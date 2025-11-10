HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Arequipa: conductor de automóvil fallece tras choque de su unidad contra tráiler en la Panamericana Sur

Chofer del vehículo pesado no fue hallado en el lugar del accidente. Mientras que un pasajero del automóvil quedó herido y fue trasladado al Hospital Honorio Delgado.


Comisaría de Pucchun investiga las causas exactas del siniestro.
Comisaría de Pucchun investiga las causas exactas del siniestro. | Fuente: Wilder Pari / La República. | Foto: Policía de Carreteras.

El conductor de un automóvil falleció la madrugada de este 10 de noviembre tras una accidente ocurrido en la carretera Panamericana Sur, en la provincia de Camaná, región Arequipa. Su unidad chocó de forma frontal contra un tráiler. Otro pasajero del auto quedó mal herido.

Puedes ver: Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

lr.pe

El hecho sucedió en el kilómetro 808 de la Panamericana Sur, sector de La Chira, cerca de las 4:30 horas. La colisión fue entre el vehículo Hyundai de placa V2T-276 contra el tráiler de matrícula B2V-831. Ambas unidades terminaron fuera de la pista, llevando la peor parte el automóvil que quedó destrozado.

La víctima mortal fue identificada como José Alfredo Huanca Gamero (32), quien pereció en el lugar del accidente. Mientras que el herido es Percy Orlando Cuarite Chalco (30), quien terminó con fractura de fémur y trauma torácico abdominal, fue trasladado al Hospital de Camaná; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas luego fue referido al Hospital Regional Honorio Delgado.

El chofer del tráiler no pudo ser ubicado en el lugar del accidente, se presume que haya fugado. Al cierre de la nota, su paradero era desconocido. Las investigaciones preliminares están a cargo de la Comisaría de Pucchun.

