HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión
'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     
Judicialidad

JUSTICIA INCLUSIVA | Corte Superior de Justicia de Arequipa

Este programa reafirma el compromiso de la Corte Superior de Arequipa con la justicia inclusiva y el acceso a la justicia para todos.

Los jóvenes seleccionados realizarán prácticas en diversas áreas judiciales. Fuente: Difusión.
Los jóvenes seleccionados realizarán prácticas en diversas áreas judiciales. Fuente: Difusión.

La Comisión Distrital de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad entrevistó a los aspirantes de la II Pasantía Laboral, que se desarrollará del 17 de noviembre al 16 de diciembre.

Los jóvenes seleccionados realizarán prácticas en distintas áreas judiciales, reafirmando el compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades.

#JusticiaInclusiva #CorteSuperiorArequipa #AccesoALaJusticia #InclusiónLaboral #ContendioPatrocinado

Notas relacionadas
Serenazgo impide intento de abuso contra joven y detiene a agresor tras persecución en Arequipa

Serenazgo impide intento de abuso contra joven y detiene a agresor tras persecución en Arequipa

LEER MÁS
Joven desaparecido hace una semana en Arequipa fue hallado sin vida en Cerro Colorado: fue visto por última vez en una discoteca

Joven desaparecido hace una semana en Arequipa fue hallado sin vida en Cerro Colorado: fue visto por última vez en una discoteca

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa desde este martes 11 al sábado 15 de noviembre: zonas y horarios afectados

Corte de luz en Arequipa desde este martes 11 al sábado 15 de noviembre: zonas y horarios afectados

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jueza de Ascope dispone prisión preventiva para presunto implicado en el asesinato del Juez de Paz de Chicama

Jueza de Ascope dispone prisión preventiva para presunto implicado en el asesinato del Juez de Paz de Chicama

LEER MÁS
Presidente de la Corte de Sullana anunció fortalecimiento de las unidades de flagrancia y mejorar el sistema penal para mantener vigentes las órdenes de captura

Presidente de la Corte de Sullana anunció fortalecimiento de las unidades de flagrancia y mejorar el sistema penal para mantener vigentes las órdenes de captura

LEER MÁS
Corte de Sullana presenta sistema "SICAUS" que permite mejorar el desarrollo de las audiencias en los centros penitenciarios

Corte de Sullana presenta sistema "SICAUS" que permite mejorar el desarrollo de las audiencias en los centros penitenciarios

LEER MÁS
Corte de La Libertad alcanza subcampeonato en los Juegos Nacionales Judiciales 2025

Corte de La Libertad alcanza subcampeonato en los Juegos Nacionales Judiciales 2025

LEER MÁS
Juez de Flagrancia condena a más de siete años a sujeto por posesión de explosivos

Juez de Flagrancia condena a más de siete años a sujeto por posesión de explosivos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Un nuevo panóptico, por Jorge Bruce

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Palta peruana rompe récord en 2025 y se convierte en la fruta más exportada con US$1.452 millones

Judicialidad

Justicia Itinerante se instaló en Distrito Altoandino de Lagunas

En Talara sentenciados a trabajos comunitarios realizan pintado del Centro de Salud

Corte Superior de Justicia de Sullana obtiene reconocimiento por Buena Práctica en Gestión Pública 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Martín Vizcarra: esta es la razón principal por la que ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025