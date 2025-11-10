HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
PJ da dos días a la JNJ para reponer a Delia Espinoza como fiscal
PJ da dos días a la JNJ para reponer a Delia Espinoza como fiscal     PJ da dos días a la JNJ para reponer a Delia Espinoza como fiscal     PJ da dos días a la JNJ para reponer a Delia Espinoza como fiscal     
Sociedad

Joven desaparecido hace una semana en Arequipa fue hallado sin vida en Cerro Colorado: fue visto por última vez en una discoteca

El cuerpo fue hallado con signos de violencia en la quebrada Añashuayco, una semana después de haber sido visto por última vez en una discoteca de Arequipa. PNP investiga el crimen.

Luego de una semana, joven desaparecido fue hallado en Arequipa. Foto: Latina.
Luego de una semana, joven desaparecido fue hallado en Arequipa. Foto: Latina.

Consternación en Arequipa. Alexander Mamani Yucra, un joven de 24 años que había sido reportado como desaparecido hace casi una semana, fue encontrado sin vida en un descampado de la quebrada Añashuayco, ubicada en el distrito de Cerro Colorado.

El hallazgo se produjo luego de que vecinos alertaran a las autoridades la presencia de una jauría de perros en la zona. Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar y confirmaron que el cuerpo presentaba signos de desmembramiento.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO PROTEGE A FERNANDO ROSPIGLIOSI Y SE NIEGA A CENSURARLO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Remueven a capitán PNP tras ser hallado durmiendo con hermana de detenido en La Libertad: caso se encuentra en investigación

lr.pe

Joven fue visto por última vez en una discoteca en Arequipa

De acuerdo con las primeras diligencias, Alexander Mamani fue visto por última vez en una discoteca, según registros de cámaras de seguridad. Desde entonces, su familia lo buscaba intensamente y difundió su desaparición en redes sociales y medios locales.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar la responsabilidad de los implicados.

Canales de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Arequipa: conductor de automóvil fallece tras choque de su unidad contra tráiler en la Panamericana Sur

Arequipa: conductor de automóvil fallece tras choque de su unidad contra tráiler en la Panamericana Sur

LEER MÁS
Docentes de la UNSA inician huelga indefinida por mejoras salariales y presupuesto: “No es solo por nuestros sueldos”

Docentes de la UNSA inician huelga indefinida por mejoras salariales y presupuesto: “No es solo por nuestros sueldos”

LEER MÁS
Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Remueven a capitán PNP tras ser hallado durmiendo con hermana de detenido en La Libertad: caso se encuentra en investigación

Remueven a capitán PNP tras ser hallado durmiendo con hermana de detenido en La Libertad: caso se encuentra en investigación

LEER MÁS
Los Piratas, la banda criminal integrada por más de 20 policías: planeaban robos, asesinatos y extorsiones con delincuentes

Los Piratas, la banda criminal integrada por más de 20 policías: planeaban robos, asesinatos y extorsiones con delincuentes

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS
Actualización del estado de emergencia dispone la suspensión de venta de chips previamente activados en la vía pública

Actualización del estado de emergencia dispone la suspensión de venta de chips previamente activados en la vía pública

LEER MÁS
Asesinan a jefe de seguridad de empresa de materiales de construcción dentro de su camioneta en Carabayllo

Asesinan a jefe de seguridad de empresa de materiales de construcción dentro de su camioneta en Carabayllo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

Youtuber Ariana Bolo Arce denuncia que su contadora y amiga cercana la estafó con S/40.000: "Se largó a España"

Venezuela vence a Haití por el Mundial sub 17: la Vinotinto pasa como primero del grupo E

Sociedad

Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

Viaja de Villa El Salvador a Carabayllo por solo S/ 3,50: así funciona la nueva tarifa única del Metropolitano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025