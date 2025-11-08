Autoridades solicitan el cierre total de la vía por temor al colapso total de la carretera. | La República | Vania Ramos

A inicios de octubre, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) aperturó un tramo de la vía provisional del km 3.5 de la av. Néstor Gambetta, en Ventanilla. La reparación se dio como parte de la reconstrucción de la carretera luego de que permaneciera 7 años cerrada por el derrumbe del carril con sentido sur a norte en el 2017. El tránsito de los vehículos por la pista alterna duró al menos una semana, ya que otro deslizamiento afectó el asfaltado recién inaugurado.

La renovación de la vía auxiliar, que propuso descongestionar la zona en la que transita grandes cantidades de vehículos de carga pesada y liviana, costó al MTC S/218.000. El cierre temporal del km 3.5 de la vía expresa no solo afecta a los conductores de tráileres que parten del Puerto del Callao hacia el Puerto de Chancay o viceversa, sino los ciudadanos de los distritos de Mi Perú y Ventanilla, quienes ahora tendrán que enfrentar el intenso tráfico por los desvíos y reparaciones.

El alcalde de Mi Perú, Irvin Chávez León, declaró a La República que de acuerdo con la licitación del proyecto de la Vía Nacional del MTC, proponía renovar la ruta alterna según un plan calendario. Sin embargo, este plazo se ha visto afectado por el enorme forado en la infraestructura, por lo que las autoridades deberán trabajar en el saneamiento de las pistas con el plan de desvío en marcha.

Enorme forado podría extenderse hasta la vía que aún funciona si es que no se toman medidas preventivas, según ingeniero especialista en infraestructura víal. Foto: Difusión.

"La avenida Víctor Raúl Haya de la Torre sirve como vía auxiliar para que toda la carga o tránsito de la avenida Gambetta pueda entrar por Mi Perú. La construcción de la obra se ha visto acelerada por la caída de la pista... Ellos (MTC) han notificado a la Municipalidad Provincial del Callao para iniciar el plan de desvío por esta ruta, porque esta avenida colectora es administrada por el Callao. No por nosotros.".

Chávez León indicó que en la última reunión que sostuvo con la directora de Provías Nacional, Claudia Dávila Moscoso, se ha pactado empezar gestiones con la Policía Nacional del Perú (PNP) para evaluar el diseño del tránsito peatonal de los vecinos. Así como la señalización vehicular, ya que la avenida auxiliar colinda con la zona urbana del distrito.

En tanto, el alcalde del distrito de Mi Perú mencionó que hasta el momento no se ha gestionado una mesa de trabajo que involucre a los actores principales. "Se ha enviado un documento para tener una reunión, no solo con Provías, sino también contar con la intervención de la Municipalidad Provincial del Callao, para evitar que ocurran posibles emergencias", señaló.

Provías realiza desvío vehicular por avenida en pésimo estado

El jefe zonal de Provías, Alejandro Valdivia, mencionó que el plan de emergencia de desvío por la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, ubicado en el distrito de Mi Perú, es para evitar que los vehículos pesados transiten por el tramo donde ha ocurrido la falla. "El ingreso a Lima se mantendrá de norte a sur", expuso. Es decir, los conductores que provengan de Ancón, Puente Piedra y Chancay podrán transitar por la av. Gambetta con dirección hacia Callao. Lo que deseen ingresar a la Panamericana Norte deberán realizarlo por la ruta alterna.

Con respecto al diseño vial de la ruta alterna, el vocero comentó que un equipo multidisciplinario está realizando un levantamiento para generar un informe sobre el estado de la avenida colectora para que se ejecute las acciones necesarias. De acuerdo con sus declaraciones, estos trabajos comenzarían a partir del lunes 10 de noviembre.

av. Haya de la Torre en Mi Perú se encuentra en pésimas condiciones para la alta demanda de tránsito vehicular de carga pesada. La avenida auxiliar no cuenta con ningún semáforo ni señalización peatonal. Foto: Vania Ramos.

Vecinos de la zona mostraron su rechazo y fastidio por el desvío vehicular en la av. Haya de la Torre, ya que el lugar es una zona altamente transitada por la cercanía a colegios, mercados y zonas de comercio. "Todo es culpa de la Municipalidad de Ventanilla, hace años vienen excavando y no dijeron nada", "Ahora los afectados somos los de Mi Perú, no hay semáforos ni señalización. Pasan tráileres a velocidad, puede pasar un accidente", "Nadie nos ha dicho nada sobre qué van a hacer. Yo vivo aquí hace años y es la primera vez que veo un policía de tránsito", manifestaron diferentes transeúntes.

Carril auxiliar habilitado de emergencia para el tránsito de vehículos, está en malas condiciones, con huecos y sin señalización peatonal. Transeúntes deben esperar que policías de tránsito les facilite el pase. Foto: Vania Ramos.

Por su parte, la Municipalidad de Ventanilla indicó que no está de acuerdo con el cierre parcial de la vía expresa, ya que en cualquier momento puede ser el forado por la inestabilidad de la tierra y la alta demanda de tránsito de vehículos de carga pesada. "Provías aperturó una vía provisional, estaba siendo garantizada por sus especialistas en suelo, en el que ellos afirmaban que no iba a sufrir un colapso. Lamentablemente, el 23 de octubre ocurrió el primer derrumbe. Ese cráter que se está generando no solo va a alcanzar la vía de ida, sino también la de vuelta", expresó el municipio.

Excavaciones en propiedad habría originado derrumbe de la av. Gambetta

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones presentó el 15 de agosto de este año un proyecto de ley que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la ejecución de inversiones para autorizar la expropiación del bien inmueble involucrado en presuntas excavaciones negligentes en la base de la av. Néstor Gambetta en Ventanilla.

De acuerdo con el MTC, se está a la espera de la emisión del dictamen de la Comisión de Transporte y Comunicaciones del Congreso de la República para que se pueda acelerar el proceso de embargo a la empresa Comercializadora del Oriente S.A.C.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el propiertario de la empresa viene realizando excavaciones de manera irresponsable desde hace años para la venta de arena fina. Foto: Vania Ramos.

"Las instancias responsables de Provías está tomando en cuenta el daño que hemos sufrido a causa de esta empresa. La Procuraduría del MTC está actuando de oficio. Estamos esperando que el Congreso apruebe la ley facultativa de manera expresa", comentó el jefe zonal de Provías.

Forado en la av. Néstor Gambetta podría extenderse hasta el carril en buen estado

El ingeniero Alberto Ramírez, especialista en infraestructura vial, analizó la gravedad del sedimento de arena que ha afectado gran parte de la Vía Nacional en Ventanilla. De acuerdo con sus declaraciones, expuso que la reparación provisional del carril estaba mal construida. "Ha sido mal hecha, porque no se trata solamente de rellenar con arena, luego ponerle su capa asfáltica y lo que diga Dios. Eso está mal hecho", sentenció.

Ramírez indicó que Provías Nacional tiene que hacer, es contratar para que realicen el expediente técnico para poder realizar la construcción adecuada de por menos 1000 metros. "El forado no solamente es el sitio del problema. Es un poco más al norte y al sur. De tal manera de que el estudio debería extenderse mínimo hasta 500 metros para una nueva construcción en ese tramo".

El especialista recalcó que ante estas construcciones se debe concientizar a los propietarios y vecinos colindantes al terreno de que no pueden seguir excavando dentro del ancho de la vía terrestre, porque afectaría gravemente el tránsito. Asimismo, mencionó que las excavaciones han invadido el derecho de la vía de la carretera y esa responsabilidad no solo recae en el titular del predio, sino en la Municipalidad de Ventanilla y Provías por no fiscalizar los trabajos que se venían realizando en la zona.

