HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
FC Cajamarca vs CD Moquegua EN VIVO por la final de la Liga 2
FC Cajamarca vs CD Moquegua EN VIVO por la final de la Liga 2      FC Cajamarca vs CD Moquegua EN VIVO por la final de la Liga 2      FC Cajamarca vs CD Moquegua EN VIVO por la final de la Liga 2      
Sociedad

Lima Metropolitana tendrá una nueva universidad nacional: conoce dónde estará ubicado y que carreras ofrecerá a los estudiantes

Ubicada en Huaycán, Ate Vitarte, esta universidad ofrecerá 29 carreras enfocadas en la formación profesional, científica y humanística para impulsar el desarrollo social de la región.

Esta universidad estará ubicada en Huaycán, Ate Vitarte, donde se prevé que funcione dentro de cinco años.
Esta universidad estará ubicada en Huaycán, Ate Vitarte, donde se prevé que funcione dentro de cinco años. | Foto: composición LR/Sunedu/Andina

La Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología, Humanidades y Afines de Huaycán (UNCTH) será la nueva casa universitaria de estudios que promueve el gobierno peruano. Gracias a la Ley Universitaria (Ley N.º 30.220), la UNCTH contará con las facilidades necesarias para su adecuada implementación académica, administrativa y de infraestructura, garantizando una formación de calidad orientada al desarrollo científico, tecnológico y social de la zona este de Lima Metropolitana.

¿Dónde estará ubicada la Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología, Humanidades y Afines de Huaycán (UNCTH)?

La nueva universidad estará en la localidad de Huaycán, en el distrito de Ate Vitarte. Su objetivo es promover la formación profesional, científica y humanística en una de las zonas más pobladas de Lima Este.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Minedu propone facilitar títulos universitarios, pero preocupa calidad de la formación profesional

lr.pe

Además, contará con el apoyo del Ministerio de Educación, entidad que se encargará de gestionar la comisión organizadora mientras la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) lleva a cabo el proceso de licenciamiento institucional, requisito indispensable para toda universidad para su funcionamiento.

¿En cuánto tiempo funcionará la nueva universidad?

El tiempo que le tomará a la UNCTH empezar a funcionar es de un período aproximado de cinco años, durante el cual deberán aprobarse los documentos de gestión, el régimen académico y los planes curriculares correspondientes.

PUEDES VER: Cambios a la Ley Universitaria: universidades enseñarían cursos con IA de manera obligatoria de aprobarse nuevo proyecto ley

lr.pe

Por otro lado, los fines más relevantes para el desarrollo de la nueva universidad son la promoción de la inclusión social, la mejora de los servicios de salud y la protección del medio ambiente.

Uno de los responsables para la creación de este nuevo centro de estudios, el titular de la Educación, Juventud y Deporte, Segundo Montalvo Cubas (PL), manifestó que la futura Universidad Nacional de Huaycán no es “una universidad más, es una herramienta urgente para transformar la vida de miles de jóvenes peruanos, para que estudien diversas carreras”.

¿Qué carreas ofrecerá la Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología, Humanidades y Afines de Huaycán?

La Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología, Humanidades y Afines de Huaycán (UNCTH) ofrecerá inicialmente 29 carreras profesionales distribuidas en diversas áreas. Entre ellas se destacan:

  • Ciencias básicas: Física, Biología, Matemática.
  • Ingenierías: Mecatrónica, Industrial, de Telecomunicaciones, de Sistemas e Informática, Civil, Ambiental, Electrónica, de Alimentos y Mecánica.
  • Ciencias de la salud: Medicina Humana, Enfermería, Farmacia y Bioquímica, Odontología, Obstetricia, Veterinaria, Psicología y Nutrición.
  • Humanidades: Derecho, Economía, Contabilidad, Administración, Trabajo Social, Sociología y Ciencias de la Comunicación.
  • Gastronomía.
Notas relacionadas
Universidades del Cusco: más de 30 casos de acoso evidencian fallas en la atención a víctimas

Universidades del Cusco: más de 30 casos de acoso evidencian fallas en la atención a víctimas

LEER MÁS
Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

LEER MÁS
Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Se suspenden las clases escolares este lunes 3 de noviembre en colegios peruanos? Lo que dijo Minedu

¿Se suspenden las clases escolares este lunes 3 de noviembre en colegios peruanos? Lo que dijo Minedu

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

LEER MÁS
Farmacias ya no podrán vender alimentos, tomar análisis clínicos ni tener máquinas de peluches tras disposición del Ministerio de Salud

Farmacias ya no podrán vender alimentos, tomar análisis clínicos ni tener máquinas de peluches tras disposición del Ministerio de Salud

LEER MÁS
¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

LEER MÁS
Extorsionadores disparan contra empresa de transporte HRE Express en el Callao y dejan carta con amenaza de muerte

Extorsionadores disparan contra empresa de transporte HRE Express en el Callao y dejan carta con amenaza de muerte

LEER MÁS
Madre con su bebé en brazos fue detenida toda una noche tras denunciar agresión de su expareja en el Callao

Madre con su bebé en brazos fue detenida toda una noche tras denunciar agresión de su expareja en el Callao

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Sociedad

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Triple asesinato en cevichería de Huacho: sicario disparó contra trabajador municipal y dos hermanos mientras comían

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025