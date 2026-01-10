HOYSuscripcion LR Focus

Bañistas encuentran cuerpo de hombre sin vida flotando en el mar de la playa Los Delfines en Miraflores

El cuerpo, que no portaba documentos, vestía un polo negro y jeans. La Policía Nacional sugiere que pudo haberse ahogado en una playa cercana, arrastrado por corrientes marinas.

Un bañista retiró el cuerpo sin vida del hombre hacia las orillas de la playa para luego dar aviso a las autoridades
Un bañista retiró el cuerpo sin vida del hombre hacia las orillas de la playa para luego dar aviso a las autoridades

El cadáver de un hombre, aún no identificado y de aproximadamente 50 años, fue encontrado flotando cerca de la orilla por un grupo de bañistas que se encontraba en la playa Los Delfines, en el distrito de Miraflores, durante las primeras horas del sábado 10 de enero.

Según los testigos, uno de los presentes fue quien se percató de la presencia del cuerpo y procedió a retirarlo hacia la arena. Tras unos instantes, alertó a los agentes de serenazgo que patrullaban cerca de la zona costera.

Impactante hallazgo en playa Los Delfines

"Un colega fue quien lo vio, lo sacó y lo puso allí (en la orilla). Estuvo flotando por ahí", señaló un testigo. El cuerpo del hombre vestía una camiseta negra, un pantalón de mezclilla del mismo color y zapatillas. Según la información de la Policía Nacional, el ciudadano no portaba documentos que pudieran identificarlo.

Tras la alerta, agentes de la comisaría de Miraflores se presentaron en el lugar para custodiar el cadáver y retirar a los bañistas testigos. "Nos han sacado a todos", comentó una mujer que se encontraba en el lugar. Debido a la situación, todos los bañistas que estaban en la orilla y dentro del mar tuvieron que salir por disposición de las autoridades hasta la llegada del fiscal de turno.

Posibles causas del deceso

Los efectivos de la comisaría de Miraflores señalaron que el hombre podría haberse ahogado en una playa contigua y que las corrientes marinas lo habrían arrastrado hasta el punto donde fue encontrado tras su deceso.

Finalmente, el fiscal de turno ordenó el levantamiento del cadáver, que fue trasladado a la Morgue Central de Lima, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas precisas del fallecimiento.

