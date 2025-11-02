Esta universidad estará ubicada en Huaycán, Ate Vitarte, donde se prevé que funcione dentro de cinco años. | Foto: composición LR/Sunedu/Andina

Esta universidad estará ubicada en Huaycán, Ate Vitarte, donde se prevé que funcione dentro de cinco años. | Foto: composición LR/Sunedu/Andina

La Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología, Humanidades y Afines de Huaycán (UNCTH) será la nueva casa universitaria de estudios que promueve el gobierno peruano. Gracias a la Ley Universitaria (Ley N.º 30.220), la UNCTH contará con las facilidades necesarias para su adecuada implementación académica, administrativa y de infraestructura, garantizando una formación de calidad orientada al desarrollo científico, tecnológico y social de la zona este de Lima Metropolitana.

¿Dónde estará ubicada la Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología, Humanidades y Afines de Huaycán (UNCTH)?

La nueva universidad estará en la localidad de Huaycán, en el distrito de Ate Vitarte. Su objetivo es promover la formación profesional, científica y humanística en una de las zonas más pobladas de Lima Este.

TE RECOMENDAMOS RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Además, contará con el apoyo del Ministerio de Educación, entidad que se encargará de gestionar la comisión organizadora mientras la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) lleva a cabo el proceso de licenciamiento institucional, requisito indispensable para toda universidad para su funcionamiento.

¿En cuánto tiempo funcionará la nueva universidad?

El tiempo que le tomará a la UNCTH empezar a funcionar es de un período aproximado de cinco años, durante el cual deberán aprobarse los documentos de gestión, el régimen académico y los planes curriculares correspondientes.

Por otro lado, los fines más relevantes para el desarrollo de la nueva universidad son la promoción de la inclusión social, la mejora de los servicios de salud y la protección del medio ambiente.

Uno de los responsables para la creación de este nuevo centro de estudios, el titular de la Educación, Juventud y Deporte, Segundo Montalvo Cubas (PL), manifestó que la futura Universidad Nacional de Huaycán no es “una universidad más, es una herramienta urgente para transformar la vida de miles de jóvenes peruanos, para que estudien diversas carreras”.

¿Qué carreas ofrecerá la Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología, Humanidades y Afines de Huaycán?

La Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología, Humanidades y Afines de Huaycán (UNCTH) ofrecerá inicialmente 29 carreras profesionales distribuidas en diversas áreas. Entre ellas se destacan: