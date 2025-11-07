Un empresario vivió momentos de terror tras un intento de asesinato en su oficina. El ataque, realizado por un sicario, ocurrió durante la mañana del miércoles en Ciudad de Dios. | composición LR

Un empresario de la provincia de Pacasmayo, en la región La Libertad, vivió segundos de terror luego de que un sicario irrumpiera en su oficina para asesinarlo. El ataque ocurrió la mañana del miércoles 5 de noviembre en la localidad de Ciudad de Dios, distrito de Guadalupe, mientras la víctima realizaba labores rutinarias en su centro de trabajo.

Según las imágenes de seguridad, dos hombres llegaron en motocicleta hasta el local dedicado al pesaje de camiones. Uno de ellos descendió con el arma en la mano y avanzó directamente hacia la oficina. Los trabajadores, al notar la situación, corrieron despavoridos y dejaron atrás documentos y pertenencias.

Cuando el atacante apuntó al empresario, el arma se trabó y no logró disparar. Esa falla mecánica permitió que la víctima salvara su vida y que el delincuente, nervioso, retrocediera para escapar en la moto donde lo esperaba su cómplice. En segundos, ambos se alejaron a toda velocidad sin lograr su cometido.

PNP investiga extorsión

Minutos después, agentes de la PNP llegaron al lugar y acordonaron la zona para iniciar las investigaciones. Los peritos revisaron las puertas, escritorios y cámaras de seguridad en busca de huellas que ayuden a identificar a los responsables. Vecinos y comerciantes de la zona aseguraron que el atentado habría sido planificado con anticipación.

Fuentes policiales informaron que no se descarta que el intento de homicidio esté vinculado a una extorsión o ajuste de cuentas, delitos que se han vuelto frecuentes en la región. El empresario, dueño de una compañía de fabricación de balanzas para vehículos, permanece bajo resguardo policial. “El tipo de crímenes que se da cuando los delincuentes no logran cobrar extorsiones es frecuente en la zona. Felizmente, el arma se trabó y no hubo una tragedia”, indicó una fuente de la investigación a los medios.

La comunidad de Guadalupe pidió mayor presencia policial y patrullaje en las calles ante el incremento de atentados y amenazas a empresarios locales. La División de Investigación Criminal continúa tras la pista de los dos sospechosos que escaparon en motocicleta.

