HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fiscalía investiga a exfutbolista Andrés Iniesta por estafa agravada en Perú
Fiscalía investiga a exfutbolista Andrés Iniesta por estafa agravada en Perú     Fiscalía investiga a exfutbolista Andrés Iniesta por estafa agravada en Perú     Fiscalía investiga a exfutbolista Andrés Iniesta por estafa agravada en Perú     
Sociedad

Av. Néstor Gambetta en emergencia: autoridades deslindan responsabilidad sobre crisis vial en Ventanilla

A raíz de las excavaciones negligentes por parte de una empresa privada en la base de la Vía Nacional, los gobiernos locales exigen al Congreso que se apruebe ley que propone expropiar el terreno en donde se habría originado el conflicto.

Autoridades solicitan el cierre total de la vía por temor al colapso total de la carretera.
Autoridades solicitan el cierre total de la vía por temor al colapso total de la carretera. | La República | Vania Ramos

A inicios de octubre, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) aperturó un tramo de la vía provisional del km 3.5 de la av. Néstor Gambetta, en Ventanilla. La reparación se dio como parte de la reconstrucción de la carretera luego de que permaneciera 7 años cerrada por el derrumbe del carril con sentido sur a norte en el 2017. El tránsito de los vehículos por la pista alterna duró al menos una semana, ya que otro deslizamiento afectó el asfaltado recién inaugurado.

La renovación de la vía auxiliar, que propuso descongestionar la zona en la que transita grandes cantidades de vehículos de carga pesada y liviana, costó al MTC S/218.000. El cierre temporal del km 3.5 de la vía expresa no solo afecta a los conductores de tráileres que parten del Puerto del Callao hacia el Puerto de Chancay o viceversa, sino los ciudadanos de los distritos de Mi Perú y Ventanilla, quienes ahora tendrán que enfrentar el intenso tráfico por los desvíos y reparaciones.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

El alcalde de Mi Perú, Irvin Chávez León, declaró a La República que de acuerdo con la licitación del proyecto de la Vía Nacional del MTC, proponía renovar la ruta alterna según un plan calendario. Sin embargo, este plazo se ha visto afectado por el enorme forado en la infraestructura, por lo que las autoridades deberán trabajar en el saneamiento de las pistas con el plan de desvío en marcha.

Enorme forado podría extenderse hasta la vía que aún funciona si es que no se toman medidas preventivas, según ingeniero especialista en infraestructura víal. Foto: Difusión.

Enorme forado podría extenderse hasta la vía que aún funciona si es que no se toman medidas preventivas, según ingeniero especialista en infraestructura víal. Foto: Difusión.

"La avenida Víctor Raúl Haya de la Torre sirve como vía auxiliar para que toda la carga o tránsito de la avenida Gambetta pueda entrar por Mi Perú. La construcción de la obra se ha visto acelerada por la caída de la pista... Ellos (MTC) han notificado a la Municipalidad Provincial del Callao para iniciar el plan de desvío por esta ruta, porque esta avenida colectora es administrada por el Callao. No por nosotros.".

Chávez León indicó que en la última reunión que sostuvo con la directora de Provías Nacional, Claudia Dávila Moscoso, se ha pactado empezar gestiones con la Policía Nacional del Perú (PNP) para evaluar el diseño del tránsito peatonal de los vecinos. Así como la señalización vehicular, ya que la avenida auxiliar colinda con la zona urbana del distrito.

En tanto, el alcalde del distrito de Mi Perú mencionó que hasta el momento no se ha gestionado una mesa de trabajo que involucre a los actores principales. "Se ha enviado un documento para tener una reunión, no solo con Provías, sino también contar con la intervención de la Municipalidad Provincial del Callao, para evitar que ocurran posibles emergencias", señaló.

PUEDES VER: Le ofrecieron invertir en proyecto escolar y terminó perdiendo S/120.000: "Me pagarán en 45 cuotas para 2029"

lr.pe

Provías realiza desvío vehicular por avenida en pésimo estado

El jefe zonal de Provías, Alejandro Valdivia, mencionó que el plan de emergencia de desvío por la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, ubicado en el distrito de Mi Perú, es para evitar que los vehículos pesados transiten por el tramo donde ha ocurrido la falla. "El ingreso a Lima se mantendrá de norte a sur", expuso. Es decir, los conductores que provengan de Ancón, Puente Piedra y Chancay podrán transitar por la av. Gambetta con dirección hacia Callao. Lo que deseen ingresar a la Panamericana Norte deberán realizarlo por la ruta alterna.

Con respecto al diseño vial de la ruta alterna, el vocero comentó que un equipo multidisciplinario está realizando un levantamiento para generar un informe sobre el estado de la avenida colectora para que se ejecute las acciones necesarias. De acuerdo con sus declaraciones, estos trabajos comenzarían a partir del lunes 10 de noviembre.

av. Haya de la Torre en Mi Perú se encuentra en pésimas condiciones para la alta demanda de tránsito vehicular de carga pesada. La avenida auxiliar no cuenta con ningún semáforo ni señalización peatonal. Foto: Vania Ramos.

av. Haya de la Torre en Mi Perú se encuentra en pésimas condiciones para la alta demanda de tránsito vehicular de carga pesada. La avenida auxiliar no cuenta con ningún semáforo ni señalización peatonal. Foto: Vania Ramos.

Vecinos de la zona mostraron su rechazo y fastidio por el desvío vehicular en la av. Haya de la Torre, ya que el lugar es una zona altamente transitada por la cercanía a colegios, mercados y zonas de comercio. "Todo es culpa de la Municipalidad de Ventanilla, hace años vienen excavando y no dijeron nada", "Ahora los afectados somos los de Mi Perú, no hay semáforos ni señalización. Pasan tráileres a velocidad, puede pasar un accidente", "Nadie nos ha dicho nada sobre qué van a hacer. Yo vivo aquí hace años y es la primera vez que veo un policía de tránsito", manifestaron diferentes transeúntes.

Carril auxiliar habilitado de emergencia para el tránsito de vehículos, está en malas condiciones, con huecos y sin señalización peatonal. Transeúntes deben esperar que policías de tránsito les facilite el pase. Foto: Vania Ramos.

Carril auxiliar habilitado de emergencia para el tránsito de vehículos, está en malas condiciones, con huecos y sin señalización peatonal. Transeúntes deben esperar que policías de tránsito les facilite el pase. Foto: Vania Ramos.

Por su parte, la Municipalidad de Ventanilla indicó que no está de acuerdo con el cierre parcial de la vía expresa, ya que en cualquier momento puede ser el forado por la inestabilidad de la tierra y la alta demanda de tránsito de vehículos de carga pesada. "Provías aperturó una vía provisional, estaba siendo garantizada por sus especialistas en suelo, en el que ellos afirmaban que no iba a sufrir un colapso. Lamentablemente, el 23 de octubre ocurrió el primer derrumbe. Ese cráter que se está generando no solo va a alcanzar la vía de ida, sino también la de vuelta", expresó el municipio.

PUEDES VER: Extorsionan a vendedor de choclo en Los Olivos y le exigen hasta un millón de soles: “Van a atentar contra mi familia”

Excavaciones en propiedad habría originado derrumbe de la av. Gambetta

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones presentó el 15 de agosto de este año un proyecto de ley que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la ejecución de inversiones para autorizar la expropiación del bien inmueble involucrado en presuntas excavaciones negligentes en la base de la av. Néstor Gambetta en Ventanilla.

De acuerdo con el MTC, se está a la espera de la emisión del dictamen de la Comisión de Transporte y Comunicaciones del Congreso de la República para que se pueda acelerar el proceso de embargo a la empresa Comercializadora del Oriente S.A.C.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el propiertario de la empresa viene realizando excavaciones de manera irresponsable desde hace años para la venta de arena fina. Foto: Vania Ramos.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el propiertario de la empresa viene realizando excavaciones de manera irresponsable desde hace años para la venta de arena fina. Foto: Vania Ramos.

"Las instancias responsables de Provías está tomando en cuenta el daño que hemos sufrido a causa de esta empresa. La Procuraduría del MTC está actuando de oficio. Estamos esperando que el Congreso apruebe la ley facultativa de manera expresa", comentó el jefe zonal de Provías.

PUEDES VER: Nueva vía expresa norte: anuncian desvíos de 30 rutas de transporte por obras en la avenida Universitaria

lr.pe

Forado en la av. Néstor Gambetta podría extenderse hasta el carril en buen estado

El ingeniero Alberto Ramírez, especialista en infraestructura vial, analizó la gravedad del sedimento de arena que ha afectado gran parte de la Vía Nacional en Ventanilla. De acuerdo con sus declaraciones, expuso que la reparación provisional del carril estaba mal construida. "Ha sido mal hecha, porque no se trata solamente de rellenar con arena, luego ponerle su capa asfáltica y lo que diga Dios. Eso está mal hecho", sentenció.

Ramírez indicó que Provías Nacional tiene que hacer, es contratar para que realicen el expediente técnico para poder realizar la construcción adecuada de por menos 1000 metros. "El forado no solamente es el sitio del problema. Es un poco más al norte y al sur. De tal manera de que el estudio debería extenderse mínimo hasta 500 metros para una nueva construcción en ese tramo".

El especialista recalcó que ante estas construcciones se debe concientizar a los propietarios y vecinos colindantes al terreno de que no pueden seguir excavando dentro del ancho de la vía terrestre, porque afectaría gravemente el tránsito. Asimismo, mencionó que las excavaciones han invadido el derecho de la vía de la carretera y esa responsabilidad no solo recae en el titular del predio, sino en la Municipalidad de Ventanilla y Provías por no fiscalizar los trabajos que se venían realizando en la zona.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Colapsa parte de la avenida Néstor Gambetta en Ventanilla: enorme forado podría expandirse

Colapsa parte de la avenida Néstor Gambetta en Ventanilla: enorme forado podría expandirse

LEER MÁS
Caen Los Malditos de Gambetta: extorsionaron y dispararon contra empresa de transporte HRE en el Callao previo al paro de transportistas

Caen Los Malditos de Gambetta: extorsionaron y dispararon contra empresa de transporte HRE en el Callao previo al paro de transportistas

LEER MÁS
Policía y su padre detenidos por extorsión a empresas de transporte en Ventanilla: cobraba cupos en días de franco

Policía y su padre detenidos por extorsión a empresas de transporte en Ventanilla: cobraba cupos en días de franco

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Le ofrecieron invertir en proyecto escolar y terminó perdiendo S/120.000: "Me pagarán en 45 cuotas para 2029"

Le ofrecieron invertir en proyecto escolar y terminó perdiendo S/120.000: "Me pagarán en 45 cuotas para 2029"

LEER MÁS
Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

LEER MÁS
Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

LEER MÁS
Policía empezó a identificar y perseguir número de celulares usados por extorsionistas

Policía empezó a identificar y perseguir número de celulares usados por extorsionistas

LEER MÁS
Fin del año escolar 2025: qué día terminan las clases en Perú, según calendario del Minedu

Fin del año escolar 2025: qué día terminan las clases en Perú, según calendario del Minedu

LEER MÁS
Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Sociedad

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

Detienen a adulto mayor de 65 años por microcomercializar drogas en su domicilio en Surco: PNP incautó 1,105 envoltorios de PBC

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025