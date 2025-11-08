HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Programa Beca 18: presentan proyecto de ley para reducir plazas de postulantes que elijan estudiar en universidades privadas

La congresista Ana Zegarra, de Somos Perú, propone modificar el método de cálculo y asignación de becas, con el objetivo de evitar la concentración de fondos en universidades privadas.

Propuesta de ley ajusta Beca 18 y reduce plazas a interesados en universidades privadas. Foto: Betsy De Los Santos/ La República.
Propuesta de ley ajusta Beca 18 y reduce plazas a interesados en universidades privadas. Foto: Betsy De Los Santos/ La República.

La congresista Ana Zegarra, del partido Somos Perú, ha presentado un proyecto de ley que propone modificar la Ley N.º 29837, norma que regula el funcionamiento del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Programa Beca 18. Su objetivo, según se lee en el documento, es "redistribuir de manera equitativa los recursos entre universidades públicas y privadas".

De acuerdo a los motivos expuestos por la parlamentaria, actualmente el 78.9 % de las becas se concentran en instituciones privadas, mientras que solo el 21.1% en universidades públicas. Esta diferencia generaría una distribución desigual de los recursos y limita la cobertura del programa, ya que los costos por estudiante en universidades privadas son significativamente mayores.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Asimismo, la iniciativa plantea que el 50% de las becas sean destinadas a universidades públicas y el 50% restante a instituciones privadas, a fin de "garantizar un uso más eficiente de los fondos públicos y ampliar el acceso a la educación superior entre los jóvenes de menores recursos".

PUEDES VER: Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

lr.pe

Buscaría recortar apoyo a quienes opten por universidades privadas

El proyecto señala que una sola universidad privada, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), ha recibido más de 513 millones de soles en subvenciones del Estado a través de Beca 18 entre 2013 y 2015, seguida por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad Científica del Sur, con 346 y 285 millones respectivamente.

La propuesta advierte que la concentración de fondos en universidades privadas refleja la necesidad de revisar los criterios de asignación de becas y fortalecer la participación de las universidades públicas en el programa.

Además, el proyecto de ley también plantea una reestructuración del Consejo Directivo del Pronabec, incorporando dos representantes de universidades públicas en reemplazo de funcionarios de los ministerios de Educación, Trabajo y Salud, así como de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Con ello se busca —según el texto— “mejorar la gestión, la transparencia y la pertinencia de las decisiones vinculadas a la distribución de becas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Beca 18: estos son los locales y horarios para rendir examen nacional de preselección, vía Pronabec

Beca 18: estos son los locales y horarios para rendir examen nacional de preselección, vía Pronabec

LEER MÁS
Pronabec Beca 18-2026: fecha oficial del examen nacional tras publicación de lista de aptos

Pronabec Beca 18-2026: fecha oficial del examen nacional tras publicación de lista de aptos

LEER MÁS
Pronabec publicará la lista oficial de postulantes al examen nacional para acceder a la Beca 18 – Convocatoria 2026

Pronabec publicará la lista oficial de postulantes al examen nacional para acceder a la Beca 18 – Convocatoria 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía empezó a identificar y perseguir número de celulares usados por extorsionistas

Policía empezó a identificar y perseguir número de celulares usados por extorsionistas

LEER MÁS
Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

LEER MÁS
Fin del año escolar 2025: qué día terminan las clases en Perú, según calendario del Minedu

Fin del año escolar 2025: qué día terminan las clases en Perú, según calendario del Minedu

LEER MÁS
Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

LEER MÁS
Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Sociedad

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

Detienen a adulto mayor de 65 años por microcomercializar drogas en su domicilio en Surco: PNP incautó 1,105 envoltorios de PBC

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025