Iquitos: delincuentes irrumpen en tienda Claro y se llevan celulares valorizados en más de 25 mil soles

Delincuentes irrumpieron en una tienda de la empresa Claro, ubicada en la cuadra 2 de la calle Arica, en pleno centro de Iquitos. Los sujetos rompieron los vidrios de la puerta principal para ingresar al establecimiento y llevarse varios celulares y equipos fijos.

Los malhechores habrían aprovechado la fuerte lluvia de la madrugada para ingresar sin ser escuchados. Una vez dentro del local, sustrajeron cerca de 7 celulares de alta gama y 21 teléfonos fijos, según fuentes policiales. Se presume que las pérdidas económicas superan los 25 mil soles, aunque el monto exacto continúa en evaluación.

Ante un llamado a las autoridades por transeúntes que se percataron de los destrozos en el establecimiento, la Policía llegó hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes, como recoger evidencias.

Como se recuerda, esta no sería la primera vez que la empresa Claro es víctima de la delincuencia, otro establecimiento también fue irrumpido hace dos años pocos días después de su inauguración, por lo que tuvo que ser clausurado.

Este año ocurrió lo mismo con la compañía telefónica Movistar, ubicada a dos cuadras de la plaza de Armas; sin embargo, los delincuentes solo lograron llevarse maquetas de celulares en muestra.