Comerciante mayorista denuncia extorsión de S/100,000 mensuales en medio de estado de emergencia en Lima | Foto: composición LR/Exitosa

Un comerciante mayorista que vende choclos en el mercado de Santa Anita denunció ser víctima de amenazas extorsivas. Según indicó, los delincuentes le exigen un pago mensual de S/100.000 o un millón de soles como pago total, advirtiéndole que atentarán contra su familia si no cumple con sus exigencias.

"Es un imposible, yo no cuento con esa plata. Si no es así, un millón de soles, si no van a atentar contra mi familia y mis hijos", expresó ante Exitosa, prefiriendo mantener su anonimato. El comerciante relató que el hostigamiento de los delincuentes ha generado temor entre sus seres queridos.

Intento de asalto en Los Olivos: disparan a vehículo de familiar de comerciante

Este sábado 8 de noviembre, sujetos en motos lineales intentaron asaltar a un familiar del comerciante en su vivienda de Los Olivos. "Veníamos de trabajar y probablemente nos estaban haciendo reglaje, seguimiento y hemos sido presuntas víctimas", detalló el vendedor.

Las cámaras de seguridad registraron hasta tres motorizados alrededor de las 7:00 a. m., uno de ellos usando un uniforme falso de delivery. Los delincuentes apuntaron al vehículo y dispararon antes de que el conductor lograra escapar de la zona para resguardarse.

Afortunadamente, no se reportaron heridos. Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) inicio la investigación para identificar a los responsables.

Según cifras recientes, entre enero y octubre de 2025 se registraron 399 denuncias por extorsión en el distrito, un aumento significativo respecto a las 274 reportadas durante el año anterior, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (Mininter).

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

