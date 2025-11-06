Iquitos: detienen a tres sospechosos del robo de celulares valorados en 25 mil soles

Tres sujetos fueron capturados por la Policía en Iquitos, por ser sospechosos del robo a una tienda de la empresa Claro en la cuadra 2 de la calle Arica, donde se sustrajeron equipos valorados en más de 25 mil soles. El asalto ocurrió la madrugada de este último miércoles.

El jefe de la Región Policial Loreto, general PNP Fernando Enrique Mego Avellaneda, informó que los detenidos fueron identificados como Dennys Acosta Ramírez (42), alias 'Crespo'; Michael Nike Sánchez Bardales (28), alias 'Balan' y Hugo Silvestre Panduro López (27), alias 'Nene'.

La intervención se llevó a cabo en el asentamiento humano Playa Hermosa, distrito de Iquitos, luego de un trabajo de seguimiento por agentes de la División de Investigación Criminal. Fueron fundamentales las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento.

Hallaron material robado en operativo policial

Según información de la Policía, en la propiedad se hallaron cuatro celulares marca Honor, siete cargadores portátiles y tres cajas vacías de cartón, todos reconocidos como parte del material robado. Los detenidos y los objetos incautados fueron trasladados a las instalaciones de la Depincri Iquitos, para las diligencias correspondientes.

Como se recuerda, los sospechosos habrían aprovechado una fuerte lluvia para ingresar sin ser escuchados, donde lograron llevarse cerca de siete celulares de alta gama y 21 teléfonos fijos.