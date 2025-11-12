HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo
LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     
Sociedad

Video de presunta agresión a adulta mayor genera indignación en Iquitos

La hija de la víctima presentó una denuncia contra Tracy Salvino Doñez, tras la difusión en redes sociales de un video donde se observa a la trabajadora de salud empujar a una adulta mayor de 81 años. La acusada labora en el Hospital Apoyo Iquitos, donde deberá presentar su descargo por lo ocurrido.


La adulta mayor pasó por el médico legista para proceder con la formalización de la denuncia.
La adulta mayor pasó por el médico legista para proceder con la formalización de la denuncia. | Fuente: Yazmín Araujo / La República. | Foto: composición LR/Difusión.

Un video que viene circulando en redes sociales sobre un caso de presunta violencia contra una adulta mayor ha generado indignación en Iquitos. Una enfermera identificada como Tracy Salvino Doñez fue denunciada por empujar violentamente a su vecina, Margarita Rodríguez Zapagüeño, de 81 años.

El hecho se registró en la calle Cruzeiro, en el distrito de San Juan Bautista, en Iquitos. En el video registrado, muestra cómo la víctima llorando termina tendida en el suelo sin poder levantarse por sus propios medios, debido a su avanzada edad.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Puedes ver: Pueblo awajún exige acelerar investigación por asesinato de docente indígena: anuncian protestas si no hay respuesta

lr.pe

La hija de la afectada, Cari Hidalgo Rodríguez declaró para este medio que ha presentado una denuncia formal contra Salvino Doñez y su pareja, Henry Vadillo Aguilar, por presuntamente intentar atacarla. “Mi mamá solo estaba sentada frente a su casa, cuando la empujó, le molesta que ella esté en su vereda. Cuando escuché que lloraba, salí y la vi en el suelo. Luego la enfermera intentó disculparse, pero mi mamá ya no podía moverse”, relató.

Cari Hidalgo es quien habría decidido grabar el momento, en el video se escucha a Salvino Doñez decir: “No le he empujado fuerte”, mientras le reclama que su madre no va a poder caminar tras la caída.

La adulta mayor fue trasladada al Hospital Apoyo Iquitos, posteriormente acudió en compañía de su familia al médico legista para las investigaciones correspondientes. Su familia exige una sanción. Por su parte, la acusada ha preferido mantenerse al margen de brindar declaraciones a la prensa.

Puedes ver: Iquitos: detienen a tres sospechosos del robo de celulares valorados en 25 mil soles

lr.pe

El equipo del diario La República se comunicó con la jefatura de Imagen Institucional del Hospital Apoyo Iquitos, donde se confirmaron que Tracy Salvino Doñez labora en el mencionado establecimiento, pero aclararon que el hecho no corresponde a un caso institucional, ya que ocurrió fuera del horario laboral y fuera del centro de salud.

No obstante, informaron que la acusada será citada para presentar su descargo correspondiente, pese a que hasta el momento no registra antecedentes ni informes por malos tratos o mal comportamiento dentro del Hospital Apoyo Iquitos.

Notas relacionadas
Pueblo awajún exige acelerar investigación por asesinato de docente indígena: anuncian protestas si no hay respuesta

Pueblo awajún exige acelerar investigación por asesinato de docente indígena: anuncian protestas si no hay respuesta

LEER MÁS
Loreto: El misterio tras la muerte de líder awajun Isai Shuuk Shawit

Loreto: El misterio tras la muerte de líder awajun Isai Shuuk Shawit

LEER MÁS
Dirigente awajún es hallado sin vida en Datem del Marañón tras denunciar amenazas por defender derechos de docentes indígenas

Dirigente awajún es hallado sin vida en Datem del Marañón tras denunciar amenazas por defender derechos de docentes indígenas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hombre pierde a su padre y hermano en accidente en Arequipa y exige sanción drástica para chofer de camioneta: “Todo el peso de la ley”

Hombre pierde a su padre y hermano en accidente en Arequipa y exige sanción drástica para chofer de camioneta: “Todo el peso de la ley”

LEER MÁS
Cae policía que era buscado por robo de S/35.000 en grifo de Bagua Grande: cambió su imagen para evitar captura

Cae policía que era buscado por robo de S/35.000 en grifo de Bagua Grande: cambió su imagen para evitar captura

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
Accidente en Arequipa: al menos 37 fallecidos y 26 sobrevivientes deja caída de bus Llamosas a un abismo en Ocoña

Accidente en Arequipa: al menos 37 fallecidos y 26 sobrevivientes deja caída de bus Llamosas a un abismo en Ocoña

LEER MÁS
Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí acatarán y los que no

Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí acatarán y los que no

LEER MÁS
¿Clases escolares se suspenden este viernes 14 de noviembre en colegios peruanos? Lo que se sabe y dice el Minedu

¿Clases escolares se suspenden este viernes 14 de noviembre en colegios peruanos? Lo que se sabe y dice el Minedu

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bus de la 50 arrolla a adulto mayor de 89 años y se da a la fuga en Barrios Altos: cámaras captaron el accidente

Petroperú alista venta de 55 inmuebles: adjudican servicio de tasación de propiedades prescindibles

Peruana que ganó los S/45 millones de La Tinka revela que compró su boleto minutos antes del sorteo: "Combiné fechas con números al azar"

Sociedad

Bus de la 50 arrolla a adulto mayor de 89 años y se da a la fuga en Barrios Altos: cámaras captaron el accidente

Peruana que ganó los S/45 millones de La Tinka revela que compró su boleto minutos antes del sorteo: "Combiné fechas con números al azar"

Si un verificador de Reniec te visita este 2025 y encuentra que la dirección en el DNI no coincide con tu domicilio actual, ¿qué sucede?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025