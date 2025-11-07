Colapsa parte de la avenida Néstor Gambetta en Ventanilla: enorme forado podría expandirse

Vecinos captaron el colapso parcial del pavimento en el kilómetro 3.5 de la avenida Néstor Gambetta, en Ventanilla (Callao). El enorme forado, que fue captado por medios locales y vecinos, ha generado alarma entre los conductores y peatones que transitan por la zona. La preocupación principal radica en que el hundimiento podría extenderse hacia la vía principal, por donde circulan camiones de carga pesada y vehículos particulares.

Las imágenes muestran un hueco de gran profundidad que ha dejado parte de la calzada inhabilitada. Según los vecinos, el tramo afectado debería cerrarse por completo, ya que temen que el terreno siga cediendo. Sin embargo, la importancia de esta vía cierra la posibilidad de clausurarla.

Este incidente no es aislado. En 2024 se registró un forado de menor magnitud en el mismo sector, lo que ya evidenciaba un deterioro progresivo del terreno y posibles deficiencias estructurales en la construcción.

Una vía polémica y mal ejecutada

La avenida Néstor Gambetta es una de las principales arterias que conectan el puerto del Callao, el aeropuerto internacional Jorge Chávez y la carretera Panamericana. Sin embargo, su infraestructura ha sido objeto de críticas desde hace años. Este tramo, de sur a norte, conocido popularmente como “La bajada de la muerte”, ya había sido bloqueado parcialmente hace dos años por el riesgo que representaba su mal estado.

La obra se encuentra a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y ha sido señalada como una de las más problemáticas por su mala elaboración y la utilización de una superficie poco rígida para soportar el tránsito pesado que caracteriza la zona. La República intentó comunicarse con el MTC por lo que están esperando una respuesta oficial.

“El tratamiento del suelo fue deficiente”, advierte especialista

En entrevista con La República, el urbanista Bryan Castillo Dávila, miembro de la Asociación de Arquitectos del Callao, explicó que la falla estructural de la vía se debe a la falta de un adecuado tratamiento del terreno y a la ausencia de un estudio de suelos riguroso.

“Se puede ver en los videos que lo que se hizo fue simplemente asentar el piso y colocar una capa de asfalto de unos 15 a 25 centímetros, sin refuerzo estructural. Ese tipo de intervención no es suficiente para una avenida por donde transitan camiones pesados”, señaló el especialista.

Castillo agregó que este tipo de fallas debieron preverse antes de la construcción. “No basta con echar asfalto. Debió realizarse un estudio estructural que garantice que la vía pueda resistir movimientos o hundimientos. El suelo de la zona no es rígido y puede seguir cediendo”, advirtió.

Riesgo de cierre y consecuencias

Ante la posibilidad de cerrar el tramo afectado, Castillo sostuvo que una medida de ese tipo sería inviable por el impacto económico que tendría: “Cerrar Gambetta sería paralizar el Callao y complicar la logística del país. Esa vía conecta el puerto, el aeropuerto y la Panamericana. Por eso, pese al riesgo, es poco probable que se clausure totalmente”, indicó.

El urbanista también criticó la falta de coordinación entre entidades: “La avenida Gambetta está dentro de la ciudad, pero depende solo del MTC. Esa centralización hace que no se atiendan los problemas con la urgencia que requieren”.

