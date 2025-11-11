La señora Vilma lleva desde marzo de este año esperando ser atendida en el Hospital Daniel Alcides Carrión para ser operada de una hernia que tiene en el estómago. | Foto: Composición LR/ Difusión

La señora Vilma lleva desde marzo de este año esperando ser atendida en el Hospital Daniel Alcides Carrión para ser operada de una hernia que tiene en el estómago. | Foto: Composición LR/ Difusión

La señora Vilma Lillians Arauco Bergerie tiene 66 años y desde el 22 de marzo de 2025 espera una operación para tratar una hernia en el estómago en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, es decir, lleva casi ocho meses esperando. Ella vive en la parte alta de Ventanilla, en el Sagrado Corazón de Jesús 2, y se dedica a vender productos variados a sus vecinos o en las calles, además de recolectar botellas. Con esa labor obtiene el dinero para su sustento diario.

Debido a los dolores en su espalda, hay días en los que simplemente se queda en casa y solo sale para recibir la comida que obtiene de un comedor popular de la zona, de lunes a viernes, movilizándose con un bastón. Ella relató a La República que un día se cayó en el mercado y que, a raíz de ese incidente, le creció la hernia. "El Hospital Carrión dijo que me iba a llamar", señaló.

TE RECOMENDAMOS MINERÍA ILEGAL, PARTIDOS POLÍTICOS Y SODALICIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Ella vive con su esposo, Pablo Pascual Rodríguez Espinoza, quien perdió una pierna debido a una gangrena y, por esta razón, debe movilizarse con muletas dentro de su hogar. Él se dedica a la venta de caramelos en las calles y lleva siete años realizando este trabajo ambulante. La señora Vilma solo toma paracetamol para aliviar los dolores en su estómago o de espalda y no puede permanecer de pie por mucho tiempo. A veces recuerda a su hija, que vive en Piura. "No puede venir porque tiene hijitos", comenta resignada. En una libreta, tiene apuntada la fecha en que la iban a internar en el Hospital Carrión para operarla.

La señora Vilma no tiene agua ni luz en su hogar

La señora Vilma no cuenta con agua ni con luz en su hogar. Los vecinos de la zona la apoyan proporcionándole estos servicios básicos y, además, dándole comida. Para llegar al Hospital Carrión, le toma unas tres horas y media, y debe utilizar distintos medios de transporte para llegar al establecimiento médico, gastando S/11 diarios.

El esposo de la señora Vilma, Pablo Pascual Rodríguez Espinoza, no tiene una pierna y se dedica a la venta ambulatoria de caramelos. Foto: Composición LR/ Difusión

La adulta mayor aguarda con esperanza el día en que pueda pertenecer a Pensión 65, para que la atención que necesita se priorice de una forma diferente. La casa donde vive fue donada por un alcalde hace algunos años, y la dura realidad en la que vive la lleva a tener que rogar para que las autoridades vean su caso con urgencia. "No sean inhumanos, que vean a las personas pobres que debemos viajar kilómetros para atendernos", declara entre lágrimas. Asegura que sigue esperando la llamada que debe recibir su vecina Yeni para que la lleven hasta el hospital, donde pueda ser internada y operada, ya que en su casa no puede recibir llamadas porque su celular es antiguo.

PUEDES VER: Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.