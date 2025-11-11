LÍDERES QUE INSPIRAN JÓVENES | Corte Superior de Justicia de Arequipa
La Corte Superior de Justicia de Arequipa reunió a más de 400 estudiantes para fomentar el liderazgo y la igualdad en la juventud.
La Corte Superior de Justicia de Arequipa reunió a más de 400 estudiantes en un evento que promueve el liderazgo, la igualdad y la prevención de la violencia.
Historias reales de esfuerzo y superación inspiraron a una nueva generación de jóvenes a transformar su entorno.
#LíderesQueInspiran #CorteDeArequipa #JusticiaConValores #JuventudQueTransforma #ContenidoPatrocinado