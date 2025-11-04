HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     
Sociedad

Detienen a 30 efectivos del Ejército que habrían utilizado recursos del Estado para desmontar un circo en Arequipa

Personal de la Dircocor los encontró desmontando la estructura de 'La Tarumba'. También se intervino al oficial superior y al técnico responsable.


Fiscal señaló que los militares usaban polos del circo.
Fiscal señaló que los militares usaban polos del circo. | Fuente: Mirelia Quispe / La República | Foto: Mirelia Quispe / La República.

La mañana de este martes 4 de noviembre, personal de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor) detuvo a 30 efectivos del Ejército Peruano por su presunta implicancia en el delito de peculado. Todos ellos habrían utilizado recursos del Estado para desmontar el circo "La Tarumba" en Arequipa.

Tras una denuncia verbal, personal de la Dircocor se dirigió hasta la avenida La Marina, donde funciona el mencionado circo. Allí, encontraron a 28 militares realizando el desmontaje de una estructura, pese a que no corresponde a sus funciones.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Puedes ver: Corte de luz en Arequipa programado por SEAL desde el martes 4 al viernes 7 de noviembre: zonas afectadas y horarios

lr.pe

Inmediatamente, se procedió a su intervención junto con la del oficial superior, coronel EP Marco Antonio Quispe Astete y del técnico responsable, Justo Palomino Quispe, quien fue señalado como el conductor de la unidad militar.

Todos los intervenidos, pertenecientes al cuartel Mariano Bustamante, ubicado en el distrito Mariano Melgar, fueron trasladados hasta la dependencia, donde continuarán siendo investigados. Por su parte, la Fiscalía informó que abrió una investigación formal para esclarecer este hecho.

También se detuvo a un coronel y a un técnico responsable. Foto: PNP.<br><br>

También se detuvo a un coronel y a un técnico responsable. Foto: PNP.

Vestían polos de "La Tarumba"

Se conoció que el circo brindó su última función el 2 de noviembre, por lo que se presume que el personal militar habría trabajado en el desmontaje desde esa fecha, incluso durante la celebración por el Día del Soldado Peruano. Ellos, según detalló el fiscal Manuel Aquino, vestían polos con el logo de la empresa "Tarumba" con el objetivo de pasar desapercibidos.

La República intentó comunicarse con el encargado del cuartel; sin embargo, obtuvo una negativa contundente. Mientras tanto, las autoridades investigan también si habría algún contrato físico que pruebe la contratación irregular del personal del Ejército.

Notas relacionadas
Corte de luz en Arequipa programado por SEAL desde el martes 4 al viernes 7 de noviembre: zonas afectadas y horarios

Corte de luz en Arequipa programado por SEAL desde el martes 4 al viernes 7 de noviembre: zonas afectadas y horarios

LEER MÁS
Sedapar programa corte de agua en Arequipa desde este martes 4 al jueves 6 de noviembre: revisa zonas afectados

Sedapar programa corte de agua en Arequipa desde este martes 4 al jueves 6 de noviembre: revisa zonas afectados

LEER MÁS
Ángela Delgado: "Así como se invierte en desarrollo local, regional y nacional, también hay que fijarse en la cultura que es una inversión a largo plazo"

Ángela Delgado: "Así como se invierte en desarrollo local, regional y nacional, también hay que fijarse en la cultura que es una inversión a largo plazo"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas del 4 de noviembre EN VIVO: así se desarrolla la jornada y los servicios suspendidos en Lima y Callao

Paro de transportistas del 4 de noviembre EN VIVO: así se desarrolla la jornada y los servicios suspendidos en Lima y Callao

LEER MÁS
Madre con cáncer denuncia robo dentro de la Clínica Ricardo Palma mientras estaba sedada: delincuentes vaciaron todos los ahorros para su operación

Madre con cáncer denuncia robo dentro de la Clínica Ricardo Palma mientras estaba sedada: delincuentes vaciaron todos los ahorros para su operación

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento

Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento

LEER MÁS
Condenan a 18 años de prisión a médico que violó a madre de su hijo en SMP y deberá pagar reparación civil de S/7.000

Condenan a 18 años de prisión a médico que violó a madre de su hijo en SMP y deberá pagar reparación civil de S/7.000

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas este 3 de noviembre en Callao: empresas interrumpieron actividades por extorsiones

Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: "El 'blanco' ahora hace jodas"

Cecilio Waterman desborda emoción tras histórico título en Chile y recuerda su paso por Alianza Lima: "Fui a Perú y lo pasé mal"

Sociedad

Paro de transportistas este 3 de noviembre en Callao: empresas interrumpieron actividades por extorsiones

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

"El 50% de mercados en el país son extorsionados": comerciantes anuncian paro para este 6 de noviembre

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025