Sociedad

Mujer es encontrada sin vida en su vivienda tras presuntas amenazas de inquilinos que se negaban a pagar el alquiler en Los Olivos

Los vecinos indicaron que la víctima no había sido vista desde el viernes 7 de noviembre y que enfrentaba problemas con sus inquilinos en Los Olivos.

La mujer se dedicaba a alquilar habitaciones dentro de su vivienda de tres pisos. Foto: Composición LR
La mujer se dedicaba a alquilar habitaciones dentro de su vivienda de tres pisos. Foto: Composición LR

Una adulta mayor de 72 años, identificada como Erlita Cabanillas Vázquez, fue encontrada sin vida dentro de su propia vivienda, ubicada en la cooperativa Libertad, en el distrito de Los Olivos. La mujer había sido vista con vida por última vez el pasado viernes 7 de noviembre y enfrentaba inconvenientes con los inquilinos a los que le alquilaba cuartos en su residencia, según precisaron los vecinos de la zona.

Al no responder las insistentes llamadas, los familiares de la víctima acudieron a la vivienda, en donde encontraron el cuerpo tendido en medio de la sala y con signos de haber sido degollada, según la información preliminar.

Víctima alquilaba habitaciones y habría recibido amenazas de inquilinos

De acuerdo con el reporte del serenazgo de Los Olivos, los restos de la víctima había sido encontrado luego de 2 días de haber sido reportada como desaparecida. Asimismo, los presuntos autores del crimen habrían robado objetos de valor del inmueble; sin embargo, aún está en investigación.

Algunos familiares indicaron que la adulta mayor se dedicaba a alquilar habitaciones dentro de su vivienda de tres pisos. "Ella me contó que tenía problemas con los inquilinos, con una vecina específicamente. Sí, ha recibido amenazas. Incluso los mismos vecinos mencionan que ha tenido problemas con esa señora", contó Jhon Cabanillas, hermano de la mujer para el Vía TV.

Investigan presunto homicidio

"Fueron dos días que no la veíamos. Se nos hacía raro. Ella siempre hablaba de que la habían amenazado", contó un residente en la zona. Al respecto, las cámaras de seguridad de la cooperativa contribuirán a las investigaciones del caso. Efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público llegaron a la vivienda para las diligencias respectivas.

