Sociedad

Iquitos: hijo de empresario resulta herido durante asalto de 100 mil soles

Joven recibió disparo de delincuentes cuando intentaba auxiliar a su padre. Se trata del tercer robo en menos de 72 horas en ciudad loretana.

Asalto ocurrió la tarde del jueves 16 de octubre. Foto: difusión.
Asalto ocurrió la tarde del jueves 16 de octubre. Foto: difusión.

Un nuevo asalto a mano armada en Iquitos dejó herido al ciudadano Carlos Fonseca Paima, hijo de un empresario, cuando dos sujetos interceptaron a una trabajadora de la empresa de su padre para arrebatarle su cartera, que según versiones preliminares contenía 100 mil soles.

El hecho se registró en la cuadra 19 de la avenida Del Ejército. El padre del herido, el empresario Carlos Fonseca Trujillo, propietario del negocio de repuestos Carter, habría intentado impedir el robo contra su trabajadora, por lo que su hijo corrió en su auxilio y recibió un disparo de los asaltantes, quienes huyeron con la cartera en rumbo desconocido.

Loreto: Fiscalía investiga a Bitel por antena que cayó y dejó sin vida a menor

lr.pe

La víctima fue trasladada de urgencia por su propio progenitor al Hospital de Apoyo Iquitos, donde los médicos confirmaron que presentaba una lesión leve y se encontraba fuera de peligro. Fuentes del nosocomio informaron que la atención fue inmediata y que el joven permanece bajo observación.

Por su parte, la Policía inició las diligencias para identificar y capturar a los responsables. Los vecinos sospechan que se trató de un asalto planificado, debido a que los delincuentes conocían los movimientos de la víctima. Hasta el momento no se ha reportado ninguna detención. Los afectados prefirieron no brindar declaraciones a la prensa.

Ola de asaltos en Iquitos

Se trata del tercer asalto a mano armada registrado en menos de 72 horas en Iquitos. Ante ello, los ciudadanos expresan su preocupación y malestar por la falta de seguridad en la ciudad.

