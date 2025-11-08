La comunidad de moteros se concentra en el Campo de Marte en el marco de su movilización hacia el Congreso. Foto: Composición LR/Canal N

La comunidad de moteros se concentra en el Campo de Marte en el marco de su movilización hacia el Congreso. Foto: Composición LR/Canal N

El colectivo de moteros del Perú se concentró desde las 4:00 p. m. de este 8 de noviembre en la avenida Salaverry, en el Campo de Marte, para movilizarse hacia el Palacio de Gobierno, luego de que no llegaran a un total acuerdo con las autoridades sobre el uso del chaleco distintivo. Asimismo, el gremio tomó esta iniciativa como reclamo debido al dictamen aprobado por la Comisión de Transporte y Comunicaciones del Congreso de la República (CTC), el cual propone suspender la circulación de motos lineales en zonas declaradas en estado de emergencia.

"Cuando una medida puede ser viable, nosotros no nos vamos a oponer porque somos parte de esta inseguridad (...), pero que la policía utilice el criterio, que se haga el control de identidad para que los motociclistas podamos llevar a nuestros familiares", indicó Danny Mendoza, presidente de la Comunidad Motera del Perú.

Motociclistas se movilizan hacia el Congreso tras no llegar a un acuerdo

El representante señaló que aún se mantiene en debate el uso del chaleco distintivo, ya que consideran que esta medida no ha servido para combatir la delincuencia. "El Gobierno ha aceptado nuestros documentos, esta mañana ha salido el Decreto Supremo 017-2025 que indica que solo en estado de emergencia se podría poner los chalecos si así se requiriera", sostuvo.

Por otro lado, solicitaron que los visores de los cascos no sean transparentes, ya que ellos no tienen los tapa soles como los tienen los carros. "Estos lentes polarizados nos protegen en una temporada de sol, vamos a conversarlo con el MTC este lunes 10 de noviembre", precisó Mendoza.

Piden un diálogo con el presidente José Jerí

De acuerdo a lo anunciado por el representante Mendoza, la marcha de este sábado reúne a "cientos de motociclistas" de Lima y provincias. Detallaron que partieron desde la avenida Salaverry para llegar a Palacio de Gobierno con la finalidad de hablar con el presidente José Jerí.

Cabe precisar que Danny Mendoza ya se había reunido con el premier Ernesto Álvarez hace dos semanas. Luego de días de conversación, el dirigente sostuvo que el Congreso accedió a recibir los documentos donde presentan las modificaciones de las restricciones durante el estado de emergencia y que, por ello, aún se mantiene en evaluación.

