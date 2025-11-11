Arequipa: familias claman apoyo para heridos en fatal accidente de bus

Empresa de transportes no contaría con más fondos para cubrir los gastos médicos. | Fuente: Mirelia Quispe / La República. | Foto: composición LR.

Empresa de transportes no contaría con más fondos para cubrir los gastos médicos. | Fuente: Mirelia Quispe / La República. | Foto: composición LR.

El último 9 de noviembre, un fatal accidente ocurrió en la carretera Arequipa - Cusco, que dejó como saldo 3 fallecidos y 37 heridos. Ahora, los familiares, muy afligidos, buscan desesperadamente la manera de lograr su recuperación; muchos de ellos presentan fracturas en la cabeza, perforaciones en los pulmones y contusiones en diversas partes del cuerpo.

Puedes ver: Serenazgo impide intento de abuso contra joven y detiene a agresor tras persecución en Arequipa

Lamentablemente, ellos revelan que la empresa de buses Rayo Dorado les ha indicado que no tiene más fondos para cubrir los gastos médicos de sus seres queridos; además, su traslado al Hospital Honorio Delgado Goyoneche no es una opción porque no hay camas UCI disponibles.

TE RECOMENDAMOS MINERÍA ILEGAL, PARTIDOS POLÍTICOS Y SODALICIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

"Mi mamá tiene 4 costillas y el pulmón comprometido. Todo está roto. El SOAT está por culminar y no la pueden operar porque quieren 45.000 soles, pero no tenemos nada", manifestó entre lágrimas Joaquín Quispe. Él solicita el apoyo de la población al 993659063.

Sin soluciones para los sobrevivientes

Al no encontrar otra solución, los familiares piden a los propietarios de la empresa que vendan una de sus unidades. No obstante, esta propuesta, según detallaron, les habría causado gracia.

"Soy de Chumbivilcas, no tengo casa aquí, no tengo dinero tampoco y mi esposa tiene fracturada la columna. Queremos que la empresa nos apoye", expresó Adrián Macedo, quien se sumó al pedido de ayuda y lo extendió hasta las autoridades cusqueñas. Cualquier apoyo a la familia puede hacerse al 927629605.

Son alrededor de 30 familiares que permanecen en los exteriores de la clínica San Juan de Dios clamando por ayuda. Ellos denuncian que las autoridades locales ni siquiera enviaron algún tipo de ayuda por tratarse de sus coterráneos.

Copiloto y chofer se dieron a la fuga

Según el acta de intervención de la Policía, después del accidente no se encontró ni al chofer ni al copiloto del bus. Al respecto, los sobrevivientes consideran que habrían fugado para deslindar responsabilidad pues el exceso de velocidad habría sido la causa de la tragedia. Según afirman, este no sería el primer accidente protagonizado por esta empresa.

Madrugada trágica

Cerca de las 2 de la mañana del 9 de noviembre, la Policía divisó un bus volcado en la vía Arequipa - Cusco, a la altura del corredor minero Espinar a Coporaque. Al acercarse identificaron a la unidad de placa VAX957, de propiedad de la empresa de transportes Rayo Dorado S.A.C.. Debido a la gravedad del hecho, tuvieron que pedir apoyo al Serenazgo de Espinar para poder rescatar a los pasajeros y trasladarlos a los centros de salud, así como notificar al Ministerio Público para proceder con el levantamiento de los cuerpos.