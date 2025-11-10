HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Peruanos deben renovar su pasaporte electrónico con al menos 6 meses de anticipación debido a esta razón, según Migraciones

La Superintendencia Nacional de Migraciones recomienda a la ciudadanía renovar su pasaporte electrónico al menos seis meses antes de la fecha de vencimiento, a fin de evitar inconvenientes al momento de viajar.

Migraciones explica por qué se debería renovar el pasaporte electrónico con 6 meses de anticipación.
Migraciones explica por qué se debería renovar el pasaporte electrónico con 6 meses de anticipación. | Foto: Composición LR/Andina.

El pasaporte es un documento indispensable para quienes planean viajar o migrar al extranjero. En ese sentido, la Superintendencia Nacional de Migraciones recordó que los ciudadanos peruanos deben renovar su pasaporte electrónico con un mínimo de seis meses de anticipación, con el fin de evitar inconvenientes o restricciones al momento de realizar trámites o ingresar a otros países.

"Esto se debe a que muchos países no aceptan este documento con una validez menor a ese periodo, conforme a las normas internacionales. En el ámbito internacional, se aceptan como vigentes los pasaportes que están antes de los 6 meses previos al vencimiento", enfatizó el superintendente de Migraciones, Armando García, para Andina.

Construirán una nueva universidad nacional en Lima Metropolitana: ¿qué carreras ofrecerá y en dónde estará ubicado?

lr.pe

Migraciones indica por qué se debe tramitar un nuevo pasaporte electrónico 6 meses antes del vencimiento

Por ejemplo, si un pasaporte vence en junio de 2026, solo será válido para viajar hasta diciembre de 2025. Después de esa fecha, podrías tener problemas migratorios, advirtió Armando García, funcionario de Migraciones.

Asimismo, explicó que esta medida sigue reglas internacionales que buscan evitar que los viajeros permanezcan más de 183 días en el extranjero. Por eso, recomendó renovar el pasaporte con anticipación, incluso si aún falta un año para que expire.

Migraciones anuncia que llegarán más pasaportes al Perú en diciembre

El superintendente de Migraciones, Armando García, informó que en diciembre de 2025 llegarán al Perú nuevos lotes de pasaportes con el objetivo de cubrir la demanda del primer semestre de 2026. Además, precisó que ya se inició un proceso de adquisición adicional que permitirá garantizar la atención hasta el año 2028.

En esa línea, el funcionario también destacó que Migraciones cuenta actualmente con más de 200,000 citas disponibles para la emisión del pasaporte electrónico en lo que queda de 2025, distribuidas en 31 oficinas ubicadas en 20 regiones del país y en la Provincia Constitucional del Callao.

¿Cuál es el precio del pasaporte electrónico en Perú?

El pasaporte peruano tiene un costo de S/120.90 y duración de 10 años. Además, puedes hacer el trámite en todas estas agencias:

Migracentros de Puruchuco y Villa María. También en los centros MAC Arequipa, MAC Ancash, MAC Ayacucho, MAC Cajamarca, MAC Cusco, MAC Ica, MAC Loreto, MAC Huánuco, MAC Moquegua, MAC Ucayali, MAC La Libertad, MAC Piura, MAC Callao, MAC Ventanilla, MAC Lima Este, MAC Lima Sur y MAC Lima Norte, previa cita.

