllo, se vio interrumpida cuando un explosivo estalló en la puerta principal de una vivienda, dejándola completamente destruida. Además de afectar el concreto de la vereda, el añar la tapa de la caja de gas del inmueble.  

Según las declaraciones de los residentes, dentro del recinto se encontraban cuatro menores de edad y una persona de la tercera edad al momento del atentado. Además, explicaron que cerca de la puerta se ubica la sala, donde suelen jugar los pequeños. “Me encuentro en shock, no puedo ni siquiera asimilar todo esto. Yo no alquilo domicilios, vive mi familia, mis hijos, nada más”, señaló la dueña de la casa, quien sospecha que los atacantes confundieron el lugar con un predio donde un grupo de venezolanos se hospeda.

Mensaje contra quienes alquilen o den trabajo a venezolanos

Los responsables del ataque dejaron a las afueras de la vivienda afectada tres cartas con mensajes amenazantes, uno de ellos señalaba lo siguiente: “Esto es una advertencia a todos los venezolanos y para todos los que están extorsionando y matando a la gente de las empresas y negocios en general. Ojo, a las empresas que dan trabajo a los venezolanos también va a pasar lo mismo. Y esto va para los que alquilan casa a esos... Ellos tienen que aprender a respetar el Perú. Justicia popular”.

Los otros manuscritos, más breves, reiteraron el pedido de “no más venezolanos extorsionadores, matones”, y enfatizaron la alerta a los residentes. “Esto es una advertencia a los que alquilan casa”, se lee.

En un primer momento, los propietarios del inmueble pensaron que se trataba de un acto extorsivo con el fin de exigirles dinero, debido a que la dueña tiene una fuente de soda y atiende desde su casa, pero la mujer negó estar recibiendo amenazas por parte de delincuentes.

