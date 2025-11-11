HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre?     
Sociedad

Adulta mayor de Ventanilla lleva meses esperando operación de hernia en el estómago: “Hospital Carrión dijo que me iba a llamar”

La señora Vilma vive en la parte alta de Ventanilla y vende productos y recolecta botellas para subsistir, enfrentando problemas de salud que limitan su movilidad.

La señora Vilma lleva desde marzo de este año esperando ser atendida en el Hospital Daniel Alcides Carrión para ser operada de una hernia que tiene en el estómago.
La señora Vilma lleva desde marzo de este año esperando ser atendida en el Hospital Daniel Alcides Carrión para ser operada de una hernia que tiene en el estómago. | Foto: Composición LR/ Difusión

La señora Vilma Lillians Arauco Bergerie tiene 66 años y desde el 22 de marzo de 2025 espera una operación para tratar una hernia en el estómago en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, es decir, lleva casi ocho meses esperando. Ella vive en la parte alta de Ventanilla, en el Sagrado Corazón de Jesús 2, y se dedica a vender productos variados a sus vecinos o en las calles, además de recolectar botellas. Con esa labor obtiene el dinero para su sustento diario.

Debido a los dolores en su espalda, hay días en los que simplemente se queda en casa y solo sale para recibir la comida que obtiene de un comedor popular de la zona, de lunes a viernes, movilizándose con un bastón. Ella relató a La República que un día se cayó en el mercado y que, a raíz de ese incidente, le creció la hernia. "El Hospital Carrión dijo que me iba a llamar", señaló.

TE RECOMENDAMOS

MINERÍA ILEGAL, PARTIDOS POLÍTICOS Y SODALICIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Ella vive con su esposo, Pablo Pascual Rodríguez Espinoza, quien perdió una pierna debido a una gangrena y, por esta razón, debe movilizarse con muletas dentro de su hogar. Él se dedica a la venta de caramelos en las calles y lleva siete años realizando este trabajo ambulante. La señora Vilma solo toma paracetamol para aliviar los dolores en su estómago o de espalda y no puede permanecer de pie por mucho tiempo. A veces recuerda a su hija, que vive en Piura. "No puede venir porque tiene hijitos", comenta resignada. En una libreta, tiene apuntada la fecha en que la iban a internar en el Hospital Carrión para operarla.

PUEDES VER: Remueven a capitán PNP tras ser hallado durmiendo con hermana de detenido en La Libertad: caso se encuentra en investigación

lr.pe

La señora Vilma no tiene agua ni luz en su hogar

La señora Vilma no cuenta con agua ni con luz en su hogar. Los vecinos de la zona la apoyan proporcionándole estos servicios básicos y, además, dándole comida. Para llegar al Hospital Carrión, le toma unas tres horas y media, y debe utilizar distintos medios de transporte para llegar al establecimiento médico, gastando S/11 diarios.

El esposo de la señora Vilma, Pablo Pascual Rodríguez Espinoza, no tiene una pierna y se dedica a la venta ambulatoria de caramelos. Foto: Composición LR/ Difusión

El esposo de la señora Vilma, Pablo Pascual Rodríguez Espinoza, no tiene una pierna y se dedica a la venta ambulatoria de caramelos. Foto: Composición LR/ Difusión

La adulta mayor aguarda con esperanza el día en que pueda pertenecer a Pensión 65, para que la atención que necesita se priorice de una forma diferente. La casa donde vive fue donada por un alcalde hace algunos años, y la dura realidad en la que vive la lleva a tener que rogar para que las autoridades vean su caso con urgencia. "No sean inhumanos, que vean a las personas pobres que debemos viajar kilómetros para atendernos", declara entre lágrimas. Asegura que sigue esperando la llamada que debe recibir su vecina Yeni para que la lleven hasta el hospital, donde pueda ser internada y operada, ya que en su casa no puede recibir llamadas porque su celular es antiguo.

PUEDES VER: Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Av. Néstor Gambetta en emergencia: autoridades deslindan responsabilidad sobre crisis vial en Ventanilla

Av. Néstor Gambetta en emergencia: autoridades deslindan responsabilidad sobre crisis vial en Ventanilla

LEER MÁS
Ventanilla: colapsa tramo de la av. Néstor Gambetta pocos días después de su inauguración, MTC destinó S/218.000

Ventanilla: colapsa tramo de la av. Néstor Gambetta pocos días después de su inauguración, MTC destinó S/218.000

LEER MÁS
Colapsa parte de la avenida Néstor Gambetta en Ventanilla: enorme forado podría expandirse

Colapsa parte de la avenida Néstor Gambetta en Ventanilla: enorme forado podría expandirse

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El 'Monstruo' intenta rearmar Los Injertos del Cono Norte y coordina con su brazo derecho desde prisión en Paraguay

El 'Monstruo' intenta rearmar Los Injertos del Cono Norte y coordina con su brazo derecho desde prisión en Paraguay

LEER MÁS
Remueven a capitán PNP tras ser hallado durmiendo con hermana de detenido en La Libertad: caso se encuentra en investigación

Remueven a capitán PNP tras ser hallado durmiendo con hermana de detenido en La Libertad: caso se encuentra en investigación

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS
Línea 2 del Metro de Lima y Callao: ATU suspendió temporalmente servicio por "motivos de fuerza mayor"

Línea 2 del Metro de Lima y Callao: ATU suspendió temporalmente servicio por "motivos de fuerza mayor"

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Palta peruana rompe récord en 2025 y se convierte en la fruta más exportada con US$1.452 millones

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Sociedad

Indignación en La Victoria: hombre causa la muerte de gatito comunitario y piden denunciar a responsable por crueldad animal

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Sorteo de La Tinka del 9 de noviembre: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Martín Vizcarra: esta es la razón principal por la que ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025