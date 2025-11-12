Video de presunta agresión a adulta mayor genera indignación en Iquitos

La adulta mayor pasó por el médico legista para proceder con la formalización de la denuncia. | Fuente: Yazmín Araujo / La República. | Foto: composición LR/Difusión.

La adulta mayor pasó por el médico legista para proceder con la formalización de la denuncia. | Fuente: Yazmín Araujo / La República. | Foto: composición LR/Difusión.

Un video que viene circulando en redes sociales sobre un caso de presunta violencia contra una adulta mayor ha generado indignación en Iquitos. Una enfermera identificada como Tracy Salvino Doñez fue denunciada por empujar violentamente a su vecina, Margarita Rodríguez Zapagüeño, de 81 años.

El hecho se registró en la calle Cruzeiro, en el distrito de San Juan Bautista, en Iquitos. En el video registrado, muestra cómo la víctima llorando termina tendida en el suelo sin poder levantarse por sus propios medios, debido a su avanzada edad.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

La hija de la afectada, Cari Hidalgo Rodríguez declaró para este medio que ha presentado una denuncia formal contra Salvino Doñez y su pareja, Henry Vadillo Aguilar, por presuntamente intentar atacarla. “Mi mamá solo estaba sentada frente a su casa, cuando la empujó, le molesta que ella esté en su vereda. Cuando escuché que lloraba, salí y la vi en el suelo. Luego la enfermera intentó disculparse, pero mi mamá ya no podía moverse”, relató.

Cari Hidalgo es quien habría decidido grabar el momento, en el video se escucha a Salvino Doñez decir: “No le he empujado fuerte”, mientras le reclama que su madre no va a poder caminar tras la caída.

La adulta mayor fue trasladada al Hospital Apoyo Iquitos, posteriormente acudió en compañía de su familia al médico legista para las investigaciones correspondientes. Su familia exige una sanción. Por su parte, la acusada ha preferido mantenerse al margen de brindar declaraciones a la prensa.

El equipo del diario La República se comunicó con la jefatura de Imagen Institucional del Hospital Apoyo Iquitos, donde se confirmaron que Tracy Salvino Doñez labora en el mencionado establecimiento, pero aclararon que el hecho no corresponde a un caso institucional, ya que ocurrió fuera del horario laboral y fuera del centro de salud.

No obstante, informaron que la acusada será citada para presentar su descargo correspondiente, pese a que hasta el momento no registra antecedentes ni informes por malos tratos o mal comportamiento dentro del Hospital Apoyo Iquitos.