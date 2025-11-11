LÍDERES QUE INSPIRAN JÓVENES | Corte Superior de Justicia de Arequipa

Las clases de prevención de la violencia destacaron en la programación, impulsando valores en la nueva generación. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Arequipa reunió a más de 400 estudiantes en un evento que promueve el liderazgo, la igualdad y la prevención de la violencia.

Historias reales de esfuerzo y superación inspiraron a una nueva generación de jóvenes a transformar su entorno.

