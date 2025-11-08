HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fiscalía investiga a exfutbolista Andrés Iniesta por estafa agravada en Perú
Fiscalía investiga a exfutbolista Andrés Iniesta por estafa agravada en Perú     Fiscalía investiga a exfutbolista Andrés Iniesta por estafa agravada en Perú     Fiscalía investiga a exfutbolista Andrés Iniesta por estafa agravada en Perú     
Sociedad

Motociclistas protestan tras no llegar a acuerdos con el Gobierno sobre uso del chaleco y restricciones

El gremio, liderado por Danny Mendoza, solicita diálogo con las autoridades para revisar las medidas propuestas que afectan la circulación de motos en estado de emergencia.

La comunidad de moteros se concentra en el Campo de Marte en el marco de su movilización hacia el Congreso. Foto: Composición LR/Canal N
La comunidad de moteros se concentra en el Campo de Marte en el marco de su movilización hacia el Congreso. Foto: Composición LR/Canal N

El colectivo de moteros del Perú se concentró desde las 4:00 p. m. de este 8 de noviembre en la avenida Salaverry, en el Campo de Marte, para movilizarse hacia el Palacio de Gobierno, luego de que no llegaran a un total acuerdo con las autoridades sobre el uso del chaleco distintivo. Asimismo, el gremio tomó esta iniciativa como reclamo debido al dictamen aprobado por la Comisión de Transporte y Comunicaciones del Congreso de la República (CTC), el cual propone suspender la circulación de motos lineales en zonas declaradas en estado de emergencia.

"Cuando una medida puede ser viable, nosotros no nos vamos a oponer porque somos parte de esta inseguridad (...), pero que la policía utilice el criterio, que se haga el control de identidad para que los motociclistas podamos llevar a nuestros familiares", indicó Danny Mendoza, presidente de la Comunidad Motera del Perú.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Motociclistas anuncian marcha este sábado 8 de noviembre tras no llegar a acuerdos con el Gobierno sobre uso de chalecos y restricciones

lr.pe

Motociclistas se movilizan hacia el Congreso tras no llegar a un acuerdo

El representante señaló que aún se mantiene en debate el uso del chaleco distintivo, ya que consideran que esta medida no ha servido para combatir la delincuencia. "El Gobierno ha aceptado nuestros documentos, esta mañana ha salido el Decreto Supremo 017-2025 que indica que solo en estado de emergencia se podría poner los chalecos si así se requiriera", sostuvo.

Por otro lado, solicitaron que los visores de los cascos no sean transparentes, ya que ellos no tienen los tapa soles como los tienen los carros. "Estos lentes polarizados nos protegen en una temporada de sol, vamos a conversarlo con el MTC este lunes 10 de noviembre", precisó Mendoza.

PUEDES VER: Motociclistas afirman que el uso obligatorio de chalecos con placa sería postergado por el Gobierno tras conversaciones con el MTC

lr.pe

Piden un diálogo con el presidente José Jerí

De acuerdo a lo anunciado por el representante Mendoza, la marcha de este sábado reúne a "cientos de motociclistas" de Lima y provincias. Detallaron que partieron desde la avenida Salaverry para llegar a Palacio de Gobierno con la finalidad de hablar con el presidente José Jerí.

Cabe precisar que Danny Mendoza ya se había reunido con el premier Ernesto Álvarez hace dos semanas. Luego de días de conversación, el dirigente sostuvo que el Congreso accedió a recibir los documentos donde presentan las modificaciones de las restricciones durante el estado de emergencia y que, por ello, aún se mantiene en evaluación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Actualización de estado de emergencia prohíbe dos personas en moto lineal y que oculten identidad: estas son las sanciones

Actualización de estado de emergencia prohíbe dos personas en moto lineal y que oculten identidad: estas son las sanciones

LEER MÁS
Motociclistas afirman que el uso obligatorio de chalecos con placa sería postergado por el Gobierno tras conversaciones con el MTC

Motociclistas afirman que el uso obligatorio de chalecos con placa sería postergado por el Gobierno tras conversaciones con el MTC

LEER MÁS
Motociclistas rechazan uso de chalecos por considerarlo ''inconstitucional'' y proponen chips en placas: ''Disfraz para el delincuente''

Motociclistas rechazan uso de chalecos por considerarlo ''inconstitucional'' y proponen chips en placas: ''Disfraz para el delincuente''

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

LEER MÁS
Le ofrecieron invertir en proyecto escolar y terminó perdiendo S/120.000: "Me pagarán en 45 cuotas para 2029"

Le ofrecieron invertir en proyecto escolar y terminó perdiendo S/120.000: "Me pagarán en 45 cuotas para 2029"

LEER MÁS
Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

LEER MÁS
Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

LEER MÁS
Policía empezó a identificar y perseguir número de celulares usados por extorsionistas

Policía empezó a identificar y perseguir número de celulares usados por extorsionistas

LEER MÁS
Fin del año escolar 2025: qué día terminan las clases en Perú, según calendario del Minedu

Fin del año escolar 2025: qué día terminan las clases en Perú, según calendario del Minedu

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Sociedad

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Línea 1 del Metro de Lima aumenta frecuencia de trenes para reducir tiempo de espera en estaciones: ¿cuántas salidas adicionales ofrecerá?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025