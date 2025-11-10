Joven desaparecido hace una semana en Arequipa fue hallado sin vida en Cerro Colorado: fue visto por última vez en una discoteca

Consternación en Arequipa. Alexander Mamani Yucra, un joven de 24 años que había sido reportado como desaparecido hace casi una semana, fue encontrado sin vida en un descampado de la quebrada Añashuayco, ubicada en el distrito de Cerro Colorado.

El hallazgo se produjo luego de que vecinos alertaran a las autoridades la presencia de una jauría de perros en la zona. Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar y confirmaron que el cuerpo presentaba signos de desmembramiento.

Joven fue visto por última vez en una discoteca en Arequipa

De acuerdo con las primeras diligencias, Alexander Mamani fue visto por última vez en una discoteca, según registros de cámaras de seguridad. Desde entonces, su familia lo buscaba intensamente y difundió su desaparición en redes sociales y medios locales.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar la responsabilidad de los implicados.

Canales de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

