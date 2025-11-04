Detienen a 30 efectivos del Ejército que habrían utilizado recursos del Estado para desmontar un circo en Arequipa

Fiscal señaló que los militares usaban polos del circo. | Fuente: Mirelia Quispe / La República | Foto: Mirelia Quispe / La República.

La mañana de este martes 4 de noviembre, personal de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor) detuvo a 30 efectivos del Ejército Peruano por su presunta implicancia en el delito de peculado. Todos ellos habrían utilizado recursos del Estado para desmontar el circo "La Tarumba" en Arequipa.

Tras una denuncia verbal, personal de la Dircocor se dirigió hasta la avenida La Marina, donde funciona el mencionado circo. Allí, encontraron a 28 militares realizando el desmontaje de una estructura, pese a que no corresponde a sus funciones.

Inmediatamente, se procedió a su intervención junto con la del oficial superior, coronel EP Marco Antonio Quispe Astete y del técnico responsable, Justo Palomino Quispe, quien fue señalado como el conductor de la unidad militar.

Todos los intervenidos, pertenecientes al cuartel Mariano Bustamante, ubicado en el distrito Mariano Melgar, fueron trasladados hasta la dependencia, donde continuarán siendo investigados. Por su parte, la Fiscalía informó que abrió una investigación formal para esclarecer este hecho.

Vestían polos de "La Tarumba"

Se conoció que el circo brindó su última función el 2 de noviembre, por lo que se presume que el personal militar habría trabajado en el desmontaje desde esa fecha, incluso durante la celebración por el Día del Soldado Peruano. Ellos, según detalló el fiscal Manuel Aquino, vestían polos con el logo de la empresa "Tarumba" con el objetivo de pasar desapercibidos.

La República intentó comunicarse con el encargado del cuartel; sin embargo, obtuvo una negativa contundente. Mientras tanto, las autoridades investigan también si habría algún contrato físico que pruebe la contratación irregular del personal del Ejército.