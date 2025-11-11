JUSTICIA INCLUSIVA | Corte Superior de Justicia de Arequipa

La Comisión Distrital de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad entrevistó a los aspirantes de la II Pasantía Laboral, que se desarrollará del 17 de noviembre al 16 de diciembre.

Los jóvenes seleccionados realizarán prácticas en distintas áreas judiciales, reafirmando el compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades.

