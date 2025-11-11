Serenazgo impide intento de abuso contra joven y detiene a agresor tras persecución en Arequipa

El serenazgo de Cayma intervino al sujeto tras captarlo a través de las cámaras de seguridad. Foto: Composición LR

El serenazgo de Cayma intervino al sujeto tras captarlo a través de las cámaras de seguridad. Foto: Composición LR

Un hombre de 45 años, identificado como Carlos Farfán Chura, alias 'Chuqui', fue capturado durante la mañana del 10 de noviembre en la ciudad de Cayma, en la región de Arequipa. De acuerdo con el reporte de las autoridades, habría intentado abusar sexualmente a una joven de 18 años.

El hecho fue advertido mediante las cámaras de seguridad de la zona, lo que originó la respuesta inmediata por parte de efectivos de serenazgo del distrito. Tras ello, se intervino al sujeto, quien se encontraba sin polo y solo con un pantalón de vestir.

Intervienen a sospechoso de intento de abuso contra joven

El ataque ocurrió en un descampado de la avenida Aviación alrededor de las 8:10 de la mañana. Tras ello, se activó la intervención de patrullas de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Cayma. Sin embargo, el sospechoso intentó huir al notar la presencia de los efectivos.

Según información de Seguridad Ciudadana de Cayma, la persecución se extendió hasta el adyacente distrito de Cerro Colorado, en la urbanización Laguna Dorada, donde el sujeto fue reducido. Miembros de serenazgo lo trasladaron a la comisaría de Casimiro Cuadros.

En tanto, la víctima también fue derivada al mismo lugar para que rinda su manifestación. Asimismo, la Policía Nacional y el Ministerio Público asumieron las investigaciones para determinar las responsabilidades de lo sucedido.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

