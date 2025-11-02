Lima Metropolitana tendrá una nueva universidad nacional: conoce dónde estará ubicado y que carreras ofrecerá a los estudiantes
Ubicada en Huaycán, Ate Vitarte, esta universidad ofrecerá 29 carreras enfocadas en la formación profesional, científica y humanística para impulsar el desarrollo social de la región.
- ¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros en su último recorrido por Lima este 1 de noviembre?
- Asesinan a balazos a hombre dentro de vehículo en Breña en pleno estado de emergencia: PNP encontró hasta 5 casquillos de bala
La Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología, Humanidades y Afines de Huaycán (UNCTH) será la nueva casa universitaria de estudios que promueve el gobierno peruano. Gracias a la Ley Universitaria (Ley N.º 30.220), la UNCTH contará con las facilidades necesarias para su adecuada implementación académica, administrativa y de infraestructura, garantizando una formación de calidad orientada al desarrollo científico, tecnológico y social de la zona este de Lima Metropolitana.
¿Dónde estará ubicada la Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología, Humanidades y Afines de Huaycán (UNCTH)?
La nueva universidad estará en la localidad de Huaycán, en el distrito de Ate Vitarte. Su objetivo es promover la formación profesional, científica y humanística en una de las zonas más pobladas de Lima Este.
TE RECOMENDAMOS
RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
PUEDES VER: Minedu propone facilitar títulos universitarios, pero preocupa calidad de la formación profesional
Además, contará con el apoyo del Ministerio de Educación, entidad que se encargará de gestionar la comisión organizadora mientras la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) lleva a cabo el proceso de licenciamiento institucional, requisito indispensable para toda universidad para su funcionamiento.
¿En cuánto tiempo funcionará la nueva universidad?
El tiempo que le tomará a la UNCTH empezar a funcionar es de un período aproximado de cinco años, durante el cual deberán aprobarse los documentos de gestión, el régimen académico y los planes curriculares correspondientes.
PUEDES VER: Cambios a la Ley Universitaria: universidades enseñarían cursos con IA de manera obligatoria de aprobarse nuevo proyecto ley
Por otro lado, los fines más relevantes para el desarrollo de la nueva universidad son la promoción de la inclusión social, la mejora de los servicios de salud y la protección del medio ambiente.
Uno de los responsables para la creación de este nuevo centro de estudios, el titular de la Educación, Juventud y Deporte, Segundo Montalvo Cubas (PL), manifestó que la futura Universidad Nacional de Huaycán no es “una universidad más, es una herramienta urgente para transformar la vida de miles de jóvenes peruanos, para que estudien diversas carreras”.
¿Qué carreas ofrecerá la Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología, Humanidades y Afines de Huaycán?
La Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología, Humanidades y Afines de Huaycán (UNCTH) ofrecerá inicialmente 29 carreras profesionales distribuidas en diversas áreas. Entre ellas se destacan:
- Ciencias básicas: Física, Biología, Matemática.
- Ingenierías: Mecatrónica, Industrial, de Telecomunicaciones, de Sistemas e Informática, Civil, Ambiental, Electrónica, de Alimentos y Mecánica.
- Ciencias de la salud: Medicina Humana, Enfermería, Farmacia y Bioquímica, Odontología, Obstetricia, Veterinaria, Psicología y Nutrición.
- Humanidades: Derecho, Economía, Contabilidad, Administración, Trabajo Social, Sociología y Ciencias de la Comunicación.
- Gastronomía.