Sociedad

Loreto: El misterio tras la muerte de líder awajun Isai Shuuk Shawit

Presidente de la Coordinadora Regional de Maestros Indígenas y defensor de la educación intercultural bilingüe fue hallado sin vida la madrugada del viernes y hasta ahora no se sabe las causas ni el motivo de su deceso. Organizaciones de 7 pueblos originarios del Datem del Marañón exigen justicia.

Líder indígena awajun, Isai Shuuk, soñaba con una iniversidad en el Datem del marañón.
Líder indígena awajun, Isai Shuuk, soñaba con una iniversidad en el Datem del marañón.

El hallazgo del cuerpo del líder awajun Isai Shuuk Shawit, presidente de la Coordinadora Regional de Maestros Indígenas (Cormi) y defensor de la educación intercultural bilingüe, ha abierto nuevas hipótesis en torno a su fallecimiento, especialmente luego de que las autoridades advirtieran que el cuerpo fue encontrado al lado de su motocarro y con posibles signos de violencia.

Desde que los restos fueran encontrados en el kilómetro 6 de la carretera San Lorenzo-Recreo, Datem del Marañón, esta comunidad de la región de Loreto se encuentra consternada y exige justicia, pues recordaron que hace tres meses una madre y su hija fueron asesinadas en el sector de San Rafael, camino a Macheteyacu. Este caso también sigue impune.

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Hasta ahora nadie sabe porque victimaron a Virginia Asipali Sangama y Genny Yanina Cubas Asipali. La pablación teme que ocurra lo mismo con la extraña muerte de Isai Shuuk.

PUEDES VER: Ucayali: Instalan la Guardia Indígena para enfrentar al crimen organizado

lr.pe

Por esa razón, hoy 9 de diciembre las organizaciones de los siete pueblos originarios (Corpi, Cormi, Fenap, Suteibp, Nanki y GAT), realizaron una movilizaron pacífica para exigir justicia.

Isai Shuuk Shawit, originario de la comunidad nativa Sachapapa (Manseriche, Datem del Marañón), era reconocido por su firme defensa de los derechos de los docentes indígenas.

SOÑABA CON UNIVERSIDAD

Como presidente de la Coordinadora Regional de Maestros Indígenas (Cormi), Isai Shuuk luchó por una educación que respete la identidad y lengua de los pueblos originarios, y soñaba con crear una Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)-Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y una Universidad Intercultural en su provincia.

Las causas de su deceso son materia de investigación, lo confirmó la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

No obstante, los familiares de Shuuk Shawit aseguraron que el dirigente indígena enfrentaba conflictos por su labor en defensa de las plazas bilingües en la región.

Aidesep exigió una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos e identificar a los presuntos responsables y garantizar justicia.

El Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) también se pronunció por la muerte del líder indígena. 

“Su compromiso con la educación intercultural bilingüe y la defensa de los derechos de los docentes indígenas deja un legado de lucha y servicio a su pueblo”, indicaron en un comunicado. 

PUEDES VER: Conflicto entre bandas criminales de Perú y Ecuador deja 5 muertos en la frontera

lr.pe

Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) también exigió justicia para quienes defienden la educación y los derechos de los pueblos indígenas.

SIN MEDICINA LEGAL

Las extrañas muerte del maestro, así como de la madre e hija, exponen una grave crisis, pues consideran que la investigación de estos y otros casos, sin resolver en la zona, enfrenta un obstáculo crítico: la ausencia de una Unidad de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Datem del Marañón.

Esta deficiencia pondría en riesgo el debido proceso que toda víctima merece, al obligar a las autoridades a trasladar los cuerpos a largas distancias para las diligencias de ley.

Para determinar la causa legal de la muerte -sea homicidio, accidente u otra-, el cuerpo de Shuuk Shawit debió ser trasladado a Iquitos. Este procedimiento generó demoras en los peritajes e incrementó los costos logísticos y, lo más grave, comprometió la cadena de custodia de las evidencias.

La falta de infraestructura forense se traduce, en la práctica, en una vulneración al derecho a la verdad.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que el levantamiento del cuerpo se realizó con presencia policial, pero que las pericias médico-legales se hicieron fuera de la provincia debido a la carencia de especialistas y equipos en San Lorenzo.

