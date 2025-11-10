Trujillo: 13 mil estudiantes se perjudican tras inicio de huelga indefinida en la UNT

Docentes exigen homologación salarial y mayor presupuesto. | Fuente: Sergio Verde / La República. | Foto: Sergio Verde / La República.

Docentes exigen homologación salarial y mayor presupuesto. | Fuente: Sergio Verde / La República. | Foto: Sergio Verde / La República.

Alrededor de 13.000 estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) deberán recuperar clases debido al inicio de una huelga indefinida de docentes, quienes exigen mejores condiciones laborales, según informó el rector de dicha casa de estudios.

Según Hermes Sifuentes, rector de la UNT, la medida de protesta, busca también que el gobierno atienda sus demandas como el incremento de presupuesto para las universidades públicas y la preservación de la autonomía universitaria.

“Esto (huelga indefinida) es una medida de lucha institucional que ha sido aprobada por el consejo universitario, y lamentablemente se verán afectados 13 mil estudiantes de pregrado. Sin embargo, nosotros nos comprometemos a recuperar cualquier actividad académica”, dijo Sifuentes.

Docentes marchan por las calles de Trujillo

Con carteles y banderas en mano, los docentes de la UNT recorrieron las principales calles de la ciudad exigiendo homologación salarial y mayor presupuesto.

De acuerdo con José Raymundo Reyes, secretario general del Sindicato de Docentes de la UNT, un promedio de 1.200 profesores, entre nombrados y contratados de las diferentes sedes de la UNT, dejaron de dictar clases para sumarse a la huelga.